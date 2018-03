Andrei Năstase: „La următoarele alegeri se va lupta adevărul cu minciuna, cetăţeanul de rând cu regimul hibrid Plahotniuc-Dodon”

Europa Liberă: Luni urmează să se decidă data alegerilor parţiale din Chişinău şi Bălţi. Dvs. deja aţi anunţat că sunteţi gata să mergeţi în această cursă electorală; mandatul primarului va dura până în anul 2019. De ce anunţaţi atât de repede această decizie?



Andrei Năstase: „Unora li se pare repede, mie mi se pare întârziată; capitala a ajuns într-un anumit moment să nu mai aibă un primar ales de locuitorii capitalei. Avem de la o vreme încoace un primar interimar pus, aşa cum ne-a obişnuit deja acest regim, prin atacuri raider la Primăria capitalei. Apelul meu pe care l-am făcut încă în iulie 2017 era adresat dlui Chirtoacă, pe care îl creditam atunci cu prezumţia de nevinovăţie şi pe care îl îndemnam să-şi dea demisia, să dea o şansă locuitorilor capitalei pentru a-şi alege un primar capabil să rezolve cele mai importante, cele mai stringente probleme ale Chişinăului. Este în întârziere acest demers al nostru, dar nu mai aveam unde să mai aşteptăm, pentru că a doua zi după ce am declarat că Platforma Demnitate şi Adevăr vine cu un candidat, vine cu un demers de a consolida forţele pro-europene, democratice, anti-oligarhice în jurul unui candidat comun, a doua zi regimul şi-a scos la atac arsenalul, minciuna.”



Europa Liberă: Dl Plahotniuc a spus că PD-ul va susţine un candidat unic al pro-europenilor.



Andrei Năstase: „Exact aşa a făcut-o şi în prezidenţiale şi am văzut că a făcut-o exact pe dos – l-a susţinut cu toate mijloacele administrative, mediatice, financiare şi de altă natură anume pe Dodon, pe cel cu care, chipurile, astăzi se bate şi de care sperie cetăţenii că, iată, va veni şi va câştiga şi în capitală.”



Europa Liberă: Şi totuşi, dacă această intenţie este sinceră, vă ajută sau din contra vă defavorizează sprijinul pe care îl oferă PD, pentru că s-au făcut declaraţii şi după alegerile prezidenţiale când a câştigat Igor Dodon.



Andrei Năstase: „Ştiu…”



Europa Liberă: Şi PD-ul a învinuit forţele pro-europene că nu au luat în serios mesajul pe care l-au transmis ei atunci şi ar fi neglijat electoratul PD-ului.



Andrei Năstase: „Da, la fel ca şi atunci noi am spus: este „un măr otrăvit”, pe care Plahotniuc ar trebui să şi-l ţină pentru el şi pentru Dodon. În ce priveşte simpatizanţii, membrii chiar ai PD-ului care în momentul de faţă de voie sau de nevoie se află acolo, noi mizăm şi pe votul acestor oameni, pentru că la fel ca şi toată ţara suferă de acest regim şi sunt sătui şi de PD, şi de Plahotniuc, şi de tot regimul acesta „binom” Plahotniuc-Dodon, ca şi întreaga ţară.”



Europa Liberă: Unde ar putea să se ducă voturile votanţilor democraţi?



Andrei Năstase: „Sunt mai multe categorii de votanţi. Eu nu sunt analist politic şi nici specialist în…”



Europa Liberă: Da, dar sunteţi un actor politic pe care trebuie să-l intereseze fiecare sufragiu…



Andrei Năstase: „Am analizat. Este foarte multă lume care de nevoie rămâne astăzi înregimentată, să spun aşa, în Partidul Democrat. Au funcţie, au statut, sunt dominaţi de frică, pentru că dacă, Doamne fereşte, te dă afară de la un serviciu, nu ai cu ce să-ţi întreţii familia, copiii, eu ştiu… părinţii. Este şi această categorie şi pentru ei ne adresăm cu un mesaj foarte clar: să nu dea crezare la tot ce spune Plahotniuc când el vorbeşte de epurări politice. Categoric, nu! Toţi aceşti oameni sunt bineveniţi şi pentru vot, dar şi pentru a pune umărul pentru a scoate întâi capitala, iar mai apoi şi toată ţara din mizeria în care a scufundat-o regimul.”



Europa Liberă: Dle Năstase, atunci când la început v-am întrebat dacă v-aţi grăbit un pic sau nu să vă propuneţi candidatura pentru acest scrutin local şi opiniile multora care cred că, totuşi, ar trebui să existe un singur candidat pe eşichierul de centru-dreapta, pentru că se arată că e foarte fărâmiţat. Şi atunci când e dezbinat, şansele de câştig sunt minime.



Andrei Năstase: „Trebuie să ştiţi că aceeaşi preocupare o avem şi noi. Am spus-o de mai multe ori – este nevoie să mergem cu un singur candidat. În momentul de faţă şi cel mai îndreptăţit din toate punctele de vedere, inclusiv a ceea ce prezintă sub aspectul structural, sub aspectul mesajului, sub aspectul modului de constituire a partidului, Platforma Demnitate şi Adevăr este cea mai îndreptăţită să vină cu un candidat. Am făcut apel către colegii noştri de la Partidul Acţiune şi Solidaritate pe principiul reciprocităţii de care ne-am ghidat şi în prezidenţiale, şi mai apoi, pe principiile meritocraţiei şi ale integrităţii, am cerut sprijinul acestui partid, aşteptăm şi considerăm că un asemenea sprijin ar fi garanţia unui câştig la următoarele alegeri. În lipsa unui asemenea sprijin, sigur că va fi mai complicat, dar asta nu înseamnă că nu vom depune toate eforturile pentru a nu lăsa în continuare oraşul pe mâna unei diletante puse la Primărie de Plahotniuc, căreia i s-a croit o echipă din foşti activişti ai PD-ului. Iată de ce Primăria este nevoie s-o readucem cetăţenilor, iar odată scoasă din această captivitate, să facem aşa încât nivelul de trai al locuitorilor Chişinăului să crească.”



Europa Liberă: Aţi purtat sau nu negocieri cu lidera PAS şi cu această formaţiune? Şi până la urmă, puteţi să ajungeţi la un compromis, la un consens, pentru că am auzit voci care spun că ar fi neproductivă din start ideea că „v-am susţinut la prezidenţiale, trebuie să ne susţineţi la locale”?



Andrei Năstase: „N-am venit… Ca să fie clar – cine a lansat o asemenea idee, greşeşte. Noi nu am venit cu un asemenea demers – „dacă v-am susţinut, să ne susţineţi”; nu facem asta. Pe noi ne interesează în momentul de faţă să avem o campanie eficientă, o campanie care poate fi asigurată de nişte structuri foarte bine închegate, de oameni. N-o să facă nimeni campanie pentru noi, dacă n-o s-o facem noi, iar să mizăm cumva că un val al nemulţumirii sau un val al votului negativ se va produce ar fi hazardant, iar eu nu am de gând să mă joc cu destinele ţării într-un asemenea hal. Pur şi simplu, nu putem admite ca lucrurile să se producă de la sine. Deci, ele trebuie influenţate.”



Europa Liberă: Aţi discutat cu dna Sandu?



Andrei Năstase: „Am discutat. Discuţii cu privire la Primărie am purtat încă în vara anului trecut.”



Europa Liberă: Acum, recent?



Andrei Năstase: „Recent am discutat, i-am spus dnei Sandu care este opţiunea Platformei Demnitate şi Adevăr şi am cerut sprijinul acestui partid şi eu cred că acesta va veni, pentru că altfel şansele partidei pro-europene în Chişinău scad...”



Europa Liberă: Trebuie să mai discutaţi şi cu alte partide care se consideră în opoziţie.



Andrei Năstase: „Am făcut acel apel pe care l-am lansat luni şi n-aş vrea acum să împart locuitorii municipiului în unionişti, în statalişti, în pro-UV, pro-UE… Demersul nostru a fost către toţi cetăţenii, către toţi locuitorii municipiului Chişinău. Ne-am adresat către exponenţi ai societăţii civile, către exponenţi ai altor partide pro-europene, anti-oligarhice, democratice şi ne-am adresat întregii ţări, tuturor locuitorilor ţării şi celor de acasă, şi celor din diasporă, pentru că ne-am propus ca această campanie pentru cucerirea Chişinăului să fie o campanie naţională, nu doar una locală. Primăria Chişinău este atât de importantă în perspectiva şi alegerilor din 2018, încât nu putem s-o lăsăm pe mâna fie a lui Dodon, fie a lui Plahotniuc, fie a vasalilor lor sau nu ştiu cum să-i spun, a instrumentelor lor.”



Europa Liberă: Dar, apropo, într-o conferinţă de presă Igor Dodon a menţionat că lupta de bază în alegerile locale, dar şi cele parlamentare din toamnă se va da între Partidul Socialiştilor şi restul partidelor de dreapta.



Andrei Năstase: „Nu vreau să analizez sau să comentez. Atâtea inepţii a spus Igor Dodon în perioada de când este preşedinte şi până a fi preşedinte, încât, dacă m-aş apuca acum să-i comentez inepţiile, apoi…”



Europa Liberă: El zice că este evident că, la următoarele alegeri, stânga politică pro-statalism PSRM va obţine o victorie.



Andrei Năstase: „La următoarele alegeri se va lupta adevărul cu minciuna. Se va lupta cetăţeanul de rând cu acest regim hibrid Plahotniuc-Dodon. Iată între cine se va da lupta. Şi noi, cei de la Platforma DA, ne-am propus ca toţi cetăţenii ţării, indiferent de opţiunea lor politică, geopolitică sau de altă natură, să se consolideze împotriva răului, împotriva celor care pe parcursul a zecilor de ani le-au făcut traiul un chin, le-au făcut din viaţa lor un iad. Iată a venit momentul adevărului. Am văzut ce s-a produs în perioada în care Plahotniuc controlează Parlamentul, Guvernul şi restul instituţiilor. Îl avem pe Dodon ca pe un vasal al lui Plahotniuc, am văzut ce au făcut în toată această perioadă, ar fi putut să facă din Republica Moldova un colţ de rai – ai toată puterea, ai toate resursele, ai tot de ce are nevoie o guvernare pentru a schimba în bine lucrurile… Ce au făcut ei? S-au jucat cu soarta oamenilor, s-au jucat cu destinele noastre, pensionarii sunt batjocoriţi în continuare, la televizor sunt păcăliţi că li se măreşte pensia cu 37%, în realitate nici măcar subvenţionarea nu s-a produs până la capăt şi tot aşa. Deci, în momentul de faţă avem nevoie de o societate consolidată, unită în jurul unei forţe politice pro-europene, anti-oligarhice fie deocamdată…”



Europa Liberă: Dacă ajungeţi să fiţi primarul municipiului Chişinău, ce priorităţi veţi avea, de unde începeţi?



Andrei Năstase: „Viitorul primar va avea două lucruri foarte importante de făcut, pentru că, la nivelul administraţiei municipale, două chestiuni macro macină Primăria, şi anume: haosul şi corupţia.”



Europa Liberă: Şi cum eliminaţi aceste fenomene din activitatea Primăriei?



Andrei Năstase: „Viitorul primar va trebui să-şi facă o echipă cât se poate de competentă din experţi, din specialişti; va trebui, şi are prerogativele acestea date prin lege, de a-şi constitui o echipă de buni specialişti. Noi vom atrage specialişti şi din domeniul administraţiei publice locale şi centrale, şi din domeniul societăţii civile, iar acolo unde va fi cazul – şi din afara ţării. Apoi, sigur că o conlucrare foarte bună cu Consiliul municipal.”



Europa Liberă: Consiliul e pestriţ. Dvs. ştiţi prea bine – foarte greu se adună voturi pentru o majoritate.



Andrei Năstase: „E pestriţ. Ştiu că este pestriţ, dar va trebui făcute tentative pentru ca acest consiliu să fie determinat să muncească în interesul oamenilor. Un audit amplu a tot ce se întâmplă în municipiul Chişinău, un asemenea audit a existat. Un an în urmă chiar edilul Dorin Chirtoacă a făcut un asemenea audit. Am văzut care sunt carenţele în activitatea serviciilor municipale la nivelul direcţiilor din Chişinău, nu s-a întâmplat absolut nimic şi s-a rămas doar la acel audit. Odată făcut acest audit, se va vedea la nivelul fiecărei structuri, la fiecare întreprindere, la fiecare serviciu unde se funcţionează bine, unde nu se funcţionează bine. Cu un corp de control aşa cum îl am în proiect se poate eradica corupţia de la nivelul întregii Primării. Va fi un proces…”



Europa Liberă: Dle Năstase, pe câţi alegători credeţi că i-aţi convins până acum să vă voteze, spunând aceste priorităţi?



Andrei Năstase: „Nu le-am terminat… Am spus că sunt două categorii – haosul şi corupţia. Pe de altă parte, sunt necesităţile şi grijile cotidiene ale oamenilor. Sigur că în paralel nu ne vom ocupa doar de asta şi vom lăsa într-o parte gropile din drumuri, nu vom lăsa în continuare neiluminate străzile, nu vom lăsa mirosul din capitală, calitatea apei, calitatea serviciilor de la nivelul Primăriei. Haideţi să vedem ce se întâmplă cu construcţiile acestea. În momentul de faţă avem cel puţin peste 2.000 de construcţii ilegale în oraş. Se construieşte peste spaţiul verde, peste un teren de joacă, peste un teren de fotbal al unei foste şcoli ş.a.m.d. Toate aceste chestiuni sunt în priorităţile noastre, dar nimic nu va putea fi demarat înainte de a elimina din cadrul Primăriei corupţia.”



Europa Liberă: De ce vă adresez aceste întrebări? Pentru că electoratul este obosit de mesaje politice.



Andrei Năstase: „Categoric. Eu personal, ştiţi foarte bine, nu am un profil de politician, eu vin din domeniul juridic, eu vin din domeniul societăţii civile, aşa cum au venit şi alţi primari în marile capitale. Îmi propun ca studiile mele juridice să fie aduse în interesul cetăţeanului, aşa cum am făcut-o de fiecare dată – atunci când am salvat bugetul de stat cu şapte milioane şi ceva de euro pe care voia să-i ia o grupare criminală. Dar toate proiectele noastre la nivel naţional, şi mă refer aici inclusiv la debirocratizare, la demonopolizare, la de-offshorizare, la descentralizare, deci, toate aceste iniţiative pot fi implementate la nivel local. Foarte multe afaceri cu Primăria s-au făcut cu firme care în spate aveau acţionari ascunşi în offshore. Deci, iată asemenea lucruri trebuie excluse. Eliminarea schemelor de înstrăinare a proprietăţii municipale, aşa cum s-a întâmplat în ultimul timp, cel puţin 300 de hectare aparţinând municipalităţii au fost atribuite în mod ilegal, iar asta înseamnă peste şase miliarde de lei neîncasaţi în bugetul municipal, care în anul acesta constituie patru miliarde 100 de milioane. Iată odată acumulaţi aceşti bani, se vor putea creşte salariile la nivelul administraţiei publice locale, se va putea eficientiza structura astfel încât serviciile cetăţenilor să fie de o altă calitate, iar corupţia categoric să fie eradicată.”



Europa Liberă: Aminteam că mandatul de primar de Chişinău va fi de scurtă durată, până în 2019, dar vreau să-l întreb pe Andrei Năstase: ce ar fi acum mai important pentru Dvs. – să câştigaţi fotoliul de primar sau să mergeţi în cursa parlamentară?



Andrei Năstase: „Ca să renunţi la mandatul de primar sau la cel de deputat, trebuie, întâi de toate, să le obţii. Nu-i aşa? Deci, angajamentul nostru este de a câştiga, în momentul de faţă de a câştiga Primăria, iar odată câştigată Primăria, sigur că da, va trebui să ne implicăm şi în procesul din 2018 la parlamentare pentru a ridica…”



Europa Liberă: Dacă câştigaţi acest fotoliu, rămâneţi la Primărie?



Andrei Năstase: „Mă voi angaja plenar pentru a câştiga Primăria Chişinăului cu toate structurile noastre din Chişinău şi din ţară; absolut totul vom pune la bătaie pentru a câştiga Primăria, pentru că este prima redută în această luptă cu binomul Plahotniuc-Dodon. Odată numită data alegerilor parlamentare, ne vom implica cu tot arsenalul, inclusiv de pe poziţia de primar al Chişinăului, pentru a obţine un scor foarte bun şi pentru a prelua puterea şi la nivel central, iar odată preluată puterea şi la nivel central, şi în municipiul Chişinău, noi ştim ce să facem cu ea – să guvernăm ţara în interesul cetăţeanului.”



Europa Liberă: Personal pentru Dvs. ce e mai tentant – mandatul de primar sau cel de deputat?



Andrei Năstase: „Cel mai bine e să fiu în sânul familiei. Cel mai tentant mandat este acesta.”



Europa Liberă: Dar dacă v-aţi aruncat în această bătălie politică, oricum trebuie să decideţi?



Andrei Năstase: „Da, a face alte angajamente, mi se pare prematur, dar tot ce voi face eu va fi consultat cu societatea, va fi consultat cu partenerii noştri şi din alte partide astfel încât, odată cucerită capitala, să putem cuceri întreaga ţară şi împreună că putem transforma Republica Moldova într-o ţară în care chiar să vrei să trăieşti.”



Europa Liberă: Lupta va fi crâncenă. Asta arată şi spiritul din societate. Aţi văzut că deja pe reţelele de socializare au apărut filmuleţe compromiţătoare la adresa lui Andrei Năstase, unde îl arată alături de Igor Dodon…



Andrei Năstase: „Cel care face zilnic aranjamente cu Dodon pe domeniul securităţii naţionale, pe domeniul banilor de la „Metalferos”, pe domeniul banilor de la „Gazprom”, cel care împarte judecătorii împreună cu Dodon, cel care împarte ambasadorii împreună cu Dodon o să-mi pună mie în cârcă orice fel de relaţii. Bine că a murit Ben Laden, dacă a murit, că, probabil, mi l-ar fi pus şi pe acela în cârcă. Cu Dodon n-am mai vorbit de pe timpul când eram platformă civică. Atunci când eram platformă civică, sigur că am protestat împreună cu toată lumea şi nu îmi păsa cine este în dreapta – că este Dodon, că este Usatîi sau că este altcineva, sau că este Maia Sandu pe alături –, mă interesau cetăţenii Republicii Moldova. Nu aveam de gând să fac politică, din momentul în care am făcut politică, în momentul în care am fost înregistraţi la Ministerul Justiţiei pe data de 24 februarie, nu am mai avut niciun fel de contacte publice cu Partidul Socialiştilor şi cu Dodon. Eu sunt omul care n-am mai vorbit cu Dodon dinainte de prezidenţiale, mai găsiţi-mi-l pe unul care pe ascuns nu mai vorbeşte cu acesta. Şi să-mi pună mie în cârcă aşa ceva este…”



Europa Liberă: Dle Năstase, dar ştiţi de ce vi se pune în cârcă? Că totuşi nu aţi fi sincer atunci când vorbiţi despre parcursul european al Republicii Moldova. După ce aţi făcut faimoasa declaraţie „batista pe ţambal”, s-au încins spiritele şi chiar multe săgeţi cu critică dură s-au îndreptat către Dvs.



Andrei Năstase: „Îi îndemn pe toţi cei care au exploatat acest subiect la maximum, l-au exploatat fariseic, pentru că eu în acea emisiune la Lorena Bogza am făcut o afirmaţie întrebat: ce facem cu vectorul european al Republicii Moldova, cu Acordul de Asociere? Şi eu am spus-o sacadat: im-ple-men-tăm! N-am renunţat la acest deziderat şi n-am să renunţ niciodată. Cât priveşte „batista pe ţambal”, era un îndemn pentru toţi cei care zbiară „Unirea”, pentru cei care zbiară „integrarea europeană” şi n-au făcut absolut nimic nici pentru unul din aceste obiective. Eu sunt omul cuvântului transformat în faptă, iar când am vorbit despre a renunţa la retorică, am spus că „cei care s-au ascuns în spatele retoricii şi ale flamurilor integraţioniste, au furat miliarde, au spălat prin teritoriul Republicii Moldova, prin bănci şi prin sistemul de justiţie miliardele mafiei ruseşti concrescute cu cea moldovenească.”



Europa Liberă: Cum vă închipuiţi Dvs. că poţi să câştigi această bătălie fără ca să compromiţi omul, dar să ataci doar ideea?



Andrei Năstase: „Asta e o întrebare mai degrabă pentru Plahotniuc decât pentru mine. Eu n-am vorbit…”



Europa Liberă: Vă sperie aceste lucruri?



Andrei Năstase: „Nu! Nu mă sperie, doamnă pentru că eu am încredere în discernământul cetăţeanului Republicii Moldova, eu am încredere în discernământul locuitorilor…”



Europa Liberă: Şi dacă mai apar filmuleţe?



Andrei Năstase: „Să apară oricât ar apărea. Eu ştiu cine sunt, eu ştiu ce am făcut în viaţă, eu ştiu pentru cine mă bat. Chiar crede cineva că mie îmi trebuie o funcţie sau alta în statul Republica Moldova? Pentru mine, nu! Dar eu nu pot să trăiesc într-un stat batjocorit şi eu să fiu unul dintre cei batjocoriţi. Iată de ce m-am angajat în această luptă. M-am angajat în această luptă şi nu mă sperie aceste atacuri anume pentru faptul că am trecut printr-o asemenea experienţă. În prezidenţiale nu aţi găsit pe nimeni mai atacat, mai linşat decât mine. Eu am trecut prin asemenea experienţe, nu mă sperie. Când ei mă atacau, eu întineream şi asta voi face şi de această dată – mă voi bate pentru cetăţeanul de rând, mă voi bate pentru locuitorul municipiului Chişinău, iar mai apoi – pentru toată ţara, pentru că mai mult decât atât nu poţi face. Ei – cu arsenalul lor, cu minciuna, cu linşajul, cu televiziunile, cu banii, cu tot felul de scheme; eu – cu sprijinul oamenilor, cu dragostea mea faţă de ei şi a lor faţă de mine.”