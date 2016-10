Messenger Lite este aplicaţia Facebook ideală pentru cei cu conexiunea slabă la Internet

Facebook a lansat Messenger Lite, o versiune mai puţin pretenţioasă a popularei sale aplicaţii de mesagerie.



În ultimii ani, Facebook a pornit numeroase iniţiative menite să-i ajute pe cei care nu au acces la internet de mare viteză şi pe cei care sunt separaţi complet de mediul online. Cea mai nouă încercare a companiei de a conecta într-un mod eficient cât mai multe persoane este lansarea aplicaţiei Messenger Lite, care, după cum probabil v-aţi dat seama, nu consumă la fel de mult trafic precum versiunea standard.



Messenger Lite este optimizată pentru utilizarea pe terminale Android, a căror conexiune la internet nu este foarte bună. Astfel, reţeaua socială îşi doreşte să-i ajute pe cei din ţările aflate într-un proces de dezvoltare. Aplicaţia ocupă mai puţin de 10MB şi oferă funcţii de bază, precum trimiterea de mesaje text, fotografii şi linkuri. De asemenea, utilizatorii pot primi sticker-e, însă acestea nu pot fi descărcate sau distribuite prin intermediul aplicaţiei.



Desigur, aceasta nu este prima aplicaţie Lite lansată de către Facebook. Facebook Lite a fost lansată ca o alternativă la versiunea mobilă a site-ului Facebook.com şi la aplicaţia pe care cei mai mulţi oameni o folosesc în mod obişnuit. Ea are mai puţin de 1MB în momentul în care este descărcată, funcţionează foarte bine pe conexiuni 2G (cele mai populare din Asia şi Africa în ţările sărace) şi are doar funcţiile esenţiale Facebook, cum ar fi News Feed, posibilitatea de a publica mesaje sau poze, are notificări şi acces la mesajele de pe chat.



Pentru început, se pare că Messenger Lite va fi disponibil doar în anumite ţări. Primii utilizatori care vor beneficia de această aplicaţie vor fi cei din Kenya, Tunisia, Malaezia, Sri Lanka şi Venezuela. Facebook a menţionat că ea va fi accesibilă şi persoanelor din alte ţări în viitorul apropiat.