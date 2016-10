Cincizeci de lucruri inedite despre Terra (I)

Astronomii şi astrofizicienii caută viaţă pe alte planete ascunse în profunzimile spaţiului şi suntem în permanenţă fascinaţi de imensitatea Universului, de găuri negre şi stele neutronice, de supernove şi exoplanete, însă singura planetă cunoscută pe care există viaţă, Terra, are misterele ei şi totodată toate ingredientele necesare pentru a ne aprinde imaginaţia, de la vulcani ale căror erupţii au modificat istoria vieţii, până la ciocniri cu meteoriţi, deriva continentelor sau misterele adâncurilor abisale, pe drept cuvânt spunându-se că avem mai multe cunoştinţe despre suprafaţa Lunii decât despre enigmele din adâncul oceanelor, conform unui material publicat de Live Science.



Spre exemplu, câţi dintre noi se gândesc la viaţa pe Pământ ca la o călătorie perpetuă prin spaţiu cu viteza de aproape 108.000 km/h? Sau ori de câte ori facem un duş sau bem un pahar cu apă ne gândim că Antarctica este cel mai mare rezervor de apă dulce al Terrei? Pe acest continent se află aproximativ 90% din gheaţa de pe Pământ şi respectiv 70% din apa dulce a planetei.



În acest material sunt prezentate 50 dintre cele mai interesante lucruri despre planeta noastră. Multe dintre ele poate că le cunoaştem dar, cu siguranţă, pe altele le-am trecut cu vederea.



1. A treia planetă de la Soare



Pământul este cea de-a treia planetă de la Soare şi deocamdată singura planetă cunoscută care dispune de atmosferă bogată în oxigen, oceane şi alte cursuri de apă în stare lichidă, la suprafaţă, condiţii esenţiale pentru viaţă. Pământul este una dintre cele patru planete telurice din sistemul nostru solar, alături de Mercur, Venus şi Marte.



2. Sferă turtită



Pământul nu este o sferă perfectă. Forţa centrifugă, care rezultă din rotaţia planetei, acţionează perpendicular pe axa Pământului, axă care este înclinată. Rezultatul este că la Ecuator forţa centrifugă nu este exact de sens opus gravitaţiei. Acest dezechilibru se adaugă în zona ecuatorială unde gravitaţia împinge un volum suplimentar de apă şi masă terestră, rezultând forma de sferă uşor turtită a planetei.



3. Pământul are o talie... generoasă



La Ecuator circumferinţa Pământului este de 40.075 kilometri şi, din cauza distanţei mai mari faţă de centrul Pământului decât la poli, practic cântărim mai puţin dacă ne aflăm în zona ecuatorială, iar greutatea noastră creşte pe măsură ce înaintăm spre unul dintre polii tereştri.



4. În mişcare



Chiar dacă pare că stăm pe loc, de fapt ne mişcăm prin spaţiu şi încă foarte repede. Din nou, în funcţie de locul în care ne aflăm pe suprafaţa Pământului, ne mişcăm prin spaţiu cu viteze de până la 1.610 km/h. Oamenii din zona ecuatorială se mişcă cel mai rapid, în timp ce o persoană care ar sta exact deasupra Polului Nord sau Sud ar fi complet nemişcată (să ne imaginăm o minge de baschet învârtită de un atlet pe deget).



5. Călătorim mereu în jurul Soarelui



În afara mişcării în jurul propriei axe, Pământul se află pe orbită în jurul Soarelui şi se deplasează cu viteza de 107.826 km/h. Norocul este că la nivelul sistemului solar nu se dau amenzi pentru viteză.



6. O planetă bătrână!



Oamenii de ştiinţă au calculat vârsta Pământului prin datarea celor mai vechi roci de pe planetă şi cei mai vechi meteoriţi descoperiţi pe Terra (meteoriţii şi Pământul s-au format în aceeaşi perioadă de timp, odată cu restul sistemului solar). Concluzia este că Pământul are vârsta de aproximativ 4,54 miliarde de ani. Mulţi înainte! Cele mai vechi roci cunoscute de pe Pământ formează aşa-numita Centură Nuvvuagittuq pe coasta Golfului Hudson, din nordul Quebecului (Canada) şi datează de 4,28 miliarde de ani.



7. Pământul...reciclat



Solul pe care păşim este rezultatul reciclării naturale. Planeta noastră este vie şi dispune de un ciclu de reciclare care transformă rocile magmatice în roci sedimentare, rocile sedimentare în roci metamorfice şi apoi înapoi în roci magmatice. Acest ciclu nu este unul perfect. El funcţionează în felul următor: magma din străfundurile Pământului iese spre suprafaţă şi se întăreşte sub formă de roci (cele magmatice). Procesele tectonice ridică aceste roci până la suprafaţă unde sunt expuse proceselor de eroziune. Mici fragmente desprinse din aceste roci în urma procesului de eroziune sunt depozitate şi îngropate, iar presiunea exercitată de straturile de deasupra le compactează şi le transformă în roci sedimentare, aşa cum sunt gresiile. În timp, rocile sedimentare formate astfel se scufundă şi mai mult şi se "coc" la presiuni şi temperaturi foarte mari, transformându-se în roci metamorfice.



Desigur că acest proces nu este perfect circular. De-a lungul drumului, rocile sedimentare pot fi supuse din nou eroziunii, iar cele metamorfice pot fi ridicate din nou spre suprafaţă. Însă dacă rocile metamorfice sunt prinse într-o zonă de subducţie, unde o parte a crustei pătrunde sub alta, ajung să fie topite şi transformate din nou în magmă.



8. Cutremurele de pe Lună



Satelitul natural al Pământului pare mai degrabă un corp mort, inactiv. Cu toate acestea, pe Lună se produc cutremure — de putere mai mică şi mai rare decât pe Pământ. Conform USGS (United States Geological Survey), seismele de pe Lună par să fie legate de forţele mareice asociate variaţiilor de distanţă dintre satelit şi planeta noastră. Cutremurele selenare se produc la adâncimi mari, la aproximativ jumătatea distanţei dintre suprafaţa Selenei şi centrul său.



9. Cel mai mare seism terestru



Până în prezent, cel mai mare cutremur înregistrat vreodată s-a produs la 22 mai 1960 în Chile şi a avut magnitudinea de 9,5, conform USGS.



10. Cel mai fierbinte loc de pe planetă



Cel mai fierbinte loc de pe Pământ este El Azizia, în Libia, unde staţiile meteorologice au înregistrat recordul de temperatură de 57,8 grade Celsius la data de 13 septembrie 1922, conform NASA Earth Observatory. Este posibil să fi existat şi temperaturi mai ridicate în afara reţelei de staţii meteorologice.