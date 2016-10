Dispozitivul de forma unui tatuaj îi spune telefonului tău cât ai băut

Un nou dispozitiv discret, asemănător cu un tatuaj, a fost creat cu scopul de a-ţi spune cât ai băut, cu ajutorul telefonului.



Mai mulţi ingineri care au lucrat sub egida National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB) au dezvoltat un dispozitiv de monitorizare de mici dimensiuni, ce se poartă pe piele şi care poate afla nivelul de alcool din transpiraţie extrem de rapid. Dispozitivul reprezintă o soluţie ideală pentru cei ce vor să ştie cât alcool au consumat, prevenindu-i astfel de la a întrece măsura sau de la a se urca la volan.



Selia Selimovic, liderul echipei de cercetare,relatează modul simplu în care funcţionează micul tatuaj. „Seamănă cu un tatuaj temporar, dar este de fapt un biosenzor care are o serie de componente wireless flexibile. Unul dintre componente eliberează un compus chimic ce stimulează respiraţia în zona acoperită de senzor. O altă componentă monitorizează diferenţele ale curentului electric ce trece prin transpiraţia generată, măsurând nivelul de alcool şi trimiţând informaţia către un smartphone”, a spus Selia Selimovic.



Dispozitivul purtabil de monitorizare este foarte discret şi nu implică niciun efort în ceea ce priveşte purtarea. Cercetătorii sunt de părere că tocmai datorită acestui fapt, acest dispozitiv de forma unui tatuaj are potenţial pentru cei ce vor să ştie cât au băut, în ideea de a avea un comportament responsabil



„Măsurarea nivelului de alcool din transpiraţie este o tehnică ce a mai fost încercată şi înainte, dar tehnologiile de atunci aveau nevoie de 2-3 ore pentru a oferi un rezultat. Dispozitivul nostru trimite nivelul de alcool către smartphone în doar 8 minute, făcând monitorizarea consumului de alcool posibilă, practică şi personală”, spune Patrick Mercier, un alt membru al echipei de cercetare, discutând despre rapiditatea cu care tatuajul îţi poate spune cât ai băut.