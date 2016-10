Noua aplicaţie Shazam va funcţiona mai rapid pe orice telefon

Shazam este una dintre cele mai populare aplicaţii în ziua de azi, iar în curând va fi lansată o nouă versiune a aplicaţiei.



Shazam este o aplicaţie care a reuşit să strângă sute de milioane de descărcări pe Google Play Store, devenind unul dintre cele mai populare servicii disponibile pe mobil. Însă, pe parcursul timpului, mai mulţi utilizatori s-au plâns în legătură cu o problemă. Din câte se pare, aplicaţia funcţiona uneori prea încet, iar până când o persoană avea ocazia să o pornească, melodia pe care o ascultau fie era schimbată, fie era acoperită de zgomotul din exterior.



În aceste condiţii, creatorii Shazam au lansat o nouă aplicaţie, numită Shazam Lite, care elimină aproape orice problemă. Astfel, aceasta nu va reprezenta decât un download de 1MB şi se va încărca mult mai rapid decât versiunea standard. Desigur, pentru a beneficia de aceasta un utilizator va fi nevoit să renunţe la anumite feature-uri, precum posibilitatea de a adăuga un widget pe ecranul de start şi posibilitatea de a identifica sunete în mod automat.



De fapt, capacitatea de a funcţiona în fundal pentru a vă oferi detalii legate de artistul care interpretează o melodie a fost adăugată prin intermediul unui update important în urmă cu aproape un an de zile. O particularitate importantă prezentă introdusă odată cu respectiva actualizare era un motor de căutare în format text. Direct din pagina principală a programului, acesta vă permite să căutaţi artişti, albume, melodii cu scopul de a le putea asculta sau descărca legal.



Pentru moment, însă Shazam Lite nu este disponibilă pe foarte multe pieţe. După cum scrie şi site-ul The Next Web, doar utilizatorii de terminale Android din India, Vietnam, Indonezia, Filipine, Nigeria şi Venezuela o vor putea folosi în viitorul apropiat. Astfel, nu ştim exact dacă aceasta va apărea şi în alte ţări în curând, sau pe App Store.