Acţiunile Twitter au pierdut o cincime din valoare

Acţiunile Twitter Inc au scăzut la Bursa de la New York cu o cincime, pe fondul creşterii temerilor că mult-anticipatele oferte pentru reţeaua de socializare au atras un interes minim din partea potenţialilor cumpărători.



Confruntat cu stagnarea numărului de utilizatori şi pierderi continue, Consiliul de Administraţie al Twitter a acceptat luna trecută să ia în considerare vânzarea companiei, o decizie finală urmând să fie luată până la raportarea rezultatelor trimestriale, în 27 octombrie.



Site-ul de tehnologie Recode a anunţat că firmele interesate de reţeaua de socializare — Google, Apple şi Walt Disney Co — nu vor mai depune oferte, singurul licitator rămânând firma de software Salesforce.com.



Astfel, la Bursa de la New York, acţiunile Twitter au scăzut cu 19,2%, la 20,10 dolari, evaluând compania la aproximativ 14,2 miliarde de dolari. La închiderea şedinţei bursiere titlurile înregistrau un declin de 20,1%, la 19,87 dolari.



Chiar şi la 20 de dolari acţiunile Twitter sunt peste nivelul de 14 dolari înregistrat înainte de apariţia speculaţiilor din această primăvară privind un posibil cumpărător.



În ultimele două săptămâni, s-au intensificat zvonurile pe Wall Street legate de interesul unor companii în vederea depunerii unei oferte pentru achiziţionarea companiei.



Potrivit postului CNBC, la finele lunii septembrie, Twitter era în discuţii „cu potenţiali amatori” de o astfel de operaţiune.



Twitter a pierdut circa 187 milioane de dolari în primele şase luni ale anului, iar veniturile sale s-au situat la circa 1,2 miliarde de dolari, conform ultimelor rezultate financiare.



Compania, înfiinţată de Jack Dorsey în 2006, continuă să nu găsească o formulă pentru a creşte numărul de utilizatori activi, care este în prezent de 313 milioane.