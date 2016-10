Sistemele multistelare se pot forma din acelaşi nor de materie primordială

Astronomii au publicat o imagine rară şi uluitor de clară a unui sistem stelar abia format în care s-au aprins trei stele, imagine obţinută prin intermediul sistemului de radiotelescoape Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) şi care confirmă ipoteza că astfel de sisteme multistelare se pot forma din acelaşi nor de materie primordială, conform site-ului astronomy.com.



Cele trei stele sunt foarte tinere, fiind încă înconjurate de norul primordial de gaze şi praf cosmic din care s-au aprins, iar conform astronomilor nu pot avea mai mult de 150.000 de ani. Pentru comparaţie, Soarele are aproximativ 4,5 miliarde de ani, aflându-se la jumătatea vârstei sale stelare. Obţinerea unor imagini atât de clare ale acestui trio stelar le oferă astronomilor posibilitatea de a afla mai multe despre modul în care apar sistemele multistelare.



Sistemul stelar denumit L1448 IRS3B era cunoscut dinainte de astronomi, dar nu a fost văzut niciodată la un asemenea nivel al detaliilor. Noile imagini obţinute prin intermediul telescopului ALMA au rezoluţia de două ori mai bună decât cele anterioare. Ca urmare, astronomii au putut observa structura spiralată a norului de gaz din jurul acestor stele. Cele trei stele sunt foarte aproape unele de altele — la mai puţin de 200 de unităţi astronomice (1 UA este egală cu distanţa medie de la Pământ la Soare, adică aproximativ 150 de milioane de kilometri).



Stele se formează atunci când gazul şi praful cosmic intră în colaps gravitaţional formând nuclee extrem de dense în interiorul norilor protostelari. Aceste nuclee continuă să absoarbă gravitaţional mai multă materie din norul înconjurător, iar materia rămasă formează un disc care se învârte în jurul protostelei. În cele din urmă, într-un astfel de nucleu, presiunea şi temperatura ajung la valori atât de ridicate încât se declanşează procesul de fuziune nucleară şi se aprinde o nouă stea.



Sistemele stelare duble, sau binare, nu sunt o raritate. Aproximativ jumătate din sistemele stelare din Calea Lactee sunt sisteme binare, iar astronomii sunt de părere că aceste sisteme apar din cauza perturbărilor gravitaţionale produse în norul protostelar — aşa-numitul proces de fragmentare a discului. Iar dacă norul protostelar este format din suficient de multă materie, se pot aprinde mai multe stele. Forma spiralată a norului protostelar şi analiza stelelor din sistemul L1448 IRS3B reprezintă confirmări ale ipotezei că sistemele multistelare se formează prin procesul de fragmentare a discului protostelar.



Aceste concluzii au fost publicate miercuri în revista Nature. "Ceea ce este important este că am descoperit că stelele companion se pot forma din discul de materie care înconjoară o stea dominantă", a subliniat John Tobin, astronom la Universitatea din Oklahoma şi coordonator al acestui studiu.