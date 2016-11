Cum roteşti o imagine în Windows 10 fără nicio aplicaţie

În mod inevitabil, la un moment dat, trebuie să înveţi cum roteşti o imagine, iar acest proces a devenit semnificativ mai uşor în Windows 10.Dacă folosiţi un computer de ceva timp, este foarte probabil să aveţi instalate câteva aplicaţii pentru editare foto. În funcţie de scenariile pe care le aveţi în minte, este posibil să aveţi chiar mai multe astfel de programe. De exemplu, poate aveţi Picasasau ACDSee pentru rotirea, decuparea şi aplicarea rapidă a unor filtre, dar aveţi instalat şi Photoshop pentru crearea unor colaje complexe sau efectuarea unor lucrări de fineţe.Cei de la Microsoft au insistat şi ei destul de mult pe integrarea unor unelte pentru vizualizarea fotografiilor în format digital şi editarea lor la un nivel superficial. Din acest motiv, de-a lungul anilor, am putut vedea multiple iteraţii de Microsoft Photo Viewer, până când, în Windows 10, am ajuns la aplicaţia Photos. Din nou, aceasta face o treabă foarte bună pentru a parcurge rapid un set de fotografii, dar nimic mai mult.Partea bună este că, în cea mai recentă versiune de Windows, cei de la Microsoft au introdus câteva funcţii utile direct în File Explorer. Ca urmare, dacă vreţi să rotiţi o imagine de exemple, nu mai trebuie porniţi un program special, o puteţi face direct din Explorer. Practic, este suficient să intraţi în File Explorer folosind combinaţia de taste Windows + E sau să daţi dublu click pe Computer. Căutaţi-vă directorul cu imaginile pe care le doriţi rotite.Dacă vrei să ştii cum roteşti o imaginea în File Explorer, este suficient să faci click pe ea şi să accesezi meniul suplimentar Picture Tools care apare în partea de sus a ferestrei, pe lângă File, Home, Share sau View. În partea stângă a respectivului meniu veţi găsi două butoane intitulate sugestiv – Rotate left pentru rotire la stânga şi Rotate right pentru rotire la dreapta. Folosiţi pe cel care se pretează în scenariul vostru, având în vedere faptul că puteţi apăsa pe oricare dintre ele de mai multe ori şi, de fiecare dată, imaginea selectată va fi rotită la 90 de grade.Ca fapt divers, tot din meniul Picture Tools din File Explorer, ce apare doar atunci când selectaţi o fotografie, există un buton marcat Set as background că vă ajută să definiţi rapid o fotografie de tapet. Slide Show vă redă automat un flux de fotografii selectate pe întregul ecran. În acest scop, pentru a selecta toate imaginile dintr-un director, apăsaţi pe CTRL + A. Pentru a selecta doar câteva imagini, apăsaţi pe prima fotografie dintr-un set şi, cu tasta Shift apăsată, apăsaţi pe ultima fotografie. Imediat după, puteţi folosi butonul Slide Show pentru a iniţia prezentarea.