În troposfera Pământului au fost descoperite urme de amoniac

Experţii au descoperit pentru prima dată urme de amoniac în troposferă. Cea mai mare concentraţie de amoniac a fost descoperită deasupra Indiei şi Chinei. Troposfera Pământului se extinde de la 7 la 20 de km deasupra nivelului mării, aceasta reprezintă 80% din atmosfera planetei.



O echipă din cadrul Institutului de Tehnologie din Germania au analizat informaţiile obţinute de sateliţi din diferite părţi ale troposferei începând cu luna iunie 2002 până în aprilie 2012. Experţii au descoperit amoniacul, un compus chimic format din nitrogen şi hidrogen, la o distanţă între 12 şi 15 kilometri faţă de nivelul mării, în zone în care se produce musonul asiatic.



Acumulările de amoniac au fost descoperite cu o concentraţie de 33pptv (33 molecule de amoniac per trilion de molecule de aer) în zone precum nordul Indiei şi sud-estul Chinei. Un nivel similar de amoniac nu a mai fost regăsit în alte zone de pe Pământ.



„Regiunea şi perioada în care am detectat urmele de amoniac a fost în Asia, în timpul musonului de vară. Primele rezultate ne dovedesc că amoniacul a apărut în troposferă din cauza proceselor agricole. În urma observaţiilor, am aflat că amoniacul nu dispare atunci când aerul formează circulaţii musonice,'' a declarat principalul cercetător Michael Hopfner.



Cercetătorii consideră că urmele de amoniac descoperite în musonii asiatici favorizează apariţia aerosolilor din troposferă. Aşadar, amoniacul produs de emisiile agricole poluează ecosistemul local, dar influenţează formarea noilor nori şi influenţează existenţa norilor deja formaţi.



Descoperirea le va oferi cercetătorilor date importante despre climatul global.