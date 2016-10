Noua aplicaţie Paint îţi va permite să realizezi desene 3D

Aplicaţia Paint a celor de la Microsoft va avea parte de o schimbare majoră în curând.



Paint, cunoscuta aplicaţie creată de cei de la Microsoft, are o vechime de peste 30 de ani, iar compania din Redmond se pare că vrea să implementeze o schimbarea majoră. Microsoft dezvoltă în prezent o nouă versiune a aplicaţiei, creată în mod particular pentru Windows 10. Printre altele, noua versiune de Paint va oferi noi instrumente şi le va permite utilizatorilor să realizeze desene 3D.



Din câte se pare, informaţia a fost preluată de unele dintre cele mai importante publicaţii din mediul online după ce un utilizator de Twitter a publicat două videoclipuri în care prezenta pe scurt câteva dintre cele mai important funcţii ale noii aplicaţii. În mod interesant, aplicaţia va suporta mai multe instrumente şi ar fi fost dezvoltată pentru a funcţiona fără probleme alături de Surface Pen.



Aplicaţia nu ar fi extrem de complexă, iar utilizatorii pot tăia imagini, pot insera texte şi pot utiliza aceleaşi instrumente pe care le întâlnesc şi în versiunea actuală. Microsoft ar fi inclus şi o gamă de desene 2D şi 3D care pot fi utilizate.



Conform zvonurilor, Microsoft ar putea lansa un PC All-In-One în acest an, alături de o noua tabletă Surface Pro 5 şi un laptop Surface Book 2. Dacă luăm în considerare componentele incluse de gigantul american în dispozitivele Surface, este clar că PC-ul AIO, în cazul în care zvonurile vor fi confirmate, va beneficia de specificaţii cel puţin la fel de bune ca iMac-urile. În acelaşi timp, Microsoft pare să lucreze din greu la Surface Phone, telefonul care ar putea marca o nouă intrare în forţă a companiei pe piaţa smartphone-urilor.