Facebook „împrumută” o nouă funcţie de la Snapchat

Facebook introduce funcţii noi periodic, dar unele nu sunt chiar premiere pe internet, mai ales când vine vorba de „împrumuturi” de la Snapchat.



Facebook pare să se inspire din ce în ce mai mult de la Snapchat în încercarea de a inova conţinutul pe care îl prezintă pe site. Astfel, Facebook împrumută o nouă funcţie de la mult mai tânăra reţea socială: mai exact, filtrele, efectele şi măştile pe care le ştim deja foarte bine de pe Snapchat au început să apară şi pe Facebook.



Site-ul de socializare testează astfel o nouă funcţie ce le permite utilizatorilor să adauge astfel de efecte în cadrul videoclipurilor sau selfie-urilor pe care le fac. În plus, acest conţinut, odată publicat pe wall, va dispărea după 24 de ore, dacă nimeni nu postează vreun comentariu.



Facebook nu se sfieşte când vine vorba de introducerea noii funcţii, oferindu-i un loc central în cadrul aplicaţiei pentru utilizatorii din Irlanda. Dacă aici se dovedeşte populară, este destul de posibil ca Zuckerberg să ia decizia de a o implementa la nivel global, pentru toţi cei 1,4 miliarde de indivizi ce folosesc lunar reţeaua de socializare.



Momentan, noua funcţie nu are încă un nume. Utilizatorii ce au funcţia disponibilă trebuie să apese pe funcţia de cameră, din stânga sus, iar apoi vor avea acces la toate noile funcţii ale aplicaţiei.



Conform unui purtător de cuvânt al companiei, noua cameră a fost creată pentru a răspunde la două trenduri întâlnite în rândurile utilizatorilor: în primul rând, oamenii adaugă pe site mai multe poze şi videoclipuri, iar în al doilea rând, aceştia vor să le împărtăşească doar cu anumite persoane. În plus, aşa cum spunea şi Chris Cox în urmă cu puţin timp ”echipa este dedicată transformării camerei într-o unealtă creativă”, arată digitaltrends.com. Totuşi, nu pare că Facebook ar avea nişte idei foarte creative sau originale, momentan.