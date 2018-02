Alexandru Machedon: Împreună am adus ţara noastră mai aproape de inovaţie şi tehnologie // INTERVIU

Interviu cu Alexandru Machedon, preşedintele Concernului StarNet



Dle Machedon, cum a fost anul 2017 pentru domeniul în care activează StarNet şi, inclusiv pentru compania Dvs.?



A fost un an în care s-au produs schimbări importante în domeniul IT, schimbări pe care le-am simţit cu toţii. Un lucru foarte important a fost dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor dintre instituţiile din acest domeniu. Împreună am construit ecosisteme tech, prin care vrem să le oferim tinerilor studii de calitate. Totodată, e important ca aceştia să înveţe într-un mediu inovativ, să împărtăşească reciproc experienţa dobândită şi să fie în stare, chiar, să îşi lanseze propriile afaceri.



În 2017, StarNet şi-a extins reţeaua de comunicaţii electronice în suburbii şi multe oraşe ale republicii. Printre succesele acestui an se numără parteneriatele stabilite de către Concernul StarNet cu companii germane de automotive şi iniţierea exportului de servicii IT. Un pas important pe plan internaţional a fost proiectul cu MHP Porsche Company. A fost creată o academie, vom construi echipe de specialişti care vor lucra pentru proiecte IT din industria auto cu renume mondial, precum BMW, Porsche, Skoda, Continental şi multe altele.



De ce trebuie să fie dezvoltat domeniul IT din Republica Moldova?



Este important să înţelegem, că domeniul TIC creează viitorul şi posibilităţile care modernizează viaţa noastră. Fără dezvoltarea acestuia, nu putem vorbi despre dezvoltarea economiei, nici despre un sistem modern de protecţie socială, nici despre progres în oricare din domeniile principale de activitate. Prin urmare, cei cu putere de decizie trebuie să înţeleagă, că domeniul IT trebuie susţinut pe toate căile posibile. Doar astfel se poate dezvolta întreaga ţară.



În ţările civilizate industria IT este motorul dezvoltării. Ştim că anterior aţi lansat proiectul Academy+, proiectul Digital Park etc. Aţi putea să ne oferiţi mai multe detalii?



După cum am mai spus, pentru noi, cei de la StarNet, contează foarte mult investiţiile care contribuie la educarea şi dezvoltarea tinerilor. Pentru crearea Digital Park am alocat peste 100 mil. lei. Acesta este un parc tehnologic revoluţionar, primul de acest fel în Moldova. Este punctul de intersecţie a dezvoltatorilor IT, a companiilor naţionale şi străine, a companiilor IT care au deja istorie în spate şi cele din categoria start-up, companii orientate spre inovaţie şi progres. Este un Silicon Valley de Moldova, cu propria infrastructură necesară pentru rezidenţi: spaţiu de birouri moderne, 1 ha de zone verzi cu spaţii de recreare confortabile şi cafenele, precum şi locuri de parcare.



La Academy + Moldova, tinerii obţin studii calitative şi fac schimb de experinţă. În fiecare an, absolvenţii acestui proiect, implementat în parteneriat cu Fundaţia Youth Development For Innovation, se dezvoltă în domeniul programării, deprind noi abilităţi care le oferă posibilitatea de a obţine mult mai uşor un loc de muncă.



Un alt proiect educaţional al StarNet, de care suntem foarte mândri, este Noi apreciem inteligenţa. În cadrul acestuia oferim, de două ori pe an, premii elevilor sârguincioşi. Susţinem şi FIRST LEGO League – cea mai importantă competiţie în domeniul tehnologiei şi roboticii, la care participă tinerii pasionaţi de inovaţii. Încurajăm mereu antreprenoriatul tech şi dezvoltarea acestuia, iar implicarea noastră în desfăşurarea evenimentului Startup Weekend Moldova este o dovadă a acestui lucru. Ne bucurăm să vedem, că tânăra generaţie se implică în astfel de proiecte şi că îşi doresc cu adevărat să contribuie la crearea unui viitor progresist.



Ce alte proiecte de acest fel aveţi în plan pentru viitor?



Digital Park este prioritatea noastră din următorii patru ani. Realizarea acestuia se va face în câteva etape şi, cu fiecare etapă finalizată, complexul va deveni mai verde, mai performant şi mai atractiv. Digital Park va avea, astfel, şi un important impact pozitiv asupra imaginii şi infrastructurii Chişinăului.



Mai există un proiect ambiţios, de mare anvergură. Ne propunem să creăm o întreagă structură educaţională, dacă pot să o numesc aşa. Lucrăm acum asupra conceptului unei Universităţi StarNet, dar ne gândim şi la o şcoală şi grădiniţă pentru copii.



Cum se reflectă intervenţia statului în activitatea companiei Dvs în particular şi a întregii industrii în general? Care este contribuţia statului în dezvoltarea sectorului IT?



Există încă lacune în colaborarea dintre instituţiile statului şi cele private. Iniţiativa de introducere a taxei de 1,5%, impusă companiilor TIC, vorbeşte despre contraproductivitate în ceea ce ţine de dezvoltarea sectorului comunicaţiilor electronice, în ansamblu, dar şi a serviciilor IT prestate prin reţelele de comunicaţii electronice. Sectorul TIC are o contribuţie importantă la dezvoltarea economică a Republicii Moldova, furnizorii din sectorul de comunicaţii electronice generând anual venituri din vânzări de miliarde de lei. Guvernul ar trebui să fie instituţia care să susţină dezvoltarea economică a ţării, sporind potenţialul furnizorilor de reţele şi comunicaţii electronice.



La sfârşitul lui 2017 l-aţi informat pe premierul Filip, dar şi pe Comisarul UE pentru Comerţ despre anumite probleme ce reduc turaţiile motoarelor IT-ului din Republica Moldova…



O problemă importantă este faptul că SA Moldtelecom, compania de stat desemnată în calitate de furnizor cu putere semnificativă, refuză apelurile internaţionale către reţelele proprii ale celorlalţi operatori privaţi de comunicaţii electronice din Republica Moldova. Ei explică acest lucru prin faptul că ar fi încheiat un contract exclusiv cu compania elveţiană Switchover AG de terminare a traficului internaţional. Această constrângere este ilegală şi contravine prevederilor Directivei europene 2002/77/CE, Legii comunicaţiilor electronice a Republicii Moldova, dar şi actelor de reglementare ale Regulatorului Naţional (ANRCETI). Această situaţie consolidează poziţia de monopol a SA Moldtelecom şi îi dă posibilitatea Switchover AG să majoreze abuziv tarifele pentru apelurile din străinătate. Au fost semnalate şi alte impedimente care nu mai pot fi tolerate, pentru că ele stau în calea modernizării Republicii Moldova.



Sunteţi unul dintre cei mai de succes tineri oameni de afaceri din Moldova. Care e reţeta succesului?



Reţeta succesului meu este simplă: munca asiduă. Ea vine din dorinţa de a face ceea ce-ţi place şi de a te bucura de realizări împreună cu cei din jur. Noi, cei de la StarNet, vrem să aducem bucurie şi confort în casele oamenilor cu ajutorul tehnologiilor informaţionale. Acumulăm o experienţă importantă în fiecare zi, care ne motivează să îmbunătăţim serviciile şi produsele pe care le oferim. Nu există reţete secrete, succesul este compus din voinţă, perseverenţă şi mult efort.



Ce aşteptări aveţi de la anul 2018?



Avem scopuri ambiţioase pentru 2018. Va fi un an în care vom face mai multe schimbări pozitive, vom dezvolta mai multe proiecte, vom avea mai mulţi clienţi fericiţi şi vom iniţia mai multe parteneriate durabile. Sunt convins că, prin muncă şi dedicaţie, vom reuşi să atingem aceste scopuri.



Care sunt lucrurile asupra cărora vă veţi concentra în viitorul apropiat?



Ne vom concentra eforturile pe trei direcţii:



- Dezvoltarea proiectelor de anvergură StarNet – Digital Park, Starlab;

- Implementarea noilor tehnologii, care vor redefini serviciile TIC şi importanţa lor;

- Crearea centrelor educaţionale inovative pe întreg teritoriul ţării.



Toate acestea ne vor ajuta să avansăm în realizarea obiectivului nostru major – de a implementa pe piaţa autohtonă inovaţii, de a integra tehnologii de ultimă oră şi de a fi responsabili social.



