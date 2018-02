Alexandru Slusari: Dezastrul a substituit democraţia din Republica Moldova // Interviu

În cadrul unui interviu acordat portalului Oficial , vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr (PDA), Alexandru Slusari, a vorbit despre acţiunile partidului în anul electoral 2018, despre situaţia autorităţilor publice locale, criza de la primăria Bălţi, dar şi cât de îndatorată este Republica Moldova.- Acest regim de guvernare devine tot mai impredictibil şi periculos, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru partenerii externi. Dar oricum suntem pregătiţi pentru orice evoluţie în domeniul politic. De fapt, nu am încetat lupta pentru scoaterea din captivitate a statului nicio clipă. Un efort susţinut a fost şi este îndreptat spre informarea partenerilor de dezvoltare asupra stării reale de lucruri în Republica Moldova.Jocurile periculoase şi perfide ale PD de-a singura forţă pro-europeană din Moldova capabilă să contracareze pericolul pro-rus personalizat prin imaginea amicului docil Dodon, au fost deja scoase la lumină, au fost dejucate. Nimeni nu mai crede în circul lor ieftin. Nici în exterior, nici în interiorul ţării noastre.De aceea Platforma DA a lansat din 2015 şi a susţinut în permanenţă ideea de unitate şi de coalizare a forţelor emergente de opoziţie reală, lucru reuşit, sper, după o lungă perioadă de timp. Am decis că dacă mergem la alegeri să o facem şi în circumscripţii, şi pe liste în comun cu PAS. Am insistat ca dezideratele Marii Adunări Naţionale privind edificarea alternativei politice să fie respectate plenar, iar candidaţii să fie aleşi în baza integrităţii şi meritocraţiei adevărate, principiul de paritate şi reciprocitate între partidele emergente stând şi la baza blocului nostru electoral. Preocuparea noastră majoră e să oferim oamenilor o garnitură solidă de candidaţi integri, profesionişti, dedicaţi cauzei comune, activi, verificaţi în timp, căliţi şi rezistenţi în faţa acestui regim criminal care şi-a demonstrat plenar capacităţile de corupere şi de achiziţionare a deputaţilor, primarilor, consilierilor de toate culorile politice.În acest context, este imperios necesar ca partidele antioligarhice emergente să se conducă în procesul de consolidare a eforturilor de dorinţa imensă a oamenilor pentru schimbări cardinale, şi nu de ambiţiile personale şi sondajele măsluite. Platforma DA a demonstrat în 2016 cu prisosinţă că soarta ţării este pentru noi mai presus faţă de interesul partinic şi scorul din sondaje.Până atunci vom continua să susţinem prin fapte, nu de la televizor sau facebook orice efort al societăţii civile de a reveni la sistemul proporţional de vot prin organizarea unui referendum legislativ. Prima încercare de a organiza plebiscitul nu a trecut de CEC-ul totalmente compromis şi obedient oligarhului care a capturat Republica Moldova şi şi-a pus soldăţeii de gutapercă în toate instituţiile publice, iar de curând şi la primăria municipiului Chişinău. A văzut toată lumea că activiştii Platformei au fost prezenţi masiv şi la cea de a doua şedinţa a grupului de iniţiativă. Aproximativ 350 de membri şi simpatizanţi ai formaţiunii noastre au participat activ la adunarea de constituire din 11 februarie, reprezentând aproape jumătate din numărul celor prezenţi, reprezentanţi ai mai multor forţe politice şi civice din ţară.- Calvarului prin care au trecut consilierii de la Bălţi, oamenii din Platforma DA au fost supuşi permanent din momentul apariţiei formaţiunii şi supliciul nu a încetat nici azi. Dosare penale absolut nejustificate, ameninţările la adresa activiştilor noştri şi a familiilor acestora, sugrumarea afacerilor membrilor Platformei şi multe alte instrumente ale unui regim autoritar sunt plenar aplicate împotriva celui mai anti-sistemic şi intransigent partid. De ce? De frică.Evident, noi avem disensiuni în ceea ce priveşte abordarea mai multor aspecte politice şi economice cu PN, dar democraţia trebuie să funcţioneze pentru toată lumea. Aplicarea principiilor democratice nu poate fi selectivă. De aceea, asemeni euro-deputaţilor, Consiliului Europei şi altor structuri internaţionale pentru protecţia drepturilor omului, democraţiei şi statului de drept, noi condamnăm vehement modalitatea lui Plahotniuc de a-şi scoate din scenă oponenţii politici. Indiferent din partea căror partide au fost aleşi primarii şi consilierii locali, ei reprezintă o comunitate şi acest fapt trebuie respectat. Municipiul Bălţi este ce de-al doilea ca mărime oraş din ţară. Din respect pentru oameni, pentru drepturile şi libertăţile lor, ne-am opus şi ne vom opune în continuare dezmăţului dezlănţuit de Plahotniuc acolo. Poziţia clară a Platformei DA faţă de acţiunile de teroare ale regimului asupra autorităţilor locale din municipiul Bălţi este că acestea au atins cote maxime şi nu au nimic în comun cu lupta şi competitivitatea politică. Este, în definitiv, etapa culminantă a procesului de centralizare forţată a statului cu încălcarea grosolană a Constituţiei, Cartei Europene a Autonomiei Locale, legislaţiei naţionale şi internaţionale.Actualele presiuni făcute asupra consilierilor municipali de la Bălţi au fost precedate de un proces amplu de intimidare a zecilor de primari independenţi, de la PLDM şi PL, inclusiv al edilului Chişinăului pentru a acapara capitala în totalitate. Aşadar, într-un timp foarte scurt, Partidul Democrat, de la ultimele alegeri locale şi-a dublat numărul aleşilor locali prin teroare, corupţie şi dezmăţ.Suspendarea demonstrativă prin intermediul justiţiei a unui primar PCRM, care a respins actele de corupere venite de la secretarul general al PD şi solicitarea azilului politic din partea unui primar liberal, forţat să-şi schimbe culoarea politică, denotă în mod elocvent dezastrul care a substituit democraţia din Republica Moldova.- După ce au fost capturate toate instituţiile publice importante la nivel central, regimul finalizează actualmente, cu metode absolut anti-europene, procedura distrugerii autonomiei locale şi punerii sub control total a localităţilor. Subliniez în cunoştinţă de cauză că ultimele redute ale democraţiei şi libertăţilor politice, în prezent, sunt în mare pericol. Platforma DA în colaborare cu alte forţe politice antioligarhice şi societatea civilă matură s-a opus şi se va opune acestei ofensive autoritare a unui regim mafiot, care încearcă să substituie valorile europene cu o dictatură feroce.După ce regimul cleptocratic şi penal a izgonit din ţară, unul câte unul, peste un milion de cetăţeni, am ajuns ca în Republica Moldova să avem în calitate de deţinuţi politici şi aleşi locali, care cer deschis azil politic în statele europene! Mai mult, mii de oameni recurg la această măsură extremă pentru a se proteja de hărţuirea politică şi economică la care sunt supuşi de către gruparea uzurpatoare, justiţia şi structurile coercitive aservite şi capturate. Majoritatea absolută a solicitanţilor de azil politic reclamă teroarea lui Plahotniuc şi a grupării sale criminale, care pretinde în mod sfidător şi cinic că reprezintă o guvernare pro-europeană, astfel subminând în mod deliberat valorile civilizaţiei continentale. Putem spune cu certitudine că în acest moment asistăm la ultimele testări ale regimului dictatorial, pe care Coordonatorul Plahotniuc îl visează autoritar după următorul scrutin parlamentar. O dictatură geopolitică cu o populaţie cât mai săracă, cât mai puţin numerică, alungată de la vetre în străinătăţi şi cu o singură opoziţie dodono-socialistă formală şi controlată în totalitate.Considerăm că în lupta noastră împotriva procesului de sugrumare a autonomiei locale şi transformării Republicii Moldova într-un regim autoritar controlat de un oligarh-uzurpator cu multiple identităţi şi cetăţenii, cu un trecut penal şi obscur, cu anchete penale în derulare în diferite ţări avem nevoie de sprijinul decisiv al lumii civilizate. Iată de ce apelul meu se îndreaptă şi către partenerii noştri externi pentru a conştientiza că Republica Moldova controlată în mod ilegal şi cinic de binomul Plahotniuc-Dodon se distanţează tot mai mult şi mai departe de modelul civilizaţiei europene. Ceea ce trebuie să înţeleagă partenerii noştri de dezvoltare, inclusiv România, este că Republica Moldova este la un pas de instaurarea aici, la graniţa de Est a Uniunii Europene, a unui regim poliţienesc – autoritar.- Cifrele vorbesc de la sine. Şi nu e vorba de statistici seci aici. Dimpotrivă, e vorba de ceva ce ne atinge direct pe fiecare în parte şi pe toţi împreună, de ceva ce simţim în viaţa noastră cotidiană, raportându-ne fie la nivelul de trai al populaţiei, fie la calitatea guvernării, starea economiei şi justiţiei , medicinii, educaţiei, agriculturii sau securităţii statului. Aşadar, la sfârşitul anului 2012 datoria de stat, internă şi externă a ţării acumulată de guvernări pretins democratice, în realitate nişte grupări oligarhice de sorginte mafiotică, era puţin peste 21 mlrd. de lei, la finele lui 2013 – de 23,5 mlrd. de lei, iar la sfârşitul anului 2014 – de 27, 3 mlrd. de lei.Furtul zecilor de miliarde, consfinţit prin actele criminale ale guvernelor „pro-europene” Leancă şi Gaburici a accelerat creşterea datoriilor, astfel încât în decembrie 2015 datoria de stat era deja de 33,37 mlrd. de lei, la finele lui 2016 – de 50,78 mlrd. de lei, iar, atenţie, la 31.12.2017 – de peste 57 mlrd. de lei!Dacă raportăm cifrele de mai sus la datele recensământului din 2014, constatăm cu tristeţe şi revoltă firească că acum fiecare cetăţean al ţării este „dator” statului cu circa 19.000 de lei! Aceste cifre ne demonstrează ştiinţifico – matematic, dacă vreţi, că noi toţi suntem victimele unei grupări banditeşti, care se ascunde în spatele imunităţii parlamentare şi al organelor coercitive, jefuind ziua în amiaza mare propriul popor şi partenerii de dezvoltare! Întrebarea sacramentală care trebuie să ne-o punem cu toată sinceritatea este ce vină poartă generaţiile ce vin după noi, care nu au nimic în comun nici cu avariţia incalificabilă a hoţilor de la putere, nici cu indiferenţa şi laşitatea noastră? Şi nu e o întrebare retorică sau lirică. De răspunsurile pe care ni le dăm depinde bunăstarea noastră, a copiilor, nepoţilor şi strănepoţilor noştri.- Orientarea geopolitică a pionilor politici din Republica Moldova este o contradicţie de faţadă, menită să aburească partenerii de dezvoltare. În realitate, Plahotniuc şi Dodon se înţeleg foarte bine pe problemele de interes personal sau de partid cum ar fi schimbarea sistemului de vot, croirea circumscripţiilor, circul geopolitic, împărţirea funcţiilor publice etc. Un Preşedinte ales de Popor, care realmente reprezintă interesele cetăţenilor, şi nu ale mafiei, ar trebui să consolideze societatea, să prioritizeze agenda în aşa fel, încât pe ea să prevaleze chestiuni de ordin social-economic, combatere a corupţiei mari şi reformare a justiţiei. Ce ar fi trebuit să facă Dodon, dacă ar fi fost un Preşedinte antioligarhic? Vă spun punctual. Unu. Să solicite public serviciilor speciale din străinătate acordarea asistenţei în anchetarea jafului bancar şi recuperarea miliardului sustras şi să iniţieze, în conformitate cu art. 155 al Codului electoral, un referendum legislativ privind abrogarea legii care impune cinic cetăţenii să achite miliardele furate tot de la ei. În cazul în care Parlamentul ar refuza să numească data plebiscitului, să organizeze proteste de amploare non-stop. Doi. Să elaboreze şi să promoveze public iniţiativa legislativă privind reforma alternativă a pensiilor, care ar asigura sustenabilitatea sistemului de asigurări sociale şi majorarea în scurt timp (2-3 ani) a tuturor pensiilor până la un minim de existenţă. Trei. Să anuleze Decretului fostului Preşedinte privind desemnarea lui Harunjen, omul lui Plahotniuc, în funcţia de Procuror General şi să aplice toate pârghiile legale în vederea organizării unui concurs autentic de identificare a unui Procuror General independent, profesionist, din afara zonei de influenţă a oligarhiei criminale. Patru. Să elaboreze şi să promoveze a iniţiativei legislative privind introducerea mecanismului confiscării extinse a averilor judecătorilor, procurorilor şi demnitarilor, dobândite ilicit. Cinci. Să facă demersuri pentru iniţiativa legislativă privind demonopolizarea reală a pieţii mediatice, în special şi prioritar a celei audiovizuale. Lista poate să continue.- Da, demagogia şi jocurile lor sunt cunoscute. Dacă ar fi fost în opoziţie, Dodon din prima zi a intrării în funcţie ar fi devenit mult mai vizibil pe palierul public. Cu atât mai mult că presa afiliată socialiştilor nu are probleme financiare şi este singura care coexistă şi prosperă cu cea a lui Plahotniuc pe piaţa publicitară din audiovizualul moldovenesc prin înţelegeri de cartel. El ar fi trebuit să vină la şedinţele Parlamentului şi în presă cu mesaje de critica dură în adresa majorităţii parlamentare pe principalele probleme ale naţiunii. Cu frecvenţă maximă şeful statului ar fi putut să se adreseze către cetăţeni prin intermediul Televiziunii Publice cu dezvăluiri în adresa guvernării şi oferirea explicaţiilor acţiunilor sale. Dodon nu a făcut nimic din toate astea. Singurii primari care nu au fost persecutaţi sunt cei din PD şi PSRM şi argumente de acest fel, care demonstrează cârdăşia lui Dodon cu Plahotniuc sunt cu prisosinţă. Cele mai importante acţiuni ale actualului preşedinte al Republicii Moldova au vizat doar erijarea în sperietoare rusească atât de necesară lui Plahotniuc pentru a induce în eroare partenerii de dezvoltare şi a se prezenta cât mai credibil într-un fel de „martir” pro-european, care are mare nevoie de susţinere financiară pentru a menţine ţara pe făgaşul pro-vestic.