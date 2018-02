Fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington, Igor Munteanu: „Puterea a fost uzurpată; Guvernul de la Chişinău - o anexă a unui grup privat de persoane”

Într-un interviu pentru Deutsche Welle , fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington, Igor Munteanu, vorbeşte despre cum a fost uzurpată puterea în Republica Moldova, despre falsa „idee europeană” de pe radarul PDM, despre triumviratul regional PDM-PSRM-„Sheriff” şi despre Igor Dodon în rol de „pasager de lux” al caravanei politice conduse de oligarhul Vlad Plahotniuc.Igor Munteanu: Sistemul electoral mixt este expresia la indigo a unui pact politic. Acest pact a fost scris pe ”scalpul” încă în viaţă al defunctului PCRM, atunci când PD a extras din acest partid ce se mai putea extrage şi cu scopul de a-şi aronda astfel jumătate din mandatele repartizate pe circumscripţii majoritare în care vor conta cel mai mult resursa administrativă şi banii. Luând în consideraţie pragul psihologic de care se ciocneşte PD în sondaje, sistemul mixt este practic ultimul balon de oxigen din care se poate alimenta. Mai mult de atât, cred că PD şi PSRM ar putea face front comun doar prin anularea totală a alegerilor şi numirea deputaţilor prin strigare de la GBC (sediul oligarhului Vlad Plahotniuc – n.n.). Direct. Doar că atunci, Moldova ar trebui numită Republica GBC, cam tot aşa cum numim astăzi regimul separatist de la Tiraspol, „republica Sheriff”, dacă ar fi să vorbim pe şleau. Mersul anemic al reformelor şi grămada de restanţe în domeniul statului de drept, al justiţiei şi reformelor structurale, inclusiv al celor din sectorul lovit de catastrofa bancară din 2014-2015, nu poate fi contrazis nici de către cei mai bine plătiţi „şlefuitori de imagine politică”.Opoziţia trebuie să mizeze pe ceea ce face un regim democratic mai puternic decât o tiranie. Pe ideea de dreptate. Pe ideea de justiţie, pe încredere, pe onestitate. Sună un pic prea academic, dar dacă citeşti cu atenţie sondajele şi nu luneci superficial doar pe ratingurile care-ţi convin, atunci regăseşti în ele semnele unei mize uriaşe de care pot beneficia partidele democratice, chiar şi atunci când haosul organizat şi propaganda unui regim de tip hibrid (semi-autoritar, semi-democratic, hiper-centralist şi oligarhic) creează atâta neîncredere generală. Publicul are o nevoie acută de onestitate în politica pe care o tratează ca pe un serviciu. Şi cetăţenii au dreptate. Acţiunea politică este un serviciu livrat la costuri şi cu eficienţa cu care cei aleşi sunt capabili să-l furnizeze. Atunci când BOP (sondajul Barometrul Opiniei Publice) arată 45-50% respondenţi indecişi la întrebarea viitoarelor alegeri ori atunci când 55% consideră că nu există nici un politician care i-ar reprezenta nu înseamnă că pentru aceştia politica nu mai are nici un sens, ci că cerinţele (tehnic vorbind) pe care ei (cetăţenii) le-ar înainta unor politicieni sunt mai înalte decât munca pentru care aceşti politicieni s-ar oferi să o presteze în serviciul public. Aici este nevoie de oameni competenţi şi oneşti, care pot livra. Nu înainte însă de a comunica eficient, cu onestitate şi precizie, ceea ce i-ar distinge de alţii. Aici însă intervin ”defectele” modelului ”original” pe care actuala guvernare caută să-l înrădăcineze în Republica Moldova. Şi mă refer la monopolurile existente în mass media, la hoardele de bloggeri plătiţi, la politologi căţăraţi pe sticlele protectorilor lor, care obosesc zi de zi să demonstreze că albul e negru şi invers. Este bine cunoscută tactica ”politicii de guerilla” pe care unii proprietari de partide le urmează în Republica Moldova: dacă ei nu pot deveni mai credibili şi mai populari, atunci ei vor folosi toate mijloacele disponibile, legale şi ilegale, pentru a-i înnegri, ponegri şi şantaja pe ceilalţi ca prin raportarea la imaginile proiectate prin mediile controlate tot de ei, publicul să decidă că, în definitiv, diferenţele dintre ei nu sunt chiar atât de mari. Aş menţiona în acest context şi ideea de schimbare a celor de la putere – mai ales a celor ”maculaţi” de implicarea în furtul miliardului, de afaceri suspecte cu bani furaţi de la stat, ceea ce i-ar face total ineligibili într-un sistem democratic în care integritatea şi legea ar sta în capul mesei.PDM este un proiect de business în care nu se prinde nicio ideologie: nici de stânga, nici de dreapta. Puterea este singura valută în care cred cei care iau decizii în acest partid, mai ales în puterea nelimitată. În mod oportunist, PD va avea nevoie de grupuri unioniste, în aceeaşi măsură în care are nevoie de nostalgici sovietici, un fel de partid cu geometrie variabilă, care-ţi poate vinde şi zăpadă la Polul Nord dacă asta ar folosi cu ceva proiectului de menţinere a controlului total asupra organelor de drept şi a proprietăţilor de stat. De PSRM a avut nevoie pentru a dezbate monopolul de voturi al PCRM, de PUN are nevoie contra PL, de PL are nevoie contra PAS şi DA, de PN are nevoie contra PSRM, şi tot aşa. În condiţiile unei societăţi extrem de sărăcite, mulţi votanţi migrează instinctiv pe stânga, în care nu găsesc însă politici de stânga, ci cripto-valută infectată de propaganda Kremlinului. Din păcate, nu doar PSRM este doar nominal de stânga, orientându-se ideologic pe idei care răsună bine mai ales pe segmentul conservator de dreapta al modelului valorilor tradiţionale promovat de Kremlin şi Biserica Ortodoxă Rusă. O să vedeţi cât tămbălău vor face PSRM în jurul acestei teme în ajunul scrutinului, care nu are nimic în comun cu ceea ce Dvs definiţi stânga, nici măcar cea rusească, nemaivorbind de opţiunile de stânga europene. PD dansează în jurul PSRM ca un hingher, interesat de blana acestuia, nu de grija pentru patrupede.Nu există ”idee europeană” pe radarul PD. Există nişte interese de menţinere a sistemului de putere existent şi, prin reflecţie, anumite obligaţii pe care guvernul condus de oamenii desemnaţi de PD în funcţii guvernamentale încearcă cu chiu cu vai să le onoreze, după cum putem observa fără mari succese notabile. Eu cred că cei care nu-şi dau seama ce fel de partid este PD sunt foarte puţini. Unii se apropie de PD din nevoia unei cariere, alţii îşi salvează un business, alţii extrag resurse vitale din liderul PD oferindu-i consultanţă ”strategică” în condiţii de incertitudine. Liderii PD şi-ar dori o asemenea relaţie cu UE, care să nu le deranjeze afacerile – de aici şi replica răguşită a unor cripto-jurişti PD că ”Moldova este un stat suveran, care are dreptul de a decide singur asupra sistemului electoral”, asta sună destul de cinic încât să mai dezvoltăm teoria ”europeneităţii” acestui partid. Eu cred că PD este un partid de tip corporatist, a cărui coeziune ideologică se leagă de loialitatea/distanţa faţă de şeful partidului şi care, din păcate, nu este o excepţie. Multe alte partide politice din Republica Moldova şi din regiune copiează astfel un model de asociere politică circumstanţială, pe care unii din lene intelectuală îl numesc ”realpolitik”, evident, în mod eronat şi fără nici o relevanţă metodologică.Ambele subiecte sunt extrem de importante pentru tipul de putere politică gestionat de PD. Aceste sistem clientelar se specializează în oferirea de rente celor loiali şi aplicarea de sancţiuni celor care i se opun. Nu diferă foarte mult de sistemul PCRM, doar că regimul de monitorizare şi de impunere a sancţiunilor judiciare contra celor nesupuşi este mult mai dur şi mai costisitor decât în perioada anilor 2001-2009. Pe timpuri, IDIS „Viitorul” a studiat fenomenul ”impozitării neformale”, ca o formă de a măsura impunerea de costuri companiilor private din partea unor autorităţi politice, prin crearea unor ”liste” opţional-obligatorii de la care companiile nu se puteau eschiva fără a-şi aduce pe cap tot felul de măsuri de reprimare (controale, dosare penale, etc). Astăzi, acest tip de sistem creează puterii senzaţia unei influenţe infinite, care poate exploda într-un anumit moment. Sunt mai multe sectoare în care acţiunile de reprimare contra businessului onest nu încetează şi în care PD vine cu acest sistem de decriminalizare a ofenselor, dar aplicat pe criterii selectate în mod discreţionar, altfel spus politizat. Creând un sistem de control asupra economiei naţionale, PD poate oferi scutiri şi vacanţe fiscale celor loiali, acordându-le discreţionar în funcţie de meritele unor companii care cotizează pentru campaniile scumpe ale partidului. Despre celelalte două iniţiative – liberalizarea de capital şi cetăţenia contra investiţii – pot spune că reprezintă acţiuni de mare risc pentru securitatea şi apărarea ţării şi la care cele mai multe dintre instituţiile de resort au oferit avize negative, dar nimeni nu le-a luat în seamă.Asta se întâmplă pentru că sistemele rentiere nu au fost abolite cu ocazia acestor arestări, iar protagoniştii lor arată şi acum mai degrabă ca nişte ”ţapi ispăşitori”, şi nu ca monarhi ai schemelor pentru care au fost privaţi de libertate. Din acest motiv – percepţiile publice sunt extrem de negative faţă de acţiunile statului în domeniul justiţiei sau al eficienţei unor autorităţi specializate (CNA, ANI, Procuratură, CSJ) care nu livrează acte de justiţie, ci servesc mai degrabă ca piuliţe la maşinăria politică a injustiţiei şi inegalităţilor politice din Republica Moldova. În calitate de partener-secund în acest marş al orbilor conduşi de un chior (după Bruegel), PSRM nu este cu nimic mai breaz, liderul lui (de facto), Igor Dodon, actualul locatar al Preşedinţiei, a numit judecători a căror reputaţie este cel puţin îndoielnică, implicaţi în dosare pierdute la CEDO, în afaceri cu imobile pe care nu le pot explica şi în faimoasa afacere a spălării de miliarde ruseşti. Uitaţi-vă la ultimele numiri de judecători de către Dodon şi veţi înţelege că toată anvergura socialistă este o mare cacealma, construită de acelaşi model de suveranitate limitată (limitată doar de poftele binomului).În Moldova, CEC ar trebui să fie constituită din funcţionari publici şi nu din reprezentanţii politici ai cuiva, indiferent dacă-i vorba de partide de opoziţie sau de putere pentru că organizarea alegerilor este un serviciu în cadrul regimului constituţional democratic. Toată brambureala din ultimele luni cu trasarea de circumscripţii care seamănă cu o blană de leopard, cu caravane deja desemnate de foşti şi actuali demnitari, care deja au luat cu asalt aceste localităţi, prăvălite într-o sărăcie şi subdezvoltare greu de imaginat în apropierea UE, nu servesc consolidării instituţiilor democratice în Moldova şi s-ar putea să fie contestate pe motiv de standarde electorale deficitare. Aici vreau să notez că nu-i vorba numai de reputaţia acelor oficiali care-şi pun obrazul pentru neghiobiile care se întâmplă în sistemul electoral din Republica Moldova din ultima vreme, ci de reputaţia ţării. Anume din acest motiv, Moldova nu a primit bani vitali, pe care ar fi trebuit să-i primească în anii 2015-2016-2017 din partea UE, şi care ar fi trebuit să fie orientaţi spre dezvoltare, infrastructură, asistenţa fermierilor, drumuri, canalizare, în valoare de peste 400 milioane euro (sau 7,2 miliarde lei în perioada 2014-2017), bugetaţi de UE pentru Moldova, dar netransferaţi. Politicienii pot asuda ziua întreagă căutând motivele care au făcut UE să nu transfere banii şi noi ştim aceste motive, dar cine a avut cel mai mult de suferit de pe urma deciziilor eronate ale guvernării? Oamenii simpli, cei care au avut cel mai mult de suferit şi de la furtul miliardului şi de la efectele sale în lanţ...Un model în care guvernul devine o anexă a unui grup privat de persoane este, conform Constituţiei, cea mai gravă învinuire care înseamnă uzurparea puterii în stat. Moldova are o democraţie de faţadă, în care aproape nimic nu este ceea ce pare – legea se aplică selectiv, în funcţie de ramificaţiile şi distanţa de partidul aflat la guvernare, puterea locală este tăvălită în procese judiciare, iar reforma administraţiei centrale începe să semene a farsă – modelul la care ajung decidenţii pare să fie mult mai costisitor, mai ineficient şi mai puţin deschis/accountable faţă de public. Decizii cu impact uriaş asupra calităţii serviciilor publice se iau în spatele uşilor închise, în cadrul unor comitete de oficiali, interesaţi să placă seniorilor din partid şi mai puţin să găsească soluţii de politică eficientă şi efectivă în stat. Cel mai ingrat este statutul partenerilor de dezvoltare. În opinia lor, Moldova a suferit o schimbare bruscă de traseu, a avut loc o ”deturnare forţată a echipajului”, ca să folosim o metaforă (hijacking) şi care se străduie să pedaleze cu ambreiajul şi frâna finanţărilor externe ca în cazul unei maşini gata să alunece de pe poteca lunecoasă a unui povârniş muntos. Alternativa alunecării depline ar fi o catastrofă pentru populaţie, dar niciuna dintre funcţiile automobilului nu funcţionează, aparent, cu excepţia fricii care pune stăpânire pe şofer şi pasagerii acestuia. Sper că am răspuns.Dodon este pasagerul de lux al caravanei politice conduse de PD. Autonomia de mişcare a PSRM este tot atât de efemeră ca şi cea a liderului său – PSRM este un partid vulnerabil, care se exprimă în lexicul şi printr-o alianţă de votanţi rusofoni şi kremlinofili, care formează astfel scheletul electoral al partidului. PSRM parazitează pe nostalgia URSS, pe mângâierile ”tandre” ale administraţiei de la Kremlin şi pe toleranţa afişată a PD-ului, motiv pentru care mulţi din provincie nu fac mare diferenţă între cele două (binoame, cum au început să-i spună pe la Nisporeni). Mai nou, Igor Dodon susţine că Moldova are nevoie de echilibru, dar înţelege prin echilibru de la început ”să elimine unioniştii, să instaleze un sistem rusesc de control asupra istoriei şi modelului cultural” şi evident că după asemenea inginerii, Moldova va fi ”plină ochi de echilibru şi naţiune civică protocronistă”, zâmbim noi amar.Critică cu jumătate de gură şi atât cât i se permite conform scenariului. Vedeţi că PSRM critică ceea ce nu-l atinge. Nu critică grupurile oligarhice care-au devalizat sistemul bancar pentru că are asociaţi care s-au înfruptat din acest sistem; nu critică sistemul ilicit de ”eliminare a Guvernului” prin substituirea lui cu voinţa unei singure persoane din PD şi nu critică declinul major al presei, justiţiei, procuraturii, controlate politic, pentru că – pe faţă şi pe dos – Igor Dodon şi-ar dori acest sistem să funcţioneze în folosul regimului prezidenţial puternic, pe care şi l-ar dori în Moldova.Discuţiile dintre Tiraspol şi Dodon seamănă mai degrabă a hârjoneală între nişte căţei fără ochi. Oare nu-i clar că ambele părţi trăiesc din pomana curţii şi cupolelor imperiale de la Moscova? Oligarhii de la Tiraspol vor să controleze Chişinăul fără a ceda nici o iotă din ceea ce deja au (putere economică, acoperire militară şi de securitate, bani federali, şi sunt pregătiţi să obţină în 2018 şi mai multă recunoaştere internaţională), iar Dodon are nevoie de voturi, indiferent de ce culoare şi la ce preţ ceea ce i-ar permite să viseze mai realist la un regim protocronist. Dodon nu poate livra totul ce-i interesează pe servitorii lui Guşan (care controlează regiunea transnistreană prin firma Sheriff – n.n.) şi din acest motiv Tiraspolul are nevoie să discute la direct cu liderii PD, dar diferenţele strategice nu sunt nici mari, şi nici principiale între ei. Este adevărat că populaţia din stânga Nistrului este mai rusificată, mai colectivistă, mai măcinată de nălucile URSS-ului – şi asta-i motivul exploatat cu succes de regimul de la Tiraspol pentru a-şi păstra sistemul rentier by default, şi pe care lobbiştii transnistreni din diverse organizaţii himerice îl salută în mod halucinant drept justificare a separatismului.Întrebarea Dvs trebuie tratată într-un context regional. Rusia şi Occidentul nu şi-au încetat ostilităţile: sancţiunile continuă, tensiunile politice vor continua, deopotrivă cu asistenţa pe care statele de frontieră le vor cere din partea UE şi SUA pentru a rezista ofensivei geopolitice lansate de preşedintele Putin în ultimii ani. Războiul din Ucraina nu are cum să se încheie abrupt, iar negocierile în formatul Normandiei+ şi alte formate nu par să ajungă la o soluţie satisfăcătoare. Rusia nu are încredere în actorii politici de la Chişinău, dar nu se sinchiseşte să-i curteze şi să-i menţină în apropierea jocurilor sale politice din regiune. În acest moment, Rusia nu pare încântată de o schimbare a status quo-ului faţă de Transnistria, dar nici nu şi-ar dori să piardă în situaţia în care pare să fie ocupată cu alte agende, fiind slăbită de numeroasele sancţiuni internaţionale, dar şi de măcelul pe care l-a provocat în mod iresponsabil prin luptele din Donbas şi anexarea Crimeei. Vedeţi cum o întorc lobbiştii transnistreni? Rusia ar dori să ajute RM, dar Putin nu are nici un proiect valoros căruia ar putea să-i dea curs în timpul apropiat şi, din acest motiv, Moldova nu se bucură de nici o atenţie la Moscova. Total eronat. Rusia pompează mulţi bani şi gestionează reţele complexe de grupuri politice şi mediatice, de businessuri şi centre semi-culturale prin care-şi păzeşte interesele în Moldova, dar încurajează, prin asemenea discurs, diverşi politicieni de la Chişinău să fie pregătiţi de cedări pe măsura ambiţiilor imperiale ruseşti, acestea fiind legate în temei de: 1. Renunţarea la agenda de asociere cu UE, 2. Federalizarea Republicii Moldova şi crearea unui nou stat ”comun”, şi 3. Reorientarea strategică a Moldovei faţă de structurile militare şi politice ale Rusiei (ODKB, CSI, UV, UEA). Astea sunt mizele Rusiei pentru anul 2018, iar acestea nu pot fi întărite decât dacă va fi menţinut actualul triumvirat regional (PD-PSRM-Sheriff), iar forţele democratice nu vor reuşi să se facă suficient de bine auzite, înţelese şi urmate de alegători.