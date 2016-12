Super Mario Run e lansat oficial pentru utilizatorii iPhone

VIDEO

A fost lungă aşteptarea, dar Super Mario Run este acum lansat oficial şi îl puteţi descărca gratuit pe iPhone, iPad şi iPod Touch.În cadrul conferinţei de anunţare a noilor terminale iPhone 7 şi iPhone 7 Plus, oficialii Nintendo au venit pe scenă să se laude cu primul joc oficial Super Mario pentru mobile. Acesta poartă numele Super Mario Run şi, cu toate că are foarte multe în comun cu reţeta clasică pe care aţi descoperit-o în urmă cu câteva decenii, se pretează de minune pe smartphone-urile moderne. În plus, nici măcar nu trebuie să ţineţi două mâini pe ecranul telefonului pe parcursul unei sesiuni de gaming. Un singur deget este suficient, dar asta nu înseamnă sub nici o formă că este simplu.Super Mario Run nu a fost lansat însă imediat după anunţul oficial. Au mai urmat multe teste, o versiune beta şi un set stufos de zvonuri care, cel puţin parţial, s-au dovedit a fi adevărate. S-a vehiculat că preţul pentru Super Mario Run va fi 10 dolari. Cel puţin momentan însă, îl puteţi descărca gratuit folosind acest link de AppStore . De asemenea, cu toate că jocul nu pare să includă o componentă online sau multiplayer, cu excepţia avatarului şi contului opţional Nintendo, aveţi nevoie de o conexiune constantă la internet pentru a-l juca.Dacă ar fi să-l compar cu un alt titlu existent pe care îl găsiţi deja în AppStore sau Google Play, acela ar fi Rayman Jungle Run. Personajul vostru, îndrăgitul Mario, aleargă constant pe o hartă inspirată din hărţile clasice Super Mario. Cu o atingere pe ecran îl faceţi să sară, iar cu o atingere prelungită îl faceţi să sară mai sus. Această mecanică de joc absurd de simplă, devine însă uimitor de complexă dacă vreţi să adunaţi toţi bănuţii aurii dintr-un nivel. Din punctul meu de vedere, jocul este unul foarte atrăgător, iar reţeta din spate este imposibil să nu se reflecte într-un succes de masă. Rămâne să vedem dacă vă ajunge şi pe Android.