Interviu de suflet cu Ştefan Petrache: „Prin faptul că interpreţii tineri îmi cântă piesele trăiesc mai mult”

Probabil, cam trist, comparativ cu zilele când mai era pace în suflet. Mai încerc să am grijă de starea mea, să nu mă cert cu oamenii, prietenii, mai ales cu familia. Acum am timp liber mai dihai decât faraonii din Egipt. Nu ştiu ce să fac cu el.În ultimul timp îmi place mult să ascult muzică clasică şi asta fac. Din când în când, citesc, dar numai literatură informativă. Uneori îmi ajut soţia la câte ceva prin casă, îi aduc cartofi, ceapă din beci, dacă pot merge, atunci merg, dar încetişor. Mă mai bucur de venirea nepoţilor de la şcoală. Dănuţ, nepotul meu, este unul dintre cei mai buni copii la matematică. Deniza are înclinaţii spre alte discipline.Au fost de toate în viaţă, timpuri când se bea şi vin, se dansa, se cânta, dar totul avea loc în alte dimensiuni şi măsuri. Toate aveau loc cu mult tact şi bun-simţ. Nu ştiu, sau vârsta noastră, sau generaţia din care făceam parte, dar atitudinea chiar faţă de femeie, faţă de doamne, era alta. Noi încă mai păstram o doză de eleganţă în atitudini. Este un vers foarte frumos, de pe timpuri, „dar vine o vreme când nu mai scuzăm, / Când tragem o linie şi apoi adunăm”. Cu trecerea anilor, desigur, căci şi prieteni sunt mult mai puţini, pentru că şi noţiunea de prietenie cumva se schimbă. Dar au rămas nişte băieţi extraordinari în viaţa mea. Înainte de Crăciun, au venit la mine o grămadă de tineri: Alex Calancea, Lucia Culev, Tatiana Cergă cu soţul, Guz. M-au urat, am coborât în beci la un pahar cu vin, a fost o feerie. La început mi-au venit şi lacrimile.Şi apoi băieţii care au rămas aici de la formaţia „Plai”. Pentru că, de fapt, punctul culminant al creaţiei mele a fost în formaţia „Plai”, care putea să continue, dar apăruse Nadejda Cepraga şi a distrus formaţia. Atunci am fost nevoit să mă retrag, să mă întorc şi să plec, aşa cum am procedat întotdeauna. Când vin membrii fostei formaţii „Plai” din SUA, din Germania, toţi intră să mă salute. Cei care sunt pe loc mă vizitează o dată pe lună numaidecât – Petrică Toma, Anatolie Cucu, Alexandru Cazacu. Intră lume care mă respectă şi-şi aminteşte de mine. Îi aştept cu mult drag, la mine uşa e deschisă.Simt că aceste legături îmi mai dăruiesc timp. Băieţii ăştia frumoşi care s-au adresat la mine de câteva ori ca să ceară permisiunea să cânte piesele mele îmi fac viaţa mai frumoasă. Niciodată nu le-am refuzat celor care mi-au cerut să cânte piesele, din contra, i-am ajutat, i-am antrenat în nişte repetiţii, le-am dat câteva sfaturi cum simt eu, cum cred eu că o să fie mai bine. Am avut o singură rugăminte: nu-mi trebuie onorarii, bani, nimic, dar să facă mai bine decât am făcut eu. Prin faptul că interpreţii tineri îmi cântă piesele trăiesc mai mult.Am în arhivele mele piese nevalorificate şi necântate de nimeni niciodată, texte scrise de mine. Am destulă muzică de la Valentin Dânga (Dumnezeu să-l ierte). El de fiecare dată când imprima ceva îmi aducea. Am păstrat totul. Noi am colaborat din 1968-1969, eu scriam versurile , iar el muzica.Gicu Cimbir, Adrian Ursu, Cătălin Josan, fantastic au cântat Brio Sonores „De-aş avea” la prima parte de concert festiv de Revelion, la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”. Au cântat irepetabil.Nu merg. În ultimul timp am anunţat că mă retrag, pentru că merg foarte greu, mă dor picioarele. Nu vreau să fac impedimente oamenilor din jur. Vorba ceea, fosta-i, lele, cât ai fost!Demult, nici nu-mi amintesc când am ieşit, cred că acum un deceniu, în PMAN, la două spectacole. Ultimele ieşiri au fost la nişte filmări, apoi în calitate de mentor.Nu, categoric, mă sperii de microfon. Cred că din prea multă exigenţă mi-e frică să iau microfonul în mâini. Deseori mă ascult pe mine de atunci, de pe timpuri, şi uneori sunt critic. Unele piese sunt prost înregistrate din cauza tehnicii de atunci, sunt greşeli, gafe, pe care le aud, pentru că aşa era tehnica, studiourile erau nedotate, lipseau instrumentele pe care voiai să le foloseşti, dar asta era. Nu mai poţi schimba nimic. Pe timpurile mele nu se făcea montaj cu foarfeca, trebuia să cânţi de fiecare dată de la început până la sfârşit piesa.