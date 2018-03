Primul INTERVIU al lui Andrei Năstase după desemnarea sa în calitate de candidat la funcţia de primar al capitalei: „Este un moment crucial pentru soarta democraţiei din RM”

În cadrul unui interviu acordat portalului Tribuna , preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase a vorbit despre alegerile locale anticipate, candidatura sa pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău, colaborarea cu Partidul Acţiune şi Solidaritate, care este proiectul său pentru Chişinău, dar şi despre alte aspecte importante.Întâi de toate, aş vrea să vă spun că mă simt onorat pentru faptul că am fost desemnat drept candidat la funcţia de primar general al municipiului Chişinău din partea Platformei DA. Cu această ocazie, aş vrea să le mulţumesc încă o dată colegilor mei din Consiliul Politic Naţional pentru încrederea acordată. Pentru mine personal, această desemnare reprezintă o responsabilitate imensă, deoarece alegerile din capitală reprezintă, de fapt, şansa întregii ţări la salvarea din captivitate, lucru pe care ni-l dorim cu toţii. Şi nu avem voie să o ratăm. Este un moment crucial pentru soarta democraţiei din Republica Moldova şi reprezintă o posibilitate reală pentru opoziţia democratică (antioligarhică) de a declanşa un amplu proces de schimbare atât în capitală, cât şi în toată ţara.Pentru mine aceste alegeri au o dublă semnificaţie. Pe de o parte, ele vor viza, aşa cum este şi firesc, problemele Chişinăului, cum ar fi: traficul, ambuteiajul, problema parcărilor, modernizarea transportului public, investiţiile în infrastructură, calitatea serviciilor publice municipale, problemele ce ţin de asistenţa socială şi ajutorul social pentru unele categorii ale cetăţenilor, corupţia din Primărie, construcţiile ilegale, problemele învăţământului şi medicinii, managementul întreprinderilor municipale, probleme de mediu, calitatea produselor, apei şi aerului, etc.Vă asigur că priorităţile noastre coincid cu priorităţile chişinăuienilor. Pe fiecare din aceste subiecte, vom avea soluţii clare.Pe de altă parte, aceste alegeri au şi o puternică componentă politică, în special în ajunul alegerilor parlamentare care sunt decisive pentru Republica Moldova. Viitorul primar trebuie să fie nu doar profesionist, ci şi un politician puternic care prin victoria sa va fi în stare să pună bazele alternanţei la putere la nivel naţional. Câştigarea acestor alegeri va fi o etapă decisivă pentru înlăturarea regimului oligarhic. De asemenea, câştigând Primăria, vom putea demonstra că în timp rapid pot fi iniţiate schimbări calitative aşa cum aşteaptă oamenii.Venim la primăria Chişinăului să curăţăm capitala de corupţia lăsată de fosta administraţie şi continuată de pseudo primarul care a fost instalat în funcţie în mod ilegal, Silvia Radu, pe care o controlează Plahotniuc în complicitate cu Dodon.Din câte observăm, guvernarea încearcă să identifice o „soluţie” cinică, fie pentru a amâna aceste alegeri până în 2019, fie pentru a le organiza în aceeaşi zi cu cele parlamentare. În realitate, toate aceste zvonuri şi scurgeri de informaţii care apar în presă au drept scop să testeze reacţia întregii societăţi în ajunul unor eventuale abuzuri care sunt puse la cale de regimul Plahotniuc-Dodon. Amândoi au o frică patologică faţă de alegerile pentru Primăria Chişinăului şi înţeleg că o victorie a candidatului opoziţiei va însemna începutul sfârşitului pentru actualul regim. Din acest motiv, Plahotniuc şi Dodon încearcă disperat să găsească o soluţie prin care să evite legea electorală şi să scape de aceste alegeri.În cazul în care guvernarea va recurge la violarea gravă a legislaţiei şi va încerca să pună în aplicare acest scenariu cinic, noi nu vom avea altă soluţie decât chemarea oamenilor în stradă pentru a lupta împotriva uzurpării definitive a puterii în Chişinău. Altă soluţie pur şi simplu nu există. Că doar nu ne vom adresa instituţiilor abilitate controlate de oligarhul uzurpator, cum ar fi Procuratura Generală. Vă asigur că acesta va fi începutul sfârşitului pentru sistemul oligarhic.Dacă vom admite aceste abuzuri atunci înseamnă că în Republica Moldova se va instaura definitiv un regim autoritar care violează în mod arbitrar legislaţia electorală şi Constituţia în interes propriu, ignorând interesul cetăţenilor şi regulile elementare ale unui stat de drept.În acest moment, Platforma DA este pregătită pentru orice luptă politică, de orice nivel: local sau naţional, parlamentar sau prezidenţial. Şi, mai important, Platforma DA este pregătită să guverneze Republica Moldova, singură sau împreună cu aliaţii pe care-i consideră compatibili cu valorile, obiectivele şi programele sale.În ceea ce priveşte susţinerea din partea partenerilor noştri, noi am venit cu o ofertă către ei în vederea susţinerii candidatului Platformei DA. Considerăm că în spiritul relaţiilor noastre construite în timpul campaniei prezidenţiale bazate pe reciprocitate, principiul convenit şi pentru alegerile parlamentare, este firesc şi conform unei logici politice, electorale şi dacă vreţi etice ca acest candidat să fie din partea Platformei. Decizia finală însă le aparţine colegilor noştri.În ceea ce priveşte parteneriatul politic cu PAS, noi am demonstrat că ştim să punem interesul ţării deasupra intereselor de partid. Am susţinut-o pe Maia Sandu în campania prezidenţială cu toate forţele noastre. Toată echipa Platformei, toţi oamenii noştri au luptat pentru candidatul comun. Am demonstrat că nu ne interesează puterea de dragul puterii. Am demonstrat că avem spirit de sacrificiu atunci când acest lucru se cere în interesul major al ţării şi al cetăţenilor.După cum v-am menţionat, colegii mei, echipa noastră municipală lucrează în momentul de faţă la elaborarea unui program care va reflecta priorităţile chişinăuienilor. De asemenea, vom consulta iniţiativele noastre cu experţi, activişti civici, chiar şi cu unii funcţionari municipali competenţi şi cinstiţi.La nivel macro, municipiul Chişinău se confruntă cu două probleme majore: haosul din administraţie, care se reflectă în calitatea proastă a serviciilor, şi corupţia care face ca bugetul municipal să rateze resurse financiare colosale cu care am putea asigura o mult mai bună administrare a capitalei şi servicii publice de calitate reală pentru oameni.Este necesar să venim cu o viziune clară asupra Chişinăului. Vrem o capitală modernă, un oraş pentru oameni. Trebuie să transformăm Chişinăul într-un centru pentru afaceri, pentru dezvoltare, într-un catalizator al economiei Republicii Moldova.Întâi de toate trebuie să eficientizăm activitatea Primăriei astfel încât aceasta să devină o instituţie transparentă şi bine administrată. Este necesară realizarea unei analize funcţionale care să ne propună ca rezultat o Primărie cât mai modernă, eficientă şi apropiată de cetăţean. În acelaşi timp, trebuie să debirocratizăm cât mai urgent această instituţie.Este necesar să organizăm efectuarea unui amplu audit la întreprinderile municipale pentru ca ulterior să asigurăm un management performant al acestora.Un alt aspect important este distrugerea schemelor de corupţie care există în cadrul Primăriei, inclusiv în ceea ce priveşte construcţiile ilegale, acapararea pentru acestea a terenurilor fără plata unui preţ real, inclusiv a spaţiilor verzi.Acestea sunt doar câteva elemente cu care vom veni în faţa locuitorilor municipiului Chişinău.Pentru a realiza angajamentele asumate, vom face uz de prevederile Legii nr.136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chişinău.Prima direcţie de activitate va fi consolidarea echipei primarului general. Vom crea o echipă puternică, care să asigure promovarea unor politici eficiente în vederea dezvoltării municipiului Chişinău.De asemenea, vom utiliza atribuţiile primarului în ceea ce priveşte numirea şi încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă cu personalul primăriei, pretorii, vicepretorii şi secretarii preturilor de sector, conducătorii subdiviziunilor administraţiei publice municipale (direcţii generale, direcţii, servicii etc.), conducătorii de servicii publice, conducătorii instituţiilor publice municipale, conducătorii întreprinderilor municipale aşa cum prevede expres Legea.În acelaşi timp, aş vrea să fiu foarte clar: noi nu vom face „epurări administrative” cu scopul de a politiza instituţia. Unele schimbări care vor avea loc, vor fi realizate strict în scopul eficientizării managementului Primăriei, iar oamenii instalaţi acolo vor fi selectaţi pe criteriile integrităţii, profesionalismului şi meritocraţiei.Vom face uz de atribuţiile primarului şi în ceea ce priveşte conducerea, coordonarea şi controlul asupra activităţii serviciilor publice municipale.A doua direcţie de activitate va fi colaborarea instituţională cu Consiliul Municipal Chişinău în interesul chişinăuienilor. Vom încerca să avem o relaţie corectă cu acesta. Dacă majoritatea „multicoloră” în Consiliu va încerca să boicoteze activitatea primarului, nu vom avea altă soluţie decât să facem uz de atribuţiile primarului care sunt destul de mari. Sperăm însă în discernământul aleşilor locali şi o conlucrare în beneficiul chişinăuienilor.Aş vrea ca locuitorii municipiului Chişinău să fie conştienţi de faptul că Primarul general are suficiente atribuţii pentru a-şi pune în aplicare angajamentele electorale. Aceste atribuţii vizează toate aspectele administrării municipiului Chişinău, cum ar fi: conducerea activităţii executive a Primăriei, atribuţii care vizează administrarea patrimoniului municipal, atribuţii în domeniul elaborării şi gestionării bugetului municipal.În acest sens, vom depune toate eforturile pentru a pune timp de un an bazele realizării angajamentelor făcute, iar la alegerile locale din 2019, vom solicita de la locuitorii municipiului Chişinău majoritatea în Consiliu pentru a îndeplini plenar toate proiectele frumoase şi utile pentru capitala noastră.