Locuitorii din zona Pacificului de Sud sunt purtătorii ADN-ului unei specii neidentificate încă

Genele unei specii dispărute, neidentificate, au fost descoperite în ADN-ul melanezienilor, populaţie ce este localizată în zona pacifică de sud.



Potrivit noilor cercetări, această specie nu aparţinea Neanderthalilor sau Denisovanilor, dar ar putea reprezenta o a treia specie, neidentificată până acum.



Ryan Bohlender, genetician la Universitatea din Texas, a afirmat că "probabil am omis o specie sau am omis legăturile dintre specii." Acesta, împreună cu echipa sa, au încercat să afle procentul ADN-ului specific hominizilor pe care oamenii din ziua de azi încă îl mai au şi rezultatul a fost reprezentat de discrepanţele care dezvăluie faptul că împerecherea strămoşilor noştri cu Neanderthalii şi Denisovanii nu este, de fapt, explicaţia primordială. Se crede că, acum între 10.000 ani şi 60.000 ani, aceştia au emigrat din Africa şi au avut contacte cu populaţiile aflate în Eurasia, iar aceste contacte au lăsat o amprentă specifică în ADN-ul nostru care rezistă până astăzi, europenii şi asiaticii având variante genetice distincte ale Neanderthalilor.



Mai mult decât atât, cercetătorii au descoperit la începutul acestui an că europenii au moştenit de la Neanderthali gene care îi supun predispoziţiei apariţiei unor boli şi riscului crescut de depresie. Procentajul ADN-ului pe care europenii şi asiaticii l-au moştenit de la aceştia este de 2,8%.



Dar atunci când este vorba de ADN-ul moştenit de la Denisovani, lucrurile devin puţin mai complicate, mai ales în cazul populaţiei din Melanezia, o zonă din sudul Pacificului ce cuprinde Vanuatu, Insulele Solomon, Fiji, Papua Noua Guinee, Noua Caledonie, Papua de Vest şi Insulele Maluku. Unul dintre cercetătorii implicaţi în acest proiect a afirmat: "Europenii nu prezintă nicio genă a Denisovanilor, iar populaţia din China doar un foarte mic procentaj, 0,1%. Însă, în cazul melanezienilor, acest procentaj este de 1,11%." După aceste investigaţii, cei care au demarat acest studiu au ajuns la concluzia că cea de-a treia specie ar avea o mare legătură cu populaţia actuală a melanezienilor.



Interacţiunea strămoşilor noştri cu alte specii preistorice poate că a fost mult mai complexă decât ne-am fi aşteptat şi chiar dacă nu au fost înregistrate descoperiri care să ateste existenţa altor specii, asta nu înseamnă că ele nu au existat.