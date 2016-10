Apple a fost desemnat, din nou, cel mai valoros brand din lume

Sondajul anual realizat de Interbrands plasează încă o dată Apple pe primul loc în topul celor mai valoroase branduri din lume.



„Apple nu mai e ce-a fost. Apple nu mai inovează produsele. Apple are nevoie de Steve Jobs.” Astfel de replici sunt auzite în fiecare an, dar compania reuşeşte încă o dată să obţină primul loc în topul realizat de Interbrand.



În funcţie de perspectiva pe care o aveţi asupra situaţiei, aţi putea să consideraţi că majoritatea brandurilor de top din lume nu ştiu cum să se consolideze, sau să credeţi că Apple provoacă o reacţie specială în rândul oamenilor.

Interbrand a calculat că valoarea brandului Apple a crescut cu 5% din 2015 până acum. De asemenea, Google, situat pe locul 2 în top, a înregistrat o creştere de 11%. Cele două branduri nu şi-au schimbat poziţiile din top în ultimii 4 ani.



Coca-Cola obţine al treilea loc de pe podium, dar este în scădere faţă de anul trecut. Microsoft vine pe locul 4. Următoarele branduri din top sunt Toyota, IBM, Samsung, Amazon, Mercedes-Benz si GE.

Modul în care Interbrand realizează aceste topuri nu este unul secret. În primul rând, aceştia se uită la performanţele financiare ale produselor şi serviciilor unui brand, apoi la rolul brandului în a atrage clienţii către produsele sale, dar şi la puterea brandului de a stabili un preţ premium.



Este important să ne uităm şi la brandurile din top 100 care înregistrează cele mai mari creşteri. Facebook are cea mai mare creştere de acest fel, sporindu-şi valoarea cu 48% faţă de anul trecut. După acesta, urmează Amazon, Lego şi Nissan.



Creşterea Apple a fost destul de scăzută până în 2011, dar de atunci şi până acum, compania a înregistrat salturi uriaşe de apreciere pe piaţa globală. Cele mai mari s-au înregistrat în perioada dintre 2011 şi 2012, dar şi între 2014 şi 2015, În primul interval menţionat, Apple a reuşit să îşi dubleze valoarea pe piaţă.