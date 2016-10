Experţii de la ScanPyramids confirmă existenţa a două „cavităţi” în Marea Piramidă din Egipt

În Marea Piramidă din Giza s-ar putea afla două „cavităţi'' despre a căror existenţă nu se ştia până acum, au anunţat sâmbătă oamenii de ştiinţă. Acestea au fost descoperite de cercetătorii din cadrul operaţiunii ScanPyramids, care utilizează tehnici moderne non-invazive pentru a scana monumentul milenar, informează AFP.



Săptămâna trecută, ministrul antichităţilor a anunţat cu reţinere descoperirea a ''două anomalii'' în piramida construită în urmă cu 4.500 de ani, în timpul domniei regelui Khufu (Cheops), adăugând că teste ulterioare vor putea determina care erau funcţiile „cavităţilor'', natura şi dimensiunea acestora.



La 9 noiembrie, ministrul antichităţilor, Mamduh al-Damati, a declarat că termografia în infraroşu aplicată Marii Piramide de la Giza a dezvăluit mari diferenţe de temperatură între diferite blocuri de calcar gigantice alăturate — până la 6 grade Celsius — fapt care ar putea indica prezenţa unor camere secrete neexplorate încă. "Aceste rezultate preliminare arată că există veşti bune" în perspectivă, a spus ministrul al-Damati, adăugând: „Vom avea secrete de rezolvat la piramide, dar este prea devreme să ştim în ce vor consta".



Cu o înălţime de 146 de metri, piramida Khufu, numită după fiului faraonului Sneferu, este considerată una dintre cele şapte minuni ale lumii antice.



Din câte se ştie până acum, construcţia are trei încăperi şi, la fel ca alte piramide din Egipt, scopul său iniţial a fost de a servi drept mormânt pentru faraon.



„Putem confirma acum existenţa unui 'vid' ascuns în spatele faţadei nordice, care ar putea avea forma cel puţin a unui coridor ce străbate interiorul Marii Piramide'', au menţionat într-un comunicat oamenii de ştiinţă din cadrul proiectului ScanPyramids.



A doua „cavitate'' a fost descoperită în latura nord-estică a piramidei, au mai spus cercetătorii.



Operaţiunea ScanPyramids a început în octombrie anul trecut, cu scopul de a căuta încăperi ascunse în piramida Khufu, dar şi în construcţiile similare vecine — Khafra (Chephren) din Giza şi Bent şi Piramida Roşie din Dahshur, toate situate la sud de Cairo.



În cadrul proiectului, este pusă în aplicare o combinaţie de tehnologii — termografie în infraroşu, radiografie imaginativă bazată pe miuoni şi reconstrucţie 3D — toate acestea fiind non-invazive şi non-distructive pentru monument.



Miuonii sunt „similari razelor X ce pot penetra corpul şi permit observarea oaselor'', au explicat oamenii de ştiinţă de la ScanPyramids care au adăugat că aceştia pot trece prin sute de metri de piatră înainte de a fi absorbiţi. ''Ulterior, detectoare foarte bine plasate — spre exemplu, într-o piramidă, sub o potenţială încăpere necunoscută — pot înregistra urme de particule şi pot distinge cavităţile de regiunile mai dense'', au completat aceştia.



La finalul anului 2015, în Egipt s-a început scanarea mormântului lui Tutankamon, în Valea Regilor din sudul ţării, după ce un egiptolog britanic a avansat o teorie potrivit căreia Nefertiti ar fi fost îngropată în acel loc, într-o încăpere secretă. Nicholas Reeves a sugerat că mormântul lui Tutankamon este, de fapt, al lui Nefertiti, iar după decesul subit al regelui, la o vârstă fragedă, corpul său a fost introdus în mormântul reginei, într-o cameră aflată mai aproape de exterior. O serie de scanări radar realizate în mai de o echipă aparţinând National Geographic Society au infirmat ipoteza existenţei unor camere ascunse în mormântul faraonului-copil Tutankamon, ipoteză ce a aprins recent imaginaţia arheologilor şi istoricilor deopotrivă, conform unui material publicat de Live Science. „Dacă ar fi existat spaţii goale, am fi obţinut un semnal puternic", a declarat geofizicianul Dean Goodman, care a colaborat cu National Geographic Society la acest studiu.