Google promite doi ani de actualizări Android pentru Pixel

După câţiva ani în care utilizatorii de dispozitive Nexus au fost privilegiaţi când a venit vorba de actualizări Android, a sosit vremea ca fanii Pixel să aibă beneficii similare.



Cei de la Google şi-au luat inima în dinţi împreună cu un buget de marketing foarte generos şi au lansat anul acesta primele telefoane comercializate sub brandul gigantului din Mountain View. Deşi mulţi s-au aşteptat ca acestea să continue tradiţia brandului Nexus, au fost construite sub eticheta Pixel, folosită în trecut pentru primul Chromebook high end şi o tabletă cu specificaţii de top.



Din păcate, această lansare nu poate remedia peste noapte problema fragmentării Android, cea mai problematică pentru fanii ecosistemului Google. Pe de altă parte însă, dacă în privinţa telefoanelor Samsung, LG, HTC sau Huawei, cei de la Google nu pot face nimic, acelaşi principiu nu se aplică şi la Pixel. Compania americană va testa noile versiuni de Android pentru telefoane Pixel in-house şi vor ajunge la utilizatori într-un timp cât se poate de scurt. În plus, spre deosebire de practicile altor mari giganţi din tech, Google nu se va rezuma la un singur an de update-uri cu întârzieri masive.



Printr-un comunicat oficial publicat pe pagina de suport a telefoanelor Pixel, aflăm că cei care au făcut un efort pentru a achiziţiona un astfel de smartphone Google, vor avea pare de cel puţin 2 ani de versiuni noi de Android. Data respectivă este calculată din momentul în care telefonul a început să fie comercializat în Google Store, adică mijlocul acestei luni. „Telefoanele Pixel primesc versiuni noi de Android pentru cel puţin doi ani din momentul în care au putut fi achiziţionate prin intermediul Google Store. După doi ani, nu mai putem garanta nici un fel de update-uri adiţionale”, se arată în comunicat.



Deşi valoarea de doi ani este îmbucurătoare, mai ales că aveţi garanţia că veţi fi primi care vor primi actualizări, mai important decât atât este premisa că s-ar putea ca respectiva perioadă să fie mai mare de doi ani. Totul depinde de calculele Google.