iPhone 7 se încarcă ruşinos de lent faţă de iPhone 6S

Spre surprinderea celor care sunt de părere că un telefon mai nou este implicit mai bun, se pare că iPhone 7, cel puţin dintr-un punct de vedere, este mai lent decât iPhone 6S.



Cei de la Anandtech sunt destul de creativi în privinţa testelor pe care le realizează, iar într-o perioadă în care majoritatea companiilor se mândresc cu diverse tehnologii de încărcare rapidă, era necesar un tabel comparativ precum cel de mai jos. Acesta ne ilustrează cât de lent se încarcă noile smartphone-uri Apple în comparaţie cu competiţia şi, mai mult decât atât, cât de avansată este competiţia din prisma subiectului mai sus amintit.



Este adevărat că cei de la Apple nu s-au lăudat niciodată în materialele promoţionale cu perioade de încărcare sau avansuri semnificative tehnologice pe marginea acestui subiect, dar, în orice caz, este o constatare un pic tristă, dacă nu frustrantă. Este cât se poate de adevărat că cei mai mulţi dintre noi trăiesc vieţi din ce în ce mai alerte, dar Apple a decis ca iPhone 7 Plus să se încarce în 2,8 ore, în contextul în care, un iPhone 6S Plus ajunge la 100% în 2,56 ore. Un iPhone 7 de 4,7 inci, versiunea standard pe care şi-au achiziţionat-o cea mai mare parte a utilizatorilor, este cu 20% mai rapidă decât un iPhone 7 Plus, dar tot este mai lentă decât modelul de acum un an. Este vorba de 2,08 ore, în comparaţie cu 1,94 ore.



Dacă analizăm competiţia, care în majoritatea cazurilor are şi baterii cu un amperaj mai mare, chiar dacă nu au tot timpul o autonomie mai ridicată decât cea a unui iPhone, situaţia in care se află noile iPhone-uri este şi mai ruşinoasă. Pe primul loc se află Meizu Pro 6 cu 1,51 ore. Dacă Meizu nu se află pe primele locuri printre opţiunile voastre când vreţi să vă luaţi un smartphone, merită reţinut că Galaxy S7 se mândreşte cu exact acelaşi timp de încărcare. Galaxy Note 5 duce această valoare până la 1,67 ore, pe când fatidicul Galaxy Note 7 se încarcă în 1,88 ore de la zero la 100%.