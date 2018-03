Alexandru Machedon: Dacă nu am fi fost siguri că vom reuşi, nici nu ne-am fi lansat în campanie // INTERVIU

În cadrul unui interviu acordat portalului Tribuna , Alexandru Machedon, Preşedintele Concernului StarNet, şeful staff-ului electoral al candidatului la funcţia de Primar general al municipiului Chişinău, Andrei Năstase, lider al Platformei „Demnitate şi Adevăr”, a vorbit despre noua sa postură, de ce a acceptat-o şi, în genere, cum vede campania pentru funcţia de Primar şi viitorul municipiului Chişinău.A.M.: Nu cred că pentru cineva e un secret că mă interesează dezvoltarea Republicii Moldova, în general, inclusiv a municipiului Chişinău, care e capitala ţării, cartea de vizită a Republicii Moldova. Nu o dată am spus că fiecare dintre noi trebuie să fie preocupat nu doar de propria afacere, de propria viaţă, de propriul confort, ci şi de situaţia din jur. Pentru că nimeni nu va veni să soluţioneze în locul nostru problemele cu care ne confruntăm, iar dacă vrem o viaţă mai bună trebuie să acţionăm în acest sens consecvent, zi de zi. Lucrurile bune pot fi făcute doar prin implicare. Acesta e crezul meu în viaţă, pe care-l respect cu sfinţenie, şi aceasta explică de ce am decis să mă implic în campania alegerilor anticipate ale Primarului capitalei.De ce anume în echipa lui Andrei Năstase? Pentru că, cunosc de ceva timp această echipă, cunosc potenţialul şi viziunile ei, dar şi personal pe ale lui Andrei Năstase. În opinia mea, la moment aceasta e cea mai bună echipă ce poate veni la conducerea capitalei. Or, membrii, dar şi liderul ei, sunt deopotrivă căliţi în lupte politice (şi nu trebuie să ne ascundem după deget şi să spunem că funcţia de Primar al capitalei nu are nimic cu politica, căci nu e aşa), dar şi profesionişti, care cunosc la perfecţie şi în profunzime problemele capitalei, au soluţii eficiente pentru fiecare dintre ele.A.M.: Cred că vă referiţi la proiectul „Digital Park” pentru crearea căruia am alocat peste 100 mil. lei. Menţionam în acel interviu că acesta este un parc tehnologic revoluţionar, primul de acest fel în Moldova. Este punctul de intersecţie a dezvoltatorilor IT, a companiilor naţionale şi străine, a companiilor IT care au deja istorie în spate şi cele din categoria start-up, companii orientate spre inovaţie şi progres. Este un Silicon Valley de Moldova, cu propria infrastructură necesară pentru rezidenţi: spaţiu de birouri moderne, 1 ha de zone verzi cu spaţii de recreere confortabile şi cafenele, precum şi locuri de parcare. Mai menţionam cu acea ocazie că „Digital Park” este prioritatea noastră din următorii patru ani. Realizarea acestuia se va face în câteva etape şi, cu fiecare etapă finalizată, complexul va deveni mai verde, mai performant şi mai atractiv. „Digital Park” va avea, astfel, şi un important impact pozitiv asupra imaginii şi infrastructurii Chişinăului.Cât priveşte partea a doua a întrebării Dvs., pot să vă spun că Dl Năstase şi echipa sa au o viziune foarte clară asupra imaginii şi infrastructurii Chişinăului şi înţeleg cât de importante sunt proiectele de genul celor descrise mai sus, implementate de reprezentanţii mediului de afaceri, dar şi cât de important este ca municipalitatea să le susţină, precum şi să vină cu propriile proiecte în acest sens. Aceasta, de asemenea, a fost un argument pentru mine să mă alătur acestei echipe.A.M.: Problemele sunt arhicunoscute de către toţi: şi starea proastă a drumurilor, şi corupţia şi birocraţia din Primărie, şi serviciile comunale prestate la un nivel sub orice critică, dar la preţuri exagerat de mari, şi construcţiile neautorizate şi haotice din capitală, şi câinii vagabonzi, şi problemele aferente transportării şi stocării deşeurilor etc. Toţi văd, cunosc, se confruntă în viaţa de zi cu zi cu aceste probleme, dar important este nu doar să constatăm existenţa lor, ci şi să ştim cum pot fi soluţionate. Spre exemplu, pentru noi este absolut evident că soluţionarea problemelor capitalei necesită o abordare complexă. Viaţa locuitorilor capitalei nu se va schimba cu mult în bine de la faptul că va fi soluţionată o problemă sau alta, deşi şi acest aspect e important. Vom trăi mai bine numai odată cu avansarea în soluţionarea tuturor problemelor existente, iar pentru aceasta trebuie să avem o viziune şi o strategie clare, dar şi un plan de implementare a acestora strict. Aşa înţelege echipa noastră situaţia şi anume astfel avem de gând să acţionăm.A.M.: Voi fi de acord cu Dvs. doar în partea ce ţine de constatarea că e nevoie de bani mulţi. Aşa este! Dar aş vrea să introduc unele clarificări la capitolul de unde pot fi luaţi aceşti bani. În primul rând, foarte mulţi bani se pierd la moment din cauza gestionării proaste a finanţelor publice în capitală. În al doilea rând, mulţi bani se pierd în schemele tenebre de la Primărie, în actele de corupţie şi birocraţie care continuă să fie aplicate pe larg, indiferent de unele acţiuni şi declaraţii ce se fac. În al treilea rând, în capitală practic deloc nu se aplică principiul parteneriatelor public-private, prin intermediul cărora în alte capitale, în alte ţări se implementează o mulţime de proiecte benefice pentru comunitate. În al patrulea rând, în Primăria capitalei, practic nu se pune deloc accent pe identificarea posibilităţilor oferite de parteneriatele externe. Dacă şi se mai atrag nişte bani, atunci e vorba de credite, o bună parte dintre care se pierd din cauza ineficienţei şi corupţiei de care dau dovadă cei din administraţia publică locală. Pe când posibilităţi externe sunt o mulţime – trebuie doar să se dorească să fie valorificate. Sunt şi multe alte posibilităţi de a atrage bani în procesul de dezvoltare al capitalei şi noi numaidecât vom face uz de ele după alegeri.A.M.: Echipa noastră are în vedere o perioadă de minimum cinci ani, adică acest an şi plus încă patru ani în următorul mandat. Andrei Năstase a declarat clar acest lucru, precizând că afirmaţiile precum că pe 20 mai se alege Primarul doar pentru un an au un puternic caracter de manipulare, iar această manipulare se face în scop politic şi electoral.Noi, într-adevăr, avem în vedere două mari grupuri de acţiuni la cârma capitalei. Primul grup include acţiunile imediate care pot şi vor fi făcute în decurs de doar câteva luni. Aici e vorba şi de curăţarea Primăriei de corupţi şi birocraţi, care sunt o frână reală în dezvoltarea capitalei, şi de debirocratizarea unor procese importante cu care omul simplu intră în coliziune în fiecare zi, şi de lupta cu businessul tenebru, ce înfloreşte pe lângă structurile municipale etc. Sunt acţiuni ce pot fi făcute rapid, ca oamenii în doar câteva luni să simtă că ceva se schimbă în bine în capitală.Al doilea grup de acţiuni ţinteşte o perioadă de câţiva ani şi se referă la proiecte de infrastructură şi de dezvoltare serioase. Noi avem deja estimări clare privind fiecare proiect în parte – începând de la negocierea acestora şi consultarea publică (care va fi un element obligatoriu pentru noi) şi terminând cu darea în exploatare. Aceste proiecte le vedem demarate imediat după alegeri şi finalizate în trei-patru-cinci ani, în funcţie de particularităţile aferente fiecărui proiect.A.M.: Cu siguranţă va fi una complicată, pentru că în Moldova, în general, şi în capitală, în particular, nu există condiţii adecvate ca alegerile să se desfăşoare într-un climat normal. Nouă, celor din opoziţie, ne va fi îndeosebi greu, pentru că, pe lângă faptul că va trebui să facem faţă unor atacuri murdare (care, cu siguranţă, vor veni din partea guvernării şi a sateliţilor ei), va mai trebui să găsim posibilitatea de a ocoli obstacolele ce ne vor fi create şi de a duce la cât mai mulţi alegători mesajul nostru, oferta noastră. Dar, sunt sigur că vom reuşi – dacă nu am fost siguri de aceasta, nici nu ne-am fi lansat în campanie.