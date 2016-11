Ce efecte are aplicaţia Facebook asupra autonomiei bateriei

Ştergerea aplicaţiei Facebook ar putea avea un efect mai mare decât aţi fi crezut asupra bateriei.



Se ştie de ceva vreme că aplicaţiile reţelelor sociale, precum Facebook, pot avea un efect negativ asupra autonomiei bateriei unui dispozitiv mobil. După cum scrie site-ul Gizmodo, Facebook a avut o serie de probleme când a venit vorba de dezvoltarea pentru Android, iar una dintre cele mai importante a fost efectul negativ asupra autonomiei bateriei. În mod interesant, pentru a evidenţia cât mai bine problemele, angajaţii companiei ar fi încurajaţi în ziua de azi de conducere să opteze pentru terminale Android.



În luna ianuarie a acestui an, un jurnalist Android Central a publicat un material cu privire la Facebook. În textul respectiv, era demonstrat faptul că bateria telefonului rezista mai mult în timp după ce aplicaţia era dezinstalată. Iar rezultatele au fost confirmate şi de către membri ai comunităţii Reddit. Cei de la Tech World Zone au urmat exemplul acela, eliminând aplicaţia şi înlocuind-o cu Metal for Facebook & Twitter. Aceasta din urmă nu face decât să mascheze site-ul mobil al reţelei sociale.



Folosind un Huawei Nexus 6P în cadrul testelor, TWZ a observat o creştere a autonomiei bateriei cu nu mai puţin de 20% pe parcursul primei zile, iar rezultatele au fost constante pe parcursul întregii săptămâni. Desigur, nu trebuie să aveţi întotdeauna încredere totală în vorbele altora. Astfel, este indicat să testaţi pe propriul telefon o asemenea soluţie, pentru a analiza rezultatele. Metal App are review-uri foarte bune pe Google Play Store, iar Gizmodo recomandă şi Tinfoil.



Facebook poate afecta şi consumul de date mobile. În cazul acesteia, de exemplu, dacă limitaţi numărul notificărilor afişate, veţi câştiga atât trafic de date cât şi baterie. Diferenţa este că, atunci când optaţi pentru micşorarea traficului generat din interiorul unei aplicaţii, restricţiile vor rămâne în vigoare atât pe 3G, cât şi pe WiFi.