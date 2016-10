Yahoo Mail devine imposibil de ignorat sau şters

Yahoo a trecut printr-o perioadă foarte dificilă în ultimele luni, încărcată de scandaluri şi speculaţii de colaborare cu autorităţile americane. Pentru a preveni migrarea utilizatorilor, Yahoo Mail se pare că a dezactivat câteva funcţii importante.



Totul a început cu câteva sute de milioane de conturi Yahoo ale căror date de autentificare au intrat în posesia hackerilor. La scurt timp după, informaţii greu de contestat legate de colaborarea Yahoo cu servicii guvernamentale de supraveghere gen NSA au slăbit şi mai mult încrederea utilizatorilor. Nici nu mai are rost să amintim de un proces în care este implicat CEO-ul Marissa Mayer pentru că a concediat mai mulţi bărbaţi ce afirmă că au fost daţi afară pentru simplul fapt că nu sunt femei.



Având în vedere că toate aceste informaţii au ieşit la iveală într-o perioadă în care Yahoo se străduieşte să vândă cea mai mare parte a operaţiunilor sale, un lucru este sigur. Bătrânul gigant din domeniul serviciilor online nu-şi permite să piardă utilizatori, iar modul în care a pus în aplicare acest concept este destul de frustrant. Conform celor de la The Associated Press, începând cu primele zile din octombrie a devenit imposibil să-ţi înaintezi mailurile de pe Yahoo către o altă căsuţă de email, gen Gmail. Partea bună este că cei care aveau deja funcţia activă, nu sunt afectaţi.



,,Redirecţionarea automată trimite o copie a mesajelor primite într-un cont către altul. Această funcţie se află momentan în lucru. În timp ce lucrăm pentru a o îmbunătăţi, am dezactivat temporar abilitatea de a activa Mail Forwarding pentru adrese noi de redirecţionare. Dacă aţi activat Mail Forwarding în trecut, email-urile voastre vor continua să fie înaintate către adresa configurată anterior”, se arată în comunicat.



Pe lângă faptul că acest anunţ este destul de suspicios în contextul celorlalte veşti proaste despre Yahoo, cei de la TechCrunch au mai detaliat o problemă. Clienţii British Telecoms, care au un cont de email Yahoo inclus în abonament nu mai au posibilitatea să-şi şteargă conturile. Mesajul primit de aceştia este similar cu cel de mai sus. „Scuze, funcţia de ştergere este momentan indisponibilă. Funcţia va redeveni activă până la finele lunii septembrie”. Având în vedere că septembrie tocmai s-a încheiat, nu putem decât să sperăm că este vorba de o greşeală şi că nu trebuie să aştepte cineva până în septembrie 2017 pentru renunţa la Yahoo Mail.