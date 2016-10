Premiul Nobel pentru medicină 2016 a fost câştigat de Yoshinori Ohsumi

Cercetătorul japonez Yoshinori Ohsumi a câştigat premiul Nobel pentru medicină pe 2016 pentru „descoperirea mecanismelor autofage”, a anunţat comitetul Nobel.



Yoshinori Ohsumi a descoperit mecanismele care determină „autofagia”, un proces fundamental pentru degradarea şi reciclarea componentelor celulare, se afirmă în comunicatul oficial al Comitetului Nobel. Munca lui Ohsumi este extrem de importantă deoarece explică ce se întâmplă cu organismul în cazul multor boli, de la cancer la Parkinson, notează BBC News.



Cercetătorul japonez laureat cu premiul Nobel pentru medicină a drojdie pentru a explica mecanismele care determină „autofagia” (consumare a propriilor ţesuturi de către un organism supus inaniţiei – n.r.).



Anul trecut, premiul Nobel pentru medicină a fost atribuit cercetătorilor William C. Campbell (Irlanda), Satoshi Ōmura (Japonia) şi Youyou Tu (China). William C. Campbell şi Satoshi Ōmura au fost recompensaţi pentru descoperirile privind o nouă terapie împotriva infecţiilor cauzate de viermi cilindrici, în timp ce Youyou Tu a fost premiată pentru descoperirile ei privind o nouă terapie împotriva malariei.



Fiecare laureat Nobel primeşte o diplomă, o medalie din aur şi un cec în valoare de 8 milioane de coroane suedeze (circa 832.000 de euro).



Ceremoniile de înmânare a premiilor Nobel vor avea loc la Stockholm şi Oslo pe 10 decembrie, ziua în care se comemorează moartea lui Alfred Nobel.



Sezonul premiilor Nobel din 2016:Marţi 4 octombrie ora locală 11:45 – Premiul Nobel pentru Fizică. Anunţul va fi făcut de Göran K. Hansson, secretar permanent al Academiei Regale Suedeze de Ştiinţe, la Stockholm.



Miercuri 5 octombrie ora locală 11:45 – Premiul Nobel pentru Chimie. Anunţul va fi făcut de Göran K. Hansson, secretar permanent al Academiei Regale Suedeze de Ştiinţe, la Stockholm.



Vineri 7 octombrie ora locală 11:00 – Premiul Nobel pentru Pace. Anunţul va fi făcut de Kaci Kullmann Five, preşedintele Comitetului norvegian Nobel, la Oslo.



Luni 10 octombrie ora locală 11:45 – Premiul Sveriges Riksbank în Ştiinţe Economice în memoria lui Nobel. Laureatul va fi anunţat de Göran K. Hansson, secretar permanent al Academiei Regale Suedeze de Ştiinţe, la Stockholm.



Conform tradiţiei, Academia Suedeză va fixa mai târziu data anunţării Premiului Nobel pentru Literatură. Anunţul va fi făcut ulterior de Sara Danius, secretar permanent al Academiei Suedeze.