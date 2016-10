Instagram şi-a lansat oficial aplicaţia pentru calculator

Instagram şi-a lansat recent aplicaţia pentru desktop, după ce, în urmă cu câteva luni, reţeaua a devenit disponibilă şi pe platforma Windows Mobile.Instagram devine şi mai accesibil decât până acum, pentru utilizatorii care vor să dea scroll direct de pe calculator. Lansarea aplicaţiei pentru platforma Windows Mobile s-a făcut în luna aprilie, iar începând cu zilele acestea, reţeaua socială este disponibilă şi pe calculatoarele ce rulează Windows, în forma unei aplicaţii dedicate.Aplicaţia Instagram este disponibilă pentru descărcare din Windows Store şi seamănă destul de mult cu aplicaţia mobilă cu care suntem deja obişnuiţi de ceva vreme. Ai posibilitatea să dai scroll prin feed, aşa cum o faci de obicei, dar poţi viziona şi fotografiile sau clipurile împărtăşite prin intermediul funcţiei Stories.De asemenea, Instagram pentru desktop vine şi cu funcţia de search, dar şi cu tabul de Explore, prin care poţi descoperi noi utilizatori prin intermediul unor poze sau videoclipuri postate de aceştia. Aplicaţia îţi dă acces şi la propriul cont, la opţiunea cu postările la care ai dat like şi la setări. În comparaţie cu site-ul de pe desktop, aplicaţia dedicată oferă opţiune de a da share la conţinut pe Facebook sau pe Messenger, iar asta găsiţi apăsând pe butonul „…”.Poţi posta fotografii dacă ai o tabletă sau un calculator ce are ecran cu touchscreen, dar şi o cameră foto, astfel că majoritatea utilizatorilor nu pot beneficia de această funcţie. Nu ar fi rău ca, în viitor, să existe posibilitatea de a upload-a fotografii din calculator şi de a le edita direct în aplicaţia pentru desktop.Aplicaţia mai are încă o serie de probleme, dar acestea vor fi rezolvate, cel mai probabil, în viitorul foarte apropiat. Instagram ar putea să beneficieze şi de un redesign, deoarece există foarte mult spaţiu gol în lateralele fotografiei, ce ar putea fi folosit pentru a muta comentariile şi like-urile într-o parte, de exemplu.