Studiu: Oamenii nu ar putea trăi mai mult de 115 ani

Durata vieţii oamenilor ar putea fi limitată la circa 115 ani, susţin oamenii de ştiinţă americani. Ei au ajuns la această concluzie, publicată în jurnalul Nature, după analizarea informaţiilor legate de longevitate, înregistrate în ultimele decenii. Cercetătorii susţin că foarte puţini oameni pot depăşi această vârstă şi că ar fi probabil nevoie să se caute pe 10.000 de planete ca Pământul pentru a fi găsită o persoană de 125 de ani, informează BBC.



Speranţa de viaţă a oamenilor a crescut constant din secolul XIX datorită dezvoltării vaccinurilor, a condiţiilor mai sigure la naşterea copiilor şi a găsirii de soluţii contra unor boli precum cancerul şi a afecţiunilor cardiace. Însă, echipa de cercetători din New York a demonstrat existenţa unei încetiniri a creşterii speranţei de viaţă în cazul centenarilor şi faptul că vârsta maximă a atins o limită în ultimele două decenii. Pentru a ajunge la această concluzie, oamenii de ştiinţă au analizat informaţii de la „Human Mortality Database'' şi date privind decesul super-centenarilor (persoane care au trecut de 110 ani) din Franţa, Japonia, Marea Britanie şi Statele Unite.



„În ceea ce priveşte oamenii de peste 105 ani, facem prea puţine progrese; acest lucru ne spune că mai mult ca sigur ne apropiem de limita vieţii umane'', a declarat profesorul Jan Vijg, unul dintre oamenii de ştiinţă de la Colegiul de Medicină Albert Einstein, pentru BBC. „Pentru prima oară în istorie am reuşit să aflăm ceea ce pare a fi vârsta maximă — această barieră — de circa 115 ani'', a mai spus acesta. ''Este aproape imposibil să treci de ea, ai nevoie de cam 10.000 de lumi ca a noastră ca să dai de un individ care să trăiască până la 125 de ani, deci o şansă foarte mică'', a mai declarat omul de ştiinţă.



Jeanne Calment a fost aproape de această limită. Ea a fost cea mai bătrână persoană din lume şi a trăit, potrivit documentelor oficiale, 122 de ani. Femeia, care a decedat în 1997, s-a născut înainte ca turnul Eiffel să fie construit şi l-a întâlnit pe pictorul Vincent van Gogh.



În timp ce unii oameni de ştiinţă laudă acest studiu, alţii îl critică şi îl consideră irelevant în ceea ce priveşte viitorul.



„Deşi această lucrare foarte interesantă descrie ceea ce se întâmplă, nu spune şi ce se va întâmpla'', a declarat profesor Dame Linda Partridge, director în cadrul ''UCL Institute of Healthy Ageing'', potrivit sursei citate. Aceasta susţine că super-centenarii analizaţi au fost afectaţi de malnutriţie şi de boli infecţioase în copilărie, în secolul XIX, lucruri cu care generaţiile actuale nu se mai confruntă.



Profesorul James Vaupel, director la „Max Planck Institute for Demographic Research'', a numit studiul o „parodie'' şi a amintit faptul că cercetători din trecut au stabilit vârsta limită la care poate ajunge omul la 65, 85 şi apoi la 105 ani şi că aceasta s-a dovedit greşită, de-a lungul timpului. ''Acest studiu nu adaugă nimic nou cunoştinţelor ştiinţifice legate de cât de mult vom trăi'', a completat el.