Facebook Messenger: Cum trimiţi mesaje care se autodistrug

Au existat mai multe aplicaţii de mobil ce au facilitat transmiterea de mesaje care se autodistrug, iar acum este posibil să le trimiteţi şi prin Facebook Messenger.



Facebook Messenger este un instrument de comunicare aflat într-o evoluţie permanentă. După ce aplicaţia omonimă a devenit obligatorie pentru utilizatorii de Facebook pe mobil, Messenger a devenit din ce în ce mai bun şi mai versatil.



În continuare, există multe alte aplicaţii cu o funcţionalitate similară, dar având în vedere cât timp petreceţi pe Facebook, este foarte confortabil să iniţiaţi un dialog sau o videoconferinţă cu prietenii folosind Messenger.



Cel mai important upgrade din ultimii ani adus serviciului Messenger a fost introdus în urmă cu câteva săptămâni şi include câteva particularităţi evidente şi unele pe care aţi putea să le treceţi uşor cu vederea.



Noua funcţie poartă numele de Secret şi, în momentul în care o folosiţi pentru a iniţia un dialog cu cineva, aveţi mai multe beneficii. În primul rând, toate mesajele trimise în această manieră, sunt criptate end-to-end şi nu sunt accesibile decât interlocutorului şi persoanei care le trimite.

E foarte important să reţineţi că, dacă folosiţi Messenger pe mai multe dispozitive, mesajele criptate vor putea fi văzute doar pe aparatul de pe care au fost trimise. În rest, dacă vă obişnuiţi cu conversaţiile de tip secret, aveţi acces la toate uneltele obişnuite, emoticoane, expediere de fotografii şi numai. În plus, puteţi trimite mesaje care se autodistrug.



Prima oară, am auzit de mesaje care se autodistrug în urmă cu câţiva ani pe Snapchat. Acum le puteţi trimite şi prin intermediul Messenger, dacă urmaţi câţiva paşi. Intraţi în aplicaţia Messenger pe iOS sau Android, cu menţiunea că este foarte important să folosiţi ultima versiune.



Faceţi un tap în dreapta sus pentru a crea un nou mesaj şi un al doilea tap tot în dreapta sus pe cuvântul Secret. Alegeţi destinatarul mesajului, având în vedere că mesajele criptate nu se pot trimite mai multor persoane simultan. După ce tastaţi mesajul, apăsaţi în colţul din dreapta al câmpului de compunere pe butonul similar cu un cadran de ceas. Alegeţi, în secunde, cât timp poate vedea mesajul vostru interlocutorul până când acesta va dispărea pentru totdeauna. Confirmaţi cu un tap pe Done şi trimiteţi mesajul cu termen de valabilitate printr-un tap pe Send.