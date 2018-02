Andrei Năstase: Republica Moldova are viitor doar dacă reuşim să schimbăm radical clasa politică uzurpatoare, compromisă şi cleptocratică // Interviu

„Noi nu ne facem frate cu dracul, ca să trecem puntea!”

„DA, avem voinţa politică pentru a edifica un stat pentru Oameni, unul în care să vrei să trăieşti.”

„Niciun buncăr nu-l va apăra pe Plahotniuc de judecata oamenilor cinstiţi din această ţară.”

- Am mai spus-o undeva, chestia asta e ca şi cum un bolnav psihic în ultima fază a declinului funcţiilor mentale ar da certificat de sănătate medicului său curant. Sau un mafiot ar fi duhovnicul comunităţii pe care o controlează. Sau un recidivist ar judeca oamenii, substituind o instanţă independentă. Cazul lui Plahotniuc e similar - un hoţ de miliarde va elibera certificate de integritate celor care l-au ajutat şi-l vor ajuta să fure în continuare... Şi îi va rebuta pe cei cu verticalitate. Nu mai spun despre ilegalităţile, persecuţiile, intimidările cu care îşi tratează oponenţii, în special Platforma Demnitate şi Adevăr.De altfel, Plahotniuc deja a dat indicaţii la MAI, SIS şi Procuratură să caute orice, dar orice pentru a mă discredita, pentru a mă opri, pentru a mă determina să nu particip la alegeri. Este adevărat că a făcut acest lucru constant cel puţin în ultimii 5 ani, dar nu a găsit nimic. Probabil asta îl înfurie cel mai mult, căci în afară de aberaţii şi basme de adormit zmeii de la GBC nu a putut produce nimic împotriva mea. Acum a revenit la vechiul nărav de a căuta purici acolo unde nici blană nu e. Când o să înţeleagă că nu voi renunţa? Când o să înţeleagă că e ridicol şi el şi media lui toxică, iar eu am deja imunitate la orice fel de linşaj? Şi orice inepţii şi falsuri produse de mercenarii lui de la Chişinău şi Bucureşti mă întăresc tot mai mult şi mai mult şi mă fac şi mai încrezător că ziua schimbării se apropie.- Da, deja se ştie cum va proceda Plahotniuc în campania electorală. La indicaţia staffului, oamenii din localităţi sunt grupaţi în două categorii - "cei gospodari şi cei alcoolici". Termenii nu-mi aparţin, cu ei operează autorii strategiei PD şi personal oligarhul. Pentru a coopta prima categorie, se va recurge la corupere prin alocare de bani bugetari comunităţilor – vor fi reparate drumuri, acoperişuri, grădiniţe, etc. Cea de-a doua categorie de cetăţeni va fi „convinsă” cu băuturi alcoolice, frigărui, pomeni electorale şi o sută-două de lei. Acest mecanism va fi aplicat la nivelul întregii ţări. De altfel, el a fost testat în 2015 la Orhei de către cunoscuta unealtă docilă a lui Plahotniuc. Atunci Şor, după ce s-a înfruptat cu un comision gras din miliardele furate, a avut resurse pentru a corupe doar un singur oraş din ţară. Plahotniuc însă a însuşit grosul banilor publici şi acum dispune de posibilitatea de a corupe alegătorii din toată ţara.- Repet şi voi spune acest lucru ori de câte ori va fi necesar - nu vom face niciodată alianţă cu Plahotniuc şi gruparea sa care a uzurpat puterea în Republica Moldova. Avem această înţelegere clară şi cu partenerii noştri de bloc, de aceea spun cu toată tăria că nimeni şi nimic nu ne poate schimba poziţia fermă. Plahotniuc este cancerul Republicii Moldova şi el trebuie extirpat. Altfel, ca şi metastazele, acesta va sufoca ţara şi o va duce la faliment, la dispariţie ca stat. Clasa politică trebuie schimbată totalmente, iar hoţii trebuie să stea acolo unde le e locul într-o ţară civilizată şi democratică – la puşcărie.Deci, să fie clar: noi nu ne facem frate cu dracul ca să trecem puntea. Orice colaborare cu partidul lui Plahotniuc este exclusă din start. Acum şi pe viitor. Şi sper că şi în partidul condus de Maia Sandu se gândeşte la fel. Este unul dintre angajamentele ferme care stau la baza alianţei noastre electorale pe care am declarat-o anume în vederea preluării puterii şi producerii schimbării. Platforma Demnitate şi Adevăr nu face alianţe pentru a putea concura pentru preşedinţie sau pentru a accede în parlament. Obiectivul pe care l-am urmărit în permanenţă a fost şi rămâne consolidarea forţelor politice şi civice în vederea scoaterii din captivitate a ţării şi oferirea oamenilor a unui trai decent, în demnitate, bunăstare şi siguranţă la noi acasă.- Am pus mereu accentul în primul rând pe meritocraţie şi pe integritate. Adică pe un sistem în cadrul căruia sunt promovate persoane care au obţinut rezultate, au realizat ceva foarte concludent şi palpabil. Meritocraţia este o garanţie că mai avem un viitor. Vorbele frumoase, titlurile şi diplomele sunt bune, dar fără fapte concrete, fără luptă evidentă în numele şi pentru binele celorlalţi, nu valorează nimic. Pentru Platforma DA acesta este un principiu absolut, esenţial pentru constituirea unei liste puternice şi atractive pentru cetăţeni. De altfel, noi, cei de la Platforma DA, aşa ne-am şi constituit, pe principiul luptei cu regimul criminal. Când s-a furat miliardul, am ieşit în stradă, am luptat din stradă, n-am stat ascunşi prin birouri.Alegătorii trebuie să fie reprezentaţi de oameni cu merite veritabile, care au fost activi prin fapte, nu prin vorbe, au luptat deschis cu regimul criminal, prin oameni cu caracter care au deconspirat crimele regimului, au protestat împotriva abuzurilor, prin oameni care, având pregătire profesională şi cunoscând exact situaţia în diverse domenii, ştiu şi soluţiile de redresare. Pentru noi, meritocraţia e mai mult decât a avea un titlu sau o diplomă. Este o garanţie puternică în faţa oamenilor, a alegătorilor că încrederea cu care te investesc va da roade în continuare. Este, inclusiv, o garanţie morală. În Republica Moldova, avem nevoie de politicieni merituoşi ca de aer, ca de oxigen, căci de această schimbare depinde chiar supravieţuirea noastră ca stat.Evident, trebuie să ţinem cont neapărat de integritatea candidaţilor pentru ca după alegeri să fim siguri că nimeni, dar nimeni nu va putea fi corupt, cumpărat nici cu milioane de euro, aşa cum s-a întâmplat cu fiecare al treilea membru al actualului parlament nelegitim.Singurul remediu poate fi presa independentă. Oriunde mă aflu, discutând cu demnitari, români, europeni sau americani, pun problema susţinerii presei libere şi independente, în special a celei de investigaţii, a posturilor de televiziune atacate mişeleşte de înţelegerea de cartel dintre Plahotniuc şi Dodon. Presa independentă este pur şi simplu sugrumată de monopolul instaurat pe piaţa de publicitate audiovizuală! Există jurnalişti care lucrează aproape pro bono, căci fluxurile financiare din publicitatea televizată curg spre cele două case media ce aparţin lui Plahotniuc şi Dodon, iar mulţi agenţi economici sunt de-a dreptul intimidaţi, dacă îndrăznesc să colaboreze cu presa independentă. Astfel libertatea de exprimare şi cea de formare a opiniei este grav viciată în Republica Moldova.Aceasta este încă un motiv pentru care mergem cu orice ocazie în teritoriu pentru a informa oamenii prin viu grai. Cel mai important pentru noi e să ne raportăm la oameni, nu la cifre, la nevoile lor reale, multe şi dureroase şi nu la lozinci. Noi, cei din Platforma DA, suntem preocupaţi de nevoile oamenilor, vorbim limba poporului, nu a propagandei reprobabile a holdingului criminal. Iar sursa noastră de energie şi putere sunt Oamenii cu care comunicăm şi care ne susţin. Nu banii furaţi, nu minciuna cu sclipici, nu manipularea cu presa cumpărată la kil.Cel mai important lucru e să declanşăm, cu toate turaţiile, propria agendă politică. Pe de o parte, să punem la punct programul de guvernare, pe de altă parte să mergem în teritoriu, să discutăm cu cetăţenii, să le explicăm că în Republica Moldova există viitor doar dacă reuşim să schimbăm radical clasa politică compromisă, cleptocratică şi uzurpatoare.O să vă dau acum doar câteva dintre direcţiile importante pe care le vizăm: vrem să depăşim starea de dezbinare naţională, să asigurăm mai multă echitate socială şi protecţie reală a grupurilor şi persoanelor vulnerabile. Spre exemplu, conform Planului anti-criză al Platformei DA, în maximum 3 ani salariul mediul pe economie va fi dublat, toate pensiile vor fi ridicate peste minimumul de existenţă, iar pensia medie va fi majorată până la 60% din salariul mediul pe economie. Un obiectiv important îl constitue şi anularea majorării vârstei de pensionare şi a stagiului obligatoriu, care s-au produs în mod arbitrar anul trecut. Nu banii pentru toate acestea sunt problema, ci corupţia şi hoţia la nivel înalt. Aşa că vom institui în paralel un mecanism eficient de recuperare şi confiscare a averilor dobândite ilicit, prin fraudă, preluări criminale de afaceri, furt din banul public, etc. Începând, evident, cu recuperarea miliardului furat de gaşca aflată azi la putere şi abrogarea legii antipopulare Plahotniuc – Filip, care pune pe umerii cetăţenilor restituirea în sumă dublă a miliardelor furate de la ei.Apoi, ne interesează că restabilim încrederea partenerilor externi, să aducem investiţii masive, care vor crea locuri de muncă bine plătite. Deasemenea, vom crea şi vom implementa rapid programe speciale pentru producătorii autohtoni, pentru fermieri, pentru antreprenorii din businessul mic şi mijlociu ect., precum şi pentru oamenii din Diaspora, dornici să revină Acasă! Pentru că, DA, avem voinţa politică mai mult decât suficientă pentru a edifica un stat pentru Oameni, unul în care să vrei să trăieşti.- După modelul unor studii sociologice, şi noi, atunci cînd mergem în satele şi oraşele ţării, întrebăm oamenii în ce măsură consideră că sunt reprezentaţi şi protejaţi de preşedintele Igor Dodon? Din primăvară şi până la sfârşitul anului trecut Dodon a înregistrat o scădere enormă. Scăderea suportului popular se explică şi prin înţelegerile pe sub masă pe care le-a făcut cu Plahotniuc. Aceşti doi indivizi puşcăriabili se agaţă unul de altul ca doi naufragiaţi. Plahotniuc rămâne la ratingul său negativ, corupând, şantajând, mituind, manipulând, minţind la greu electoratul. Şi construindu-şi „cetăţi” de frica propriului popor, dar şi a unor grupări criminale cu care nu a împărţit miliardele furate din bănci şi cele spălate din Federaţia Rusă. Un „bastion” imens se află în perimetrul străzilor Bulgară, 31 august, Armenească şi bulevardul Ştefan cel Mare. Al doilea este situat în zona străzilor Timiş şi Nucarilor, unde nesăţiosul oligarh doboară case de lux, cumpărate la bani exorbitanţi, pentru a-şi crea un perimetru de protecţie.De fapt, istoria se repetă şi nu putem ignora faptul că astfel au procedat toţi dictatorii uzurpatori: şi-au construit zone de protecţie. De cine? De propria populaţie. Dar niciun buncăr nu-l va apăra pe Plahotniuc de judecata oamenilor cinstiţi din această ţară. Şi momentul va veni curând! Povestea lui Ianukovici, care, în nebunia unui cult al personalităţii, şi-a făcut şi veceuri din aur şi grădini zoologice cu tot felul de animale exotice la reşedinţa sa din Mejgorie, iar apoi a fost nevoit să fugă de furia populară, mâncând pământul, este cunoscut. Plahotniuc se dă în spectacol cu IPhoane din aur, cu palate gen „Casa albă”, cu sute de gardieni înarmaţi până în dinţi etc. Dacă vrea să-l ajungă pe Ianukovici din urmă, e pe drumul cel bun. Doar că nu-i vom permite să fugă la Rostov, ci-l vom deferi unei justiţii independente pentru a fi judecat aici, Acasă, unde a săvârşit cele mai odioase crime împotriva propriului popor.- Răspunsul e pe faţă! Miliardul furat a început să transpară ici colo, banii fiind spălaţi prin diverse metode. O parte din ei s-a întors în Republica Moldova prin achiziţionarea bunurilor imobiliare de pe lângă palatul lui Plahotniuc şi prin lărgirea aproape maniacală a sediului partidului său.Apropo, peste 200 de milioane de dolari din miliardul furat au ajuns şi în 7 ţări europene democratice. Am văzut deja că deputatii germani cer guvernului investigarea a 12 milioane de dolari care au ajuns în Germania. Cred că e timpul să facem un demers către autorităţile statelor europene unde au ajuns banii iliciţi, să facă urgent investigaţii asupra sursei lor şi a modului de utilizare. Vom face demersuri pe motiv că procuratura noastră este controlată de Plahotniuc şi, de facto, Republica Moldova e o ţară captivă.- Ar trebui să le vedem mult mai pragmatic şi să construim punţi economice de legătură. Printre aceste proiecte prioritare cu Romania aş vedea conectarea la liniile de înaltă tensiune, construcţia imediată a gazoductului Iaşi-Ungheni-Chisinau, ajustarea ecartamentului căilor ferate la cel european, etc. Dar în general, ceea ce ne ţine în loc, este corupţia de pe ambele maluri ale Prutului, care implică relaţii obscure ale lui Plahotniuc cu oameni politici români. Despre acestea nu o singură data am vorbit şi noi, dar şi experţi şi parlamentari din România. Până când aceste legături mafiote, încrengături tenebre, absconse, interese economice personale nu vor fi scoase la lumină, lucrurile vor stagna şi interacţiunea dintre România şi Republica Moldova pe toate segmentele vieţii sociale, politice şi economice vor fi compromise. Sunt în consens cu europarlamentarul roman Cristian Preda, care a spus într-un interviu pentru Europa Liberă: „Evident că ne dorim să avem relaţii cât mai bune şi cu Guvernul de la Chişinău, şi cu cetăţenii, dar asemenea relaţii nu pot să fie controlate de asemenea personaje care nu se gândesc la o etică publică, la un interes general, ci la interese private. Asta e problema.”