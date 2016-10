Google te învaţă cum să treci rapid de la iPhone la Pixel

Sursa: playtech.ro Foto: That Marketing Dude 28.10.2016 17:17

Foarte mulţi utilizatori de iPhone sunt fani îndârjiţi, dar asta nu înseamnă că un giant precum Google nu are şanse să-i facă să migreze către noile sale smartphone-uri Pixel.



În oceanul de telefoane care sunt lansate zilnic pe întregul mapamond, există doar câteva companii care se pot mândri cu statutul de creatori de gadgeturi de top. Aceleaşi companii fac eforturi semnificative pentru a motiva utilizatorii să migreze dintr-o curte în alta.



Cel mai recent astfel de gest a venit de la cei de la Google şi se manifestă printr-o campanie care este, în egală măsură, educativă şi atractivă. Unul dintre aceste clipuri poate fi vizionat mai sus şi vă învaţă cum să treceţi de la iPhone la Pixel. În mod evident, având o interfaţă complet diferită, respectiva tranziţie nu se rezumă doar la transferul contactelor şi pozelor, dar trebuie să începeţi de undeva.



La capitolul detalii, întregul proces de migrare a datelor se desfăşoară folosind adaptorul Quick Switch. Acesta din urmă este un adaptor care se conectează la portul USB C al telefonului vostru Pixel, în timp ce la capătul opus, suportă conectarea cu un iPhone, folosind un cablu Lightning. Ca fapt divers, cei de la Samsung includ un gadget similar în cutia aparatului pentru transferul datelor între alte telefoane şi Galaxy S7 sau Galaxy S7 Edge.



În teorie, în 2016, avem foarte multe date în cloud, de la fotografii şi până la notiţe, calendar, contacte sau bookmark-uri online. Dacă aveţi însă multe poze sau clipuri video, procesul descărcării lor este foarte lent. Ca urmare, soluţia transferului cu cablu este net superioară ca timp necesar.



Momentan, este greu de prezis dacă astfel de clipuri vor avea impactul atragerii de clienţi, dar uşurinţa tranziţiei de la o platformă la alta, are toate şansele să conteze într-o oarecare măsură. Rămâne doar să mai investească sume de bani semnificative în promovare. Nu de alta, dar prea puţini ştiu că Google s-a apucat subit de telefoane.