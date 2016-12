Cel mai glacial peisaj de pe Marte, o nouă imagine publicată de NASA

În această imagine surprinsă de una dintre camerele de înaltă rezoluţie de pe Mars Reconnaissance Orbiter poate fi văzut cel mai glacial peisaj de pe Marte, unde temperatura ajunge în mod natural la -130 de grade Celsius.



Multe peisaje de pe Marte prezintă caracteristici care sunt similare cu cele găsite pe Pământ, precum văi ale unor râuri, pante montane, gheţari şi vulcani.



Pe de altă parte, Marte are şi o parte exotică, cu peisaje care sunt străine oamenilor. În această imagine poate fi văzut unul dintre aceste peisaje exotice de la Polul Sud. Calota polară este formată la suprafaţă din gheaţă carbonică sau gheaţă uscată, care nu apare în mod natural pe Terra. Gropile circulare sunt găuri în stratul de gheaţă uscată care se extind cu câţiva metri în fiecare an marţian.



Peisajul se îmbogăţeşte constant cu noi cantităţi de gheaţă uscată, care provin fie din îngheţarea dioxidului de carbon din atmosferă, fie prin căderea acestuia sub formă de zăpadă. Faptul că aici pur şi simplu îngheaţă atmosfera, face ca la suprafaţă să existe o temperatură naturală de -130 de grade Celsius, care nu ar putea fi depăşită vreodată în niciun alt loc de pe Marte, scrie NASA pe site-ul său.



Cu o temperatură la care pe Pământ se realizează aşa-numita crioterapie, acest peisaj este cel mai rece de pe Marte sau de pe Pământ.



Fotografia alb-negru a fost realizată de camera HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) de pe dispozitivul Mars Reconnaissance Orbiter al NASA.