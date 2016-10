Septembrie 2016 a fost a doua cea mai caldă lună septembrie de la începutul măsurătorilor

Luna trecută a fost a doua cea mai caldă lună septembrie de la începutul înregistrării temperaturilor în 1880, marcând sfârşitul înregistrărilor lunare consecutive de căldură consemnate timp de şaisprezece luni, transmite France Presse.



Agenţia oceanică şi atmosferică din Statele Unite (NOAA) a declarat marţi că şi dacă se ia în considerare perioada cuprinsă între ianuarie şi septembrie 2016 temperatura a atins un nivel record în aceşti ultimi 137 de ani.



Temperatura în luna septembrie la suprafaţa uscatului şi a oceanelor a fost cu 0,88 grade Celsius peste media secolului al XX-lea, care a fost de 15° C. Septembrie se clasează astfel pe locul al doilea pentru această lună, foarte aproape de recordul anului trecut: septembrie 2015 a fost cu 0,38 ° C mai cald.



Această creştere a temperaturii a corespuns cu o intensificare a curentului ecuatorial cald din Pacific El Nino, care a început să se disipeze la sfârşitul primăverii.



Pentru primele nouă luni ale anului 2016, temperatura la suprafaţa oceanelor şi a uscatului a fost cu 0,98°C peste media secolului XX (care a fost 13,88° C), depăşind precedentul record pentru aceeaşi perioadă în 2015, când creşterea a fost de 0,12° C, a precizat NOAA în buletinul său lunar al temperaturilor de pe glob.



Anul 2016 este pe punctul de a stabili un nou record anual de căldură, care ar fi al treilea consecutiv.