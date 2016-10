Surface Dial este gadgetul perfect pentru creatorii de conţinut

În speranţa că vor atrage toţi creatorii de conţinut care s-au obişnuit să folosească sisteme Apple, cei de la Microsoft au anunţat ieri o serie de gadgeturi şi accesorii, printre care şi Surface Dial.



Subit, a devenit imposibil să mai ignoraţi Microsoft ca fiind unul dintre cei mai puternici şi creativi producători de echipamente hardware. Dintr-o companie care a devenit populară prin sistemele de operare Windows, gigantul din Redmond acum este sinonim cu Surface şi Xbox. Sub aceste două branduri, într-un timp foarte scurt, a anunţat o serie impresionantă de produse şi servicii.



Doar în cadrul evenimentului de la New York, într-un timp foarte scurt, am aflat detalii despre Surface Studio PC, Surface Book i7, Surface Pen, Surface Ergonomic Keyboard şi Surface Dial. Acesta din urmă este un aparat complet nou care, dintr-un punct de vedere, se aseeamănă cu un puc de hockey. Acesta nu este însă nici pe departe o jucărie, ci doar încă un accesoriu pentur sistemele Surface menit să completeze un ecosistem foarte bine pus la punct de accesorii creative. ,,Suntem compania care se străduieşte să împuternicească constructorii, producătorii şi creatorii”, astfel a definit CEO-ul Satya Nadella direcţia companiei pe care o conduce, iar produsele anunţate confirmă această schimbare de direcţie.



Revenind la Surface Dial, cel mai important este să reţineţi că este compatibil cu o mare varietate de sisteme Microsoft – Surface Studio PC, Surface Book, Surface Pro 4 şi Surface Pro 3. În momentul în care gadgetul de 99 de dolari este plasat pe un ecran, opţiunile care vă sunt puse la dispoziţie variază foarte mul în funcţie de aplicaţia pe care o rulaţi. Dacă lucraţi în Paint, veţi vedea în jurul pucului o paletă stufoasă de culori şi o serie de unelte pe care le puteţi selecta rapid.



Mai ales când vorbim de editare foto, Surface Dial facilitează navigarea rapidă pe suprafaţa unei imagini. Rotindu-l, controlaţi un set de evenimente ce se desfăşoară pe ecran. Ideal ar fi să-l folosiţi în tandem cu un Surface Studio PC amplasat în modul tabletă, deoarece veţi avea ambele mâine pe ecran, iar procesul de creaţie se va desfăşura într-un mod mult mai natural.