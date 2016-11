Încălzirea Globală: ONU cere reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a evita „o tragedie”

Lumea trebuie să reducă „radical şi de urgenţă” emisiile de gaze cu efect de seră aflate la originea încălzirii globale dacă vrea să evite „o tragedie umană”, a avertizat ONU joi, în ajunul intrării în vigoare a acordului de la Paris privind schimbarea climei.



„Dacă nu începem să luăm măsuri suplimentare de acum, încă de la conferinţa de la Marrakech (COP22 — A 22-a Conferinţă a părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care începe luni), vom sfârşi prin a plânge în faţa unei tragedii umane evitabile', a declarat Erik Solheim, director al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), care şi-a publicat raportul anual privind acţiunea mondială pentru combaterea încălzirii globale.



În acest nou raport, UNEP îşi exprimă îngrijorarea privind creşterea neîntreruptă a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).



În ciuda angajamentelor luate la Paris în urmă cu un an, lumea va ajunge până în 2100 la temperaturi mai mari cu 2,9 până la 3,4 patru grade Celsius faţă de nivelul din epoca preindustrială, care sunt sinonime cu un impact devastator, subliniază raportul.



Pentru a limita creşterea temperaturii la 2 grade C, ar fi necesar ca în atmosferă să nu mai fie emise decât 42 de gigatone echivalent CO2 până în 2030 (faţă de 52,7 în 2014). Or chiar dacă toate ţările îşi respectă promisiunile făcute în cadrul negocierilor, ar urma să fie emise între 54-56 de gigatone până în 2030, respectiv cu 12-14 gigatone mai mult, subliniază UNEP.



ONU salută încetinirea observată în creşterea GES provenite din energiile fosile şi din industrie, însă notează că este prea devreme pentru a şti dacă tendinţa se va confirma.



Prin acordul de la Paris 'avansăm în direcţia cea bună'. 'Dar nu este încă destul dacă vrem să evităm o dereglare climatică majoră', a subliniat Solheim, avertizând asupra unei 'tragedii umane'.



Numărul în creştere de refugiaţi climatici loviţi de foamete, sărăcie şi boală şi conflictele ne vor reaminti la nesfârşit eşecul nostru. Ştiinţa a arătat că trebuie să acţionăm mult mai repede', a adăugat el.



UNEP insistă asupra rolului oraşelor, al companiilor şi al cetăţenilor în sectoarele agriculturii, transporturilor şi al măsurilor pentru creşterea eficienţei energetice.



Cea de a 22-a conferinţă anuală privind clima, care începe luni la Marrakech, urmează să fixeze numeroase dispoziţii care să permită aplicarea şi consolidarea pactului mondial împotriva încălzirii globale din decembrie 2015.