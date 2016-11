Facebook ar lucra la un software special pentru China, pentru a se acomoda reglementărilor de cenzură

23.11.2016 22:25

Facebook ar lucra la un software special pentru a se acomoda reglementărilor de cenzură din China, potrivit unui raport New York Times, citat de BBC.



Reprezentanţii reţelei de socializare au refuzat să comenteze sau să nege existenţa software-ului, dar au transmis, într-o declaraţie, că alocă timp pentru a înţelege şi a învăţa mai multe despre China. Încă nu a fost luată o decizie în privinţa abordării pe care compania o va avea în China, potrivit unei purtătoare de cuvânt.



Sursele citate de New York Times, foşti şi actuali angajaţi, au accentuat că, aşa cum se întâmplă cu multe piese software la care se lucrează, există posibilitatea ca acesta să nu fie implementat.



Din 2009, singurul mod de a accesa Facebook în China a fost printr-o reţea privată, software-ul fiind constuit în aşa fel încât să „păcălească” locaţia reală, pentru a evita restricţiile locale de internet.



Facebook, care are 1,8 miliarde de utilizatori activi, caută să se extindă pe pieţe unde nu a ajuns încă. Pentru zonele în curs de dezvoltare, acest lucru înseamnă experimentarea noilor tehnologii pentru a ajunge în zonele rurale.



Facebook elimină constant conţinut din reţea la cererea guvernului şi face procesul relativ public printr-un raport anual care detaliază cantitatea şi natura cererilor de retragere.



Software-ul gândit de Facebook prespune o a treia instituţie, cum ar fi o companie chinezească, care să lucreze cu Facebook, pentru a preveni apariţia mesajelor, în primă fază.