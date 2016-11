Cum măreşti calitatea imaginilor şi a clipurilor încărcate pe Facebook

E foarte uşor să încărcaţi conţinut foto sau video pe Facebook, dar asta nu înseamnă că va arăta la fel de bine ca pe mobil. Există, însă, o soluţie pentru această problemă.Este foarte probabil să fi postat o imagine sau clip pe Facebook prin intermediul aplicaţiilor omonime de pe mobil, doar pentru a sesiza în momentul următor că nu mai are aceeaşi calitate. Motivul pentru această discrepanţă are legătură cu parametrii de funcţionare ai aplicaţiei Facebook. Având în vedere că de multe ori aveţi tendinţa să postaţi ceva online folosind date celulare, majoritatea aplicaţiilor aferente reţelelor voastre sociale preferate se comportă într-o manieră similară, micşorând calitatea şi, în consecinţă, volumul de date consumat. Nici măcar nu contează dacă aveţi un iPhone sau un Android, rezultatele implicite vor fi aceleaşi. Cea mai mare diferenţă de calitate o veţi vedea atunci când postaţi scurt metraje, clipuri video de câteva secunde.Din fericire, dacă staţi bine cu traficul de date sau dacă oricum sunteţi precauţi în a posta conţinut foto – video doar printr-o conexiune Wi-Fi, există o soluţie rapidă pentru sporirea calităţii. În doar câteva momente, şi prietenii voştri se vor putea bucura de detaliile şi strălucirea clipurilor HD filmate cu smartphone-ul.Deşi setările aplicaţiei de Facebook sunt similare atât pe iOS, cât şi pe Android, merită să aveţi în vedere că, din păcate, aplicaţia de Android nu suportă, din motive necunoscute, postarea de conţinut video HD, puteţi totuşi să măriţi calitatea pozelor.Odată ajunşi în aplicaţia Facebook, faceţi un tap pe cele trei liniuţe din dreapta jos. Din această listă stufoasă de opţiuni, vă interesează Settings, urmată de un click pe Account Settings. Având în vedere că vorbim de clipuri şi fotografii, accesaţi Videos and Photos. Aici, asiguraţi-vă că aţi bifat Upload HD atât în dreptul Video Settings, cât şi Photo Settings. Diferenţa de calitate va fi imediat sesizabilă, dar, cum am scris şi mai sus, aveţi în vedere că s-ar putea să vă coste scump datele celulare aferente respectivelor upload-uri.