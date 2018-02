Inga Grigoriu: „Republica Moldova merită o nouă şi veridică şansă de relansare şi de schimbare” // INTERVIU

În cadrul unui interviu acordat portalului Tribuna , vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Inga Grigoriu a vorbit despre campania „Un milion de mâini”, despre organizaţia de femei a PDA, când se vor anunţa criteriile de selectare a candidaţilor pentru următoarele alegeri, referendumul de anulare a sistemului mixt de vot, dar şi despre alte aspecte importante.I.G.: Campania „Un milion de mâini strânse din inimă” este o campanie naţională, iniţiată de Andrei Năstase şi Platforma Demnitate şi Adevăr. Ne-am propus să ajungem în fiecare localitate din Republica Moldova, dar şi în cele mai importante oraşe din diasporă, oferind o strângere de mână cel puţin unui milion de oameni, indiferent de etnie, limba vorbită, confesiune religioasă, cât şi simpatie politică. Ne îndreptăm către toţi cetăţenii, pe spatele cărora au fost puse miliardele furate, dar şi către cei peste o jumătate de milion de oameni care, în pofida faptului că au lucrat o viaţă la stat, au ajuns să ridice o pensie mai jos de pragul existenţei.Ne propunem să strângem mâinile celor din sate şi oraşe, din diasporă, tinerilor şi seniorilor, antreprenorilor, oamenilor de creaţie, inovatorilor, celor dezamăgiţi, dar şi celor care mai dau R. Moldova încă o şansă, poate o ultimă şansă!Campania „Un milion de mâini” se referă şi la oamenii ale căror mâini am reuşit să le strângem în timpul protestelor, din 2015 încoace, perioadă atât de însemnată pentru noi toţi, trăită cu o intensitate majoră, asemeni unei cardiograme, cu urcuşuri şi căderi, cu speranţe şi dezamăgiri profunde. Anume acele zile ne-au format, ne-au călit, ne-au făcut rezistenţi şi imuni la viruşii sistemului mafiot.Vom continua să mergem la oamenii acestei ţări, să le simţim pulsul şi să le cunoaştem problemelor adevărate, să le auzim doleanţele şi să le ascultăm poveştile de viaţă care uneori sunt mai dure decât orice film de groază. Să vedem cu ochii noştri rezultatele unor pseudo reforme trâmbiţate de actuala guvernare şi, evident, să venim cu soluţiile noastre punctuale şi palpabile pentru fiecare problemă, să le spunem totul despre proiectul nostru de ţară – R. Moldova, un stat în care să vrei să trăieşti.I.G.: Pe lângă campaniile naţionale, Platforma Demnitate şi Adevăr desfăşoară şi la nivel local acţiuni şi evenimente, cum ar fi campania „Un Dar, Un Zâmbet, O Speranţă!”, iniţiată de Preşedinta Organizaţiei de Femei a Platformei DA, Aliona Doroş, în ideea de a bucura copiii mai puţin fericiţi şi a le aduce bucuria sărbătorilor de iarnă.De asemenea, echipa Platformei DA de la Bălţi, Preşedinta căreia este Arina Spătaru, se află acum în pregătiri intense pentru a desfăşura pe data de 4 martie ediţia a doua a evenimentului „Primăvara care ne uneşte” ce urmăreşte unitatea femeilor active din municipiul Bălţi, o campanie pe care o vrem extinsă la nivel naţional.O altă campanie naţională în desfăşurare este „Diaspora Acasă”, lansată de Andrei Năstase şi Platforma DA. Ne-am propus să avem întrevederi cu cetăţenii noştri din Diasporă, reveniţi acasă în vacanţe, dar şi să ajungem în cele mai populate de către moldoveni locuri din străinătate. Purtăm cu ei discuţii, facem schimb de experienţă, pe care noi o considerăm una extrem de preţioasă, care, odată implementată aici, acasă, va impulsiona cu viteză sporită schimbarea lucrurilor în bine. Or, ţara noastră nu poate avea un viitor prosper fără de implicarea directă a Diasporei în viaţa economică şi social-politică. De asemenea, valorificarea potenţialului uman, caracteristic oamenilor noştri plecaţi, însă dornici să revină acasă, este o prioritate naţională pentru Platforma DA.Suportul financiar al Diasporei, oferit azi celor rămaşi acasă, a ajuns să fie atât de important, încât decide la modul cel mai direct soarta R. Moldova şi acesta este, în fond, un lucru atât de trist. Şi, drept „recompensă” din partea acestui regim mafiot, Diaspora este discriminată obraznic în urma modificării sistemului electoral. În pofida jurământului lui Dodon şi prietenilor săi din GBC, conaţionalii noştri de peste hotare, în loc de 12 circumscripţii electorale, s-au ales cu 3.O ţară care a pierdut timp de 10 ani peste un milion de cetăţeni în condiţii de pace, sub umbrela unor guvernări aşa-zis pro-europene, astăzi a ajuns să existe din remitenţele cetăţenilor noştri alungaţi prin străinătăţi, unii plecaţi vremelnic, alţii pentru totdeauna. Este trist, mai ales pentru faptul că oamenii pleacă deja nu doar din necesitate, ci din proprie convingere – decizie extrem de complicată ce reprezintă, întâi de toate, un manifest personal. Le propunem actualilor guvernanţi să ia în considerare şi acest aspect al revoltei cetăţeneşti, iar intenţia autorităţilor de a suplini locurile de muncă vacante cu străini nu reprezintă decât o sfidare sfruntată aruncată societăţii în care trăim.Platforma Demnitate şi Adevăr, cu fiecare nou prilej, le vorbeşte celor aflaţi departe de casă despre proiectul nostru de ţară pentru Oameni – o ţară nu mai rea decât cea în care au decis să plece. Nu încetăm nici o clipă să ne gândim la ei, la cetăţenii noştri de peste hotare, la Diaspora noastră, cea mai frumoasă din lume.I.G.: La conferinţa de constituire a Organizaţiei de Femei a Platformei Demnitate şi Adevăr din 10 septembrie 2017, au participat peste 120 de reprezentante din toate organizaţiile teritoriale ale partidului. Cu o majoritate de voturi, antrenată într-un concurs alături de alte cinci persoane, Preşedintă a Organizaţiei a fost desemnată dna Aliona Doroş. Sloganul Conferinţei a fost „DA echilibrului politic”. În cadrul Platformei DA toate femeile active membre sau simpatizante ale formaţiunii, atât de la Nordul ţării, Centru şi Sud, cât şi din Diasporă, sunt încurajate, sprijinite şi respectate.Iată de ce, excedând cadrul normativ naţional şi recomandările instituţiilor internaţionale de specialitate, Platforma Demnitate şi Adevăr pledează pentru participarea egală a femeilor şi bărbaţilor în domeniul vieţii politice şi publice, la toate nivelurile de luare a deciziilor, pentru a asigura o guvernanţă democratică eficientă şi reprezentativă, ce va asigura o reprezentare echitabilă a societăţii în funcţiile elective, astfel schimbând percepţiile societăţii şi actorilor politici cu privire la funcţiile ocupate atât de femei, cât şi de bărbaţi, culminând cu un Legislativ mai reprezentativ şi diversificat.I.G.: Doamnele Platformei DA se regăsesc în toate forurile de conducere ale partidului, atât la nivel local, cât şi central, în procesul de alegere şi desemnare a acestora, accentul fiind pus pe integritate şi meritocraţie. Egalitatea de gen în cadrul Platformei Demnitate şi Adevăr creează condiţii favorabile de dezvoltare a fiecărui membru al acesteia. Platforma DA şi-a făcut o prioritate din creşterea capacităţii, lărgirea abilităţilor, cunoştinţelor şi expertizei politice a femeilor, fiind deschisă pentru noi proiecte vizând tratamentul egal şi echitabil al tuturor membrilor săi atât în sfera socială, cât şi în cea politică.I.G.: Vom respecta cu stricteţe prevederile din legislaţia în vigoare, dar şi angajamentele noastre statutare şi programatice vizând integritatea şi meritocraţia, principii consacrate şi de acordul de colaborare cu partenerii noştri.I.G.: Platforma Demnitate şi Adevăr susţine iniţiativa societăţii civile privind iniţierea unui referendum legislativ pentru anularea sistemului electoral mixt, pentru că, consideră referendumul drept un mijloc constituţional de manifestare directă a democraţiei, la care apelează cu încredere atunci când interesele ţării şi ale oamenilor o cer. Am salutat şi sprijinim până la capăt demersul civic al reprezentanţilor domeniului asociativ şi considerăm binevenită iniţiativa şi determinare a acestor oameni de a pune presiune pe guvernarea antipopulară şi coruptă, inclusiv prin intermediul referendumului legislativ cu efecte juridice imediate.Îndemn şi pe această cale simpatizanţii şi susţinătorii noştri, toţi oamenii de bună credinţă să-şi exercite drepturile cetăţeneşti prin implicarea directă în acest exerciţiu democratic de consolidare şi apărare a democraţiei şi a statului de drept, împotriva derapajelor autoritare ale binomului Plahotniuc-Dodon.Platforma DA niciodată nu va renunţa la ideea anulării votului mixt adoptat de binomul Plahotniuc-Dodon, cu ignorarea flagrantă a recomandărilor tuturor partenerilor noştri externi. Oricât de mică e şansa de a reveni la normalitate, noi vom lupta pentru realizarea acesteia.I.G.: Ne-am implicat, ne implicăm şi ne vom implica! Vom folosi şi în continuare orice metodă legală pentru anularea operei socialisto-democrate, care are drept obiectiv de a-l menţine pe Plahotniuc la putere, cu transformarea Republicii Moldova dintr-un stat capturat într-un stat autoritar.Vom continua dialogul cu partenerii europeni, care au şi confirmat că aşa-zisa guvernare europeană din Moldova a ignorat flagrant recomandările Comisiei de la Veneţia şi OSCE. Vom explica oamenilor pe înţelesul lor ce reprezintă acest sistem mixt al fraudei şi corupţiei electorale. Aşa cum am menţionat, vom contribui cu tot ce putem în procesul de organizare a unui referendum privind revenirea la sistemul proporţional.I.G.: Blocul forţelor antioligarhice, constituit conform unui Acord de colaborare între Platforma DA şi Partidul Acţiune şi Solidaritate este antrenat în elaborarea unor mecanisme de selectare şi prezentare a unei liste comune de candidaţi, din cadrul celor două partide, din societatea civilă şi chiar exponenţi ai altor forţe politice, ce vor trece prin prisma filtrelor de integritate, profesionalism şi meritocraţie. Aceste criterii au fost enunţate şi în cadrul protestelor de amploare din data de 6 şi 13 septembrie 2015. Astfel, această listă se doreşte a fi una cu oamenii ce au dat dovadă de implicare civică, rezistenţă faţă de regimul actual, ce au demonstrat o puternică voinţă politică, integri şi profesionişti în domeniul lor de activitate, oameni testaţi în timp ce nu îşi vor pune în faţă interesul personal în detrimentul celui naţional şi, evident, conform acordului încheiat între cele două partide emergente ale mişcării protestatare, să fie respectat principiul egalităţii şi reciprocităţii.Este un exerciţiu destul de complicat, inedit în politica moldovenească, având în vedere experienţele anterioare. Dar pentru că Republica Moldova merită o nouă şi veridică şansă de relansare şi de schimbare, trebuie să oferim cetăţenilor o adevărată alternativă actualei guvernări şi întregii clase politice.