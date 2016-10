FOTO

FOTO: Cum ar arăta gravitaţia dacă ar fi vizibilă

Sursa: www.descopera.ro Foto: Science Alert 05.10.2016 01:00

Gravitaţia Pământului este indispensabilă, aceasta ne ţine ancoraţi la sol. Măsurarea nivelului gravitaţiei de pe Pământ este, însă, surprinzător de dificilă.



Toţi oamenii ştiu cât de puternică este această forţă, însă în fiecare zonă de pe planetă gravitaţia variază. Realizarea hărţilor detaliate dezvăluie dovezi semnificative despre interiorul Pământului, precum şi informaţii arheologice şi inginereşti despre acesta. Cele mai bune hărţi ce ilustrează forţa gravitaţională de pe Pământ sunt realizate de Western Australian Geodesy Group, din cadrul Universităţii Curtin. Geodezia este studiul matematic care se ocupă de forma şi proporţiile Pământului.



Grupul a combinat informaţii obţinute de la sateliţi şi observaţii de la sol, pentru a produce hărţi de înaltă rezoluţie ce prezintă gravitaţia Pământului în funcţie de zona geografică.



Iată cum arată America de Sud. Regiunea albastră are un nivel al gravitaţiei mai scăzut, în timp ce în regiunea roşiatică intensitatea gravitaţiei este mai mare. Gravitaţia este mult mai mare în munţii Anzi şi în formele de relief înalte din est. În Brazilia, gravitaţia este mult mai joasă.



Europa are un model mult mai evident al nivelului gravitaţiei, în zona Alpilor fiind mult mai proeminentă.



Australia are un nivel al gravitaţiei mult mai scăzut, în timp ce în zona Indoneziei gravitaţia are un nivel mai ridicat. În America de Nord, relieful geografic este vizibil, cea mai semnificativă zonă fiind cea a Munţilor Stâncoşi.



Africa are o hartă mult mai complexă. Se poate observa o intensitate mai puternică a gravitaţiei în zona de sud, nord şi vest. Harta Asiei este incompletă, însă se poate observa zona de coliziune cu India, precum şi Munţii Himalaya.