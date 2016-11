A fost descoperită cea mai rotundă stea din Univers

Cea mai rotundă stea din Univers tocmai a fost identificată, fiind o premieră pentru comunitatea ştiinţifică.



Un studiu publicat în jurnalul Science Advances arată că steaua Kepler 11145123 este cea mai sferică (da, acesta este termenul mai corect pentru a defini descoperirea, ca să nu fim ignoranţi) stea şi totodată cel mai sferic obiect descoperit până acum în spaţiu.



O echipă condusă de Laurent Gizon, de la institutul Max Planck, a măsurat forma acestei stele cu ajutorul unei noi tehnici care detectează modul în care un astfel de corp ceresc se extinde şi se contractă, din punctul nostru de vedere. Analizând aceste oscilaţii, oamenii de ştiinţă pot aprecia forma unui obiect distant cu o precizie extrem de bună.



Pe măsură ce o stea se roteşte, aceasta este ”turtită” de către forţa centrifugă. De asemenea, cu cât steaua se roteşte mai repede, cu atât se aplatizează mai mult la poli şi devine ”mai rotundă” la ecuator. Kepler 1145123 se roteşte mult mai încet decât alte stele, chiar şi decât Soarele (steaua despre care vorbim se roteşte de trei ori mai încet decât Soarele, care efectuează o rotaţie la fiecare 27 de zile), astfel că există o forţă gravitaţională foarte mică exercitată către exterior.



Datele colectate de către telescopul spaţial Kepler au ajutat echipa lui Gizon să descopere că diferenţa de rază dintre ecuator şi poli este doar 3,2 kilometri, cu o marjă de eroare de 0,8 kilometri.



Într-adevăr, steaua nu este perfect sferică, dar putem pune lucrurile în perspectivă: Soarele are o rază la ecuator cu 10km mai lungă decât la poli, iar pământul are o diferenţă de 21 de kilometri. În plus, Kepler 11145123 este o stea de două ori mai mare decât Soarele, astfel că diferenţa de 3,2 kilometri este şi mai remarcabilă.



Echipa lui Gizon a alcătuit deja o listă cu alte stele ce ar putea fi extrem de sferice, iar cercetătorii au de gând să le analizeze şi pe acestea. Astfel, rămâne de văzut pentru cât timp va rămâne Kepler 1145123 cunoscută drept cea mai rotundă stea din Univers.