Stephen Hawking: „Mâncăm prea mult şi ne mişcăm prea puţin”

De data asta, Stephen Hawking nu a mai avertizat întreaga lume în legătură cu pericolul reprezentat de extratereştri şi de roboţi. Astrofizicianul a vorbit despre o altă mare problemă a epocii moderne, în schimb: obezitatea.



Video-ul reprezintă o reclamă pentru compania suedeză non-profit GEN-PEP, care promovează un stil de viaţă sănătos pentru oamenii de toate vârstele. Stephen Hawking spune că nu înţelege cum a devenit sedentarismul o problemă de sănătate majoră.



„Astăzi, prea mulţi oameni mor din cauza complicaţiilor provocate de supraponderabilitate şi obezitate. Mâncăm prea mult şi ne mişcăm prea puţin”, mărturiseşte savantul.



Soluţia lui e simplă şi la îndemâna oricui. Nu implică niciun fel de calcule complexe şi noţiuni de fizică imposibile. Ar trebui doar să mâncăm mai puţin şi să facem mai multă mişcare. Până la urmă, sedentarismul este, în momentul de faţă, a patra cea mai populară cauză a morţilor premature, şi ar putea fi uşor combătută dacă adulţii ar face jumătate de oră de sport pe zi, iar copiii o oră.



Recent, o echipă de cercetători de la Universitatea Cambridge a descoperit că cei care au kilograme în plus au creiere care arată cu 10 ani mai bătrâne decât ale celor care sunt în formă. Creierul uman pierde materie albă (responsabilă pentru transmiterea informaţiei) pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, dar medicii au descoperit că această pierdere e exacerbată de greutatea peste cea normală. Aşadar, un supraponderal de 50 de ani are creierul unui om slab de 60 de ani, notează BBC. Experţii au ajuns la această concluzie după ce au analizat creierele a 473 de oameni cu vârste cuprinse între 20 şi 87 de ani, împărţindu-i în categorii în funcţie de greutate. Rezultatele au fost publicate în revista „Neurobiology of Aging” şi ar trebui să ne facă ceva mai preocupaţi de sănătatea noastră.