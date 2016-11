VIDEO

Cum a crescut populaţia Pământului de-a lungul istoriei

Populaţia Pământului a fost întotdeauna în creştere, iar evoluţia planetei din acest punct de vedere a avut întotdeauna o curbă ascendentă.



Deşi în anul 0 eram în jur de 300 de milioane de oameni (dacă luăm o estimare mai optimistă), a durat încă 1800 de ani ca să atingem primul miliard de oameni. Undeva în jurul anului 1925, am ajuns să fim 2 miliarde de indivizi pe planetă, iar al treilea miliard a fost atins în 1959, conform United States Census Bureau. 4 miliarde am atins în anul 1974, conform aceleiaşi surse, iar al cincilea miliard a fost atins în 1987.







Populaţia Pământului a ajuns la 6 miliarde în 1999, iar în 2012, am ajuns şi la al şaptelea miliard. Estimările pentru viitor sunt variate, dar majoritatea arată că vom atinge pragul de 8 miliarde undeva în 2025, iar pe cel de 9 miliarde între 2040 şi 2042. Estimările rezonabile sunt posibile pentru următorii 30 de ani, însă dincolo de aceasta, valorile variază foarte mult, de la 7 la 16 miliarde de indivizi, acestea fiind intervalele date de către ONU.