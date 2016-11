Facebook ar putea lucra la propriul smartphone

Facebook ar putea să intre în viitor pe piaţa telefoanelor inteligente, asta dacă informaţiile puse cap la cap se dovedesc a fi adevărate.



După ce parteneriatul dintre Facebook şi HTC, ce a dat pieţei Facebook phone, a eşuat, am putea crede că gigantul lui Zuckerberg nu mai urmăreşte o astfel de investiţie, dar lucrurile par să stea altfel.



Clădirea 8 este locul unde sunt dezvoltate noi tehnologii de către Facebook şi chiar Mark Zuckerberg a sugerat că aici se lucrează la tehnologii de „realitate virtuală şi augmentată, inteligenţă artificială, conectivitate şi nu numai”. Cu toate acestea, recentele angajări făcute de diviza aceasta ne arată altceva, că în Clădirea 8 se lucrează la dispozitive hardware ce urmează a fi livrate publicului şi chiar la „produse aparent imposibile”, poate un smartphone asemănător cu telefonul modular Ara, de la Google, anulat între timp.



CNET a analizat locurile de muncă scoase la bătaie de către Facebook pentru Clădirea 8, descoperind că se caută oameni care să alcătuiască o organizaţie ce poate crea un design de produs, ce poate fi mai apoi livrat către clienţi şi pentru case poate oferi chiar suport tehnic ulterior.



Posturile oferite de către Facebook au, în principiu, aceeaşi cerinţă care iese din tipar: cunoştinţe solide ale sistemului de operare Android. Oamenii de aici ar putea să lucreze nu doar la dispozitive, ci şi la aplicaţii pentru aceste dispozitive. De asemenea, alte două posturi vorbesc despre produse adiţionale, care probabil ar fi accesorii pentru produsul de bază al Clădirii 8.



Este demn de notat că aceste eforturi în materie de hardware sunt complet distincte faţă de cele legate de infrastructura companiei, dar şi de cele legate de Oculus, ce are propria echipă de dezvoltare şi de cercetare.



Rămâne de văzut ce proiecte din Clădirea 8 vor vedea lumina zilei în viitor, după ce compania găseşte toţi oamenii de care are nevoie.