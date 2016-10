Ce aliment reduce riscul apariţiei diabetului

Iaurtul ajută la menţinerea unei greutăţi corporale optime şi la eliminarea surplusului de kilograme. Ba mai mult, poate ţine şi diabetul la distanţă.



Iaurtul este un aliment bogat în nutrienţi esenţiali (proteine de foarte bună calitate, calciu, alte minerale şi vitamine) şi are un conţinut caloric moderat. În plus, conţine bacterii lactice active, necesare pentru o floră intestinală echilibrată.



Includerea iaurtului în alimentaţia de zi cu zi are efecte pozitive şi asupra circumferinţei taliei, care este mai redusă în cazul persoanelor care îl consumă regulat (de 4 – 5 ori pe săptămână). Efectele benefice ale consumului de iaurt în scăderea riscului de exces ponderal reies şi din concluzia unei analize complexe, realizate pe baza mai multor studii internaţionale.



„Cercetătorii din întreaga lume acordă din ce în ce mai mult credit iaurtului, asociindu-l cu un indice de masă corporală mai mic, cu o circumferinţă a taliei mai scăzută şi cu menţinerea grăsimii corporale în limite normale. Acest aliment este deosebit de important în contextul eforturilor care se fac pentru prevenirea şi managementul obezităţii’’, spune prof. univ. dr. Nicolae Hâncu, Membru de Onoare al Academiei Române.



În momentul în care o persoană urmează o dietă controlată caloric, recomandată în cazuri de obezitate sau exces ponderal, introducerea iaurtului în alimentaţia zilnică poate ajuta în mod semnificativ la scăderea în greutate. Pe parcursul a 12 săptămâni de dietă, s-a observat o scădere importantă a depozitelor de grăsime corporală în rândul celor care au integrat iaurtul în alimentaţie, ceea ce nu se întâmplă în cazul persoanelor care nu îl consumă, doar urmează o dietă săracă în calorii.



Deşi este evidenţiat rolul semnificativ al iaurtului în managementul greutăţii, nu se poate vorbi despre o relaţie de tip cauză-efect între acesta şi greutate. Altfel spus, consumul de iaurt nu este un panaceu pentru combaterea obezităţii, dar includerea lui într-o dietă echilibrată şi controlată caloric contribuie, alături de alte obiceiuri sănătoase: exerciţiu fizic, hidratare, la pierderea kilogramelor în plus.



Consumul regulat de iaurt, ca parte a unei alimentaţii echilibrate, este benefic şi în privinţa apariţiei altor afecţiuni metabolice. Rezultatele unor studii care au investigat influenţa dietei în raport cu o serie de probleme de sănătate au arătat că un consum regulat de iaurt (de 4 – 5 ori pe săptămână) poate reduce cu 28% riscul apariţiei diabetului de tip 2.