Primul modul ce va aduna gunoiul spaţial a fost lansat de japonezi

Gunoiul spaţial reprezintă o problemă reală întrucât sunt cantităţi mari de deşeuri în jurul planetei. Acum însă avem o soluţie.



Un colector de gunoi spaţial este destul de diferit de o maşină clasică de gunoi, mai ales că nu are de-a face cu resturi urât mirositoare. Cu toate acestea, scopul ambelor este acelaşi: să păstreze mediul în care acţionează cât mai curat. Japonia a trimis în spaţiu o navă specială către Staţia Spaţială Internaţională, având un modul special pentru colectat gunoiul spaţial.



Oamenii de ştiinţă de la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), au lucrat împreună cu o companie ce produce plase de pescuit pentru a crea o navă experimentală care are posibilitatea de a aduna gunoiul de pe orbită. Este mare nevoie de o asemenea iniţiativă, având în vedere că sunt aproximativ 100 de milioane de bucăţi de deşeuri ce orbitează Pământul în prezent, iar asta ar putea reprezenta o problemă pentru viitoarele călătorii spaţiale.



Modulul ce adună gunoiul spaţial se foloseşte de o „frânghie” electrodinamică ce este compusă din fire subţiri de aluminiu şi oţel. Ideea este că unul dintre capetele acestei frânghii va colecta deşeurile.



De asemenea, acest modul va genera curent electric pe măsură ce traversează câmpul magnetic al planetei, ceea ce ar putea face ca gunoiul spaţial să îşi schimbe orbita. Astfel, deşeurile pot intra în atmosferă şi se vor dezintegra până să ajungă pe Pământ.



„Frânghia se foloseşte de tehnologia de împletire ce se regăseşte şi în plasele de pescuit, dar a fost dificil de realizat, având în vedere materialele foarte subţiri. Această frânghie are o lungime de 700 de metri, dar va trebui să aibă între 5 şi 10 kilometri pentru a încetini cât mai eficient gunoiul spaţial”, explică un cercetător.



Dacă un asemenea sistem se dovedeşte a fi eficient, şi alte module vor fi lansate în spaţiu. Speranţa comunităţii ştiinţifice este că, până la jumătatea următorului deceniu, vom avea un mod eficient de a scăpa de astfel de deşeuri.