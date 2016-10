Google a creat fontul universal pentru peste 800 de limbi

Google a depus un efort susţinut pentru a ajuta oamenii care vor să împărtăşească idei în propria limbă şi a creat un font universal.



Noto este o familie de fonturi open-source, creată de Google, pentru a oferi suport universal oamenilor de pe internet. Noto oferă suport pentru mai bine de 800 de limbi de pe întregul glob, având astfel o bază de date cu peste 110.000 de caractere.



Astfel, Google a reuşit să acopere toate simbolurile din standardul Unicode. Proiectul gigantului din IT a fost lansat pentru a face ChromeOS şi Android mai accesibile şi finalizarea lui a durat aproximativ 5 ani. De-a lungul acestui interval de timp, la proiect au luat parte experţi în tipografie şi în design de fonturi de la Adobe şi Monotype.



Fontul şi-a luat denumirea de Noto de la sintagma „no more tofu”. Aceasta se referă la caracterele pe care probabil le-aţi întâlnit şi voi în pagini web şi care sunt afişate ca nişte pătrate de acest fel: din cauză că nu aveţi instalat pe calculator un font care să fie compatibil cu acele caractere.



Noto oferă o soluţie elegantă şi unificată pentru cele peste 800 de limbi pe care le are în baza de date şi este oferit absolut gratuit pentru oricine vrea să-l integreze într-un proiect.



Toată familia de fonturi, ce cuprinde variaţiile de stiluri, are o mărime de doar 472MB şi include caractere coreene şi chineze, acestea însumând aproape 350MB din total.



Compania vrea să facă update-uri constante fontului Noto şi promite că va adăuga noi caractere, pe măsură ce standardul Unicode oferă suport pentru mai multe limbi.