Jaguar şi-a prezentat primul concept de maşină electrică

E clar că viitorul are şosele pline de maşini electrice. Astfel, producătorul de maşini britanice de lux Jaguar şi-a prezentat primul concept de maşină electrică.



Primul automobil care e alimentat de o baterie a fost prezentat în cadrul LA Auto Show şi nu e o maşină de curse sau un coupe, aşa cum poate v-aţi aştepta. Conceptul I-Pace e inspirat din linia de SUV-uri F-Pace a companiei britanice. Modelul va fi mai scump cu 15 până la 20% faţă de versiunea similară a convenţionalului F-Pace.



Deşi maşina împărtăşeşte o parte din ADN-ul lui F-Pace, e mai agresivă, datorită capotei şi ampatamentului. Propulsia va fi asigurată de două motoare electrice, câte unul pentru fiecare punte. În plus, pentru că e doar un concept, în locul acoperişului metalic tipic, cel al I-Pace e de sticlă.



Cât despre autonomie, Jaguar speră la 354 de kilometri între încărcări, ceea ce ar poziţiona maşina între Chevy Bolt şi Tesla Model 3. Bateria cu litiu-ion are o capacitate de 90 kWh, iar maşina are 400 de cai-putere. Acceleraţia de la 0 la 100 de kilometri s-ar realiza în patru secunde.



Jaguar vrea, aşadar, să construiască o maşină electrică fără să facă vreun compromis. Ian Callum, directorul de design al companiei, a spus că I-Pace este conceptul cel mai aproape de a deveni realitate. Probabil maşina va intra în producţie în 2017 şi va putea fi cumpărată în 2018, iar pentru cei care vor un SUV electric care să nu fie Model X, ar putea fi alegerea perfectă.