VIDEO

NASA a lansat un satelit de ultimă generaţie pentru îmbunătăţirea prognozelor meteo

NASA a lansat primul dintr-o serie de patru sateliţi meteorologici geostaţionari de ultimă generaţie, cu capabilitate de observare în timp aproape real a formării furtunilor deasupra continentului american şi care permite o îmbunătăţire considerabilă a prognozelor meteo.



Satelitul, GOES-R (Satelit Geostationar Operaţional de Mediu) va furniza imagini cu evoluţia vremii şi a furtunilor cele mai periculoase, cu o frecvenţă variind de la cinci minute la trei secunde.



Această capabilitate va contribui la conceperea de previziuni meteorologice mai precise, estimează oamenii de ştiinţă.



Lansarea GOES-R a avut loc la ora 23:42 GMT de la Cap Canaveral din Florida, Statele Unite, la bordul unei rachete Atlas V aparţinând companiei United Launch Alliance şi a fost transmisă în direct de televiziunea NASA.



„Vom cunoaşte o enormă ameliorare în comparaţie cu capacităţile noastre actuale în ceea ce priveşte prognozele meteo, şi asta în doar câteva luni”, a declarat Todd McNamara, meteorolog în cadrul staţiei Air Force de la Cap Canaveral.



NASA şi Agenţia Administraţiei americane pentru Oceane şi Atmosferă (National Oceanic and Atmospheric Administration — NOAA), care cooperează în cadrul acestui program, vor investi în total aproximativ 11 miliarde de dolari în înlocuirea flotei actuale de sateliţi GOES, care nu au cunoscut o modernizare majoră în ultimii 40 de ani.







Satelitul GOES-R, construit de grupul american Lockheed Martin, alături de următorii sateliţi, sunt „inventaţi în exclusivitate pentru prognoze meteorologice în Statele Unite, în America Latină şi în Caraibe”, a explicat Sandra Cauffman, director adjunct al diviziei de ştiinţe ale Pământului în cadrul NASA, în cadrul unei conferinţe de presă ce a avut loc joi.



Un singur meteorolog ar putea astfel observa până la cinci furtuni simultan şi poate determina cu instrumentele de la bordul satelitului care dintre acestea prezintă cel mai mare risc pentru populaţie, a spus Steven Goodman, om de ştiinţă în cadrul programului GOES-R al NOAA. „Ei pot efectua un diagnostic rapid şi pot emite astfel un avertisment pentru populaţie mai repede decât în prezent”, a completat el.



Datorită unei tehnici imagistice avansate, satelitul va fi în măsură să furnizeze date cu privire la fulgere de cinci ori mai repede decât în prezent, cu o rezoluţie de aproximativ zece kilometri.



Pe lângă monitorizarea evenimentelor meteorologice, acest nou satelit este dotat cu un instrument capabil să observe erupţiile solare şi să ofere date cu privire la radiaţiile puternice pe care acestea le produc şi care pot influenţa negativ astronauţii aflaţi pe orbita terestră, transportul aerian şi sateliţii de comunicaţie.



GOES-R, care va deveni cunoscut sub numele GOES16 odată ajuns pe orbită, va contribui şi la îmbunătăţirea prognozelor pe termen lung, cum ar fi, spre exemplu, durata unei ierni sau riscul de secetă.



Acest nou satelit, ce va fi plasat pe orbita geostaţionară la 35.000 km deasupra continentului american, va ajuta oamenii de ştiinţă să înţeleagă mai bine interacţiunile dintre sol, oceane, atmosferă şi climă.