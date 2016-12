Anul 2016, pe cale să bată toate recordurile de creştere a temperaturilor

Anul 2016 promite să fie cel mai cald an din istoria planetei noastre. Temperatura medie la suprafaţa Pământului ar putea fi anul acesta mai mare cu aproximativ 1,2°C în raport cu era pre-industrială. În 2015, care a stabilit precedentul record, temperatura era "doar" cu 1°C mai mare. Printre cauzele probabile ale acestui record, fenomenul climatic El Nino, dar şi nivelul fără precedent al concentraţiilor principalelor gaze cu efect de seră în atmosferă.



Cifre alarmante, dar care uneori sunt dificil de înţeles. A realiza o reprezentare concretă a realităţii încălzirii globale este adesea o provocare. Totuşi, aceasta este cheia pentru a emoţiona şi a face pe fiecare să înţeleagă urgenţa situaţiei, scrie luni Le Figaro, prezentând câteva grafice animate foarte grăitoare ce reflectă evoluţia fenomenului încălzirii globale.



Spirala creşterii temperaturilor



Climatolog la University of Reading (Marea Britanie) şi membru al Grupului de experţi interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), Ed Hawkins a dezvoltat un model grafic ce arată cât de repede se încălzeşte planeta din 1850. Pentru fiecare an, începând cu 1850 (data începerii primelor măsurători de temperatură fiabile), el a luat temperatura medie globală înregistrată în fiecare lună, pe baza măsurătorilor făcute de institutele naţionale. Rezultatul este izbitor: în mai puţin de un minut, animaţia în cercuri permite să se vadă bine cât de repede creşte temperatura planetei pentru a se apropia de 1,5 ° C (primul cerc roşu) şi 2°C (al doilea cerc roşu). Aceste două cercuri reprezintă limitele stabilite de acordul de la Paris încheiat la conferinţa ONU dedicată schimbărilor climatice COP 21, desfăşurată în 2015 la Paris.



Modificările pe termen lung



Bazându-se pe acelaşi principiu, un alt grafic foloseşte datele furnizate de Institutul Goddard pentru Studii Spaţiale din cadrul NASA. Acest laborator dedicat studiului încălzirii globale este dotat cu unele dintre cele mai puternice supercomputere din lume şi analizează într-o manieră continuă temperaturile de suprafaţă ale planetei noastre, obţinute de 1.000 de staţii meteorologice din întreaga lume, precum şi date obţinute prin satelit. Acest grafic permite vizualizarea evoluţiilor pe termen lung, cele mai importante pentru a înţelege schimbările profunde care afectează planeta Pământ.



O "maşină de întoarcere în timp" pentru climă



Graţie acestei "maşini de întoarcere în timp", aşa cum a fost numită, NASA arată schimbările de temperatură din 1880 până în 2015. Zonele de culoare albastru întunecat indică locurile unde temperaturile sunt mai mici decât valoarea medie de referinţă (din 1951 până în 1980), iar cele portocalii — locurile în care temperaturile sunt mai mari decât valoarea de referinţă. În aceeaşi ordine de idei, NASA propune o prezentare animată a nivelului calotelor de la poli, a nivelului oceanelor şi al emisiilor de dioxid de carbon.