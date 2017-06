Alexandru Slusari: E posibil ca în fiecare an să obţinem suplimentar impozite de minimum 30 de miliarde de lei // INTERVIU

În cadrul unui interviu acordat portalului Tribuna , vicepreşedintele Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr”, Alexandru Slusari, a vorbit despre problemele economice ale ţării, propunerile partidului ce ţin de domeniul social-economic, reforma sistemului de pensionare, dar şi despre susţinerea producătorilor autohtoni.Domnule Slusari, aş vrea să vorbim despre problemele economice ale ţării, mai ales că în ultimele luni Platforma DA a venit cu mai multe propuneri ce ţin de domeniul social-economic. Să începem cu ştirea recentă privind semnarea contractului de furnizare a energiei electrice cu Hidrocentrala de la Cuciurcan. Pretinsul preşedinte al Transnistriei, Vadim Krasnoselskii a menţionat că acest lucru s-a produs datorită lui Dmitrii Rogozin.Deci, s-a înţeles cine este ministru al economiei la noi în ţară! Acum trei luni s-au desfăşurat mai multe tendere privind procurarea energiei electrice şi toate în prezenţa reprezentanţilor Comunităţii Energetice Europene. Dar acest lucru s-a făcut doar ca să se arunce praf în ochi, pentru ca mai apoi toate „mărunţişurile” valabile pentru ţările civilizate, cum ar fi transparenţa decizională şi consultările publice, să fie aruncate la coş. Interesele meschine ale unui clan mafiot s-a pus mai presus decât toate valorile europene. Băieţii s-au înţeles „на троих” – Plahotniuc, Dodon şi Rogozin.Procurarea de la „Moldavscaia GRĂS” a energiei electrice (în proporţie de 70% din tot volumul energiei livrate) va contribui la creşterea datoriilor Moldovei pentru gaze faţă de Gazprom, dat fiind faptul că Transnistria nu achită consumul gazelor naturale. Deja există o adresare oficială a concernului rus în instanţa de judecată privind încasarea de la Moldova Gaz a circa 769 mln. dolari pentru un volum de gaze, pe care populaţia din partea dreaptă a Nistrului nu l-a consumat. Oficialii noştri, de la viceministrul economiei şi până la Preşedintele Dodon, susţin că concernul rus va contabiliza gazele consumate de Hidrocentrală separat şi costurile acestora nu vor fi puse pe umerii cetăţenilor de pe malul drept al Nistrului. Dar unde este fixat acest lucru? În contractul încheiat între Gazprom şi Moldova Gaz nu există o asemenea stipulare. Aşadar, în aspect juridic, noi nu suntem protejaţi. Pe de o parte avem asigurări verbale ale persoanelor, care nici nu sunt măcar factori de decizie, pe de altă parte deja sunt cereri de chemare în judecată pentru Moldova Gaz, de la care Gazprom cere achitarea tuturor datoriilor pentru gazele naturale, fără a face delimitarea între malul stâng şi cel drept al Nistrului.În acest context, care ar fi logica semnării contractului cu Întreprinderea „Молдавская ГРЭС»?S-a vorbit despre existenţa riscului precum că compania de furnizare a energiei electrice „DTEK Traiding” nu poate garanta livrarea volumului suficient de energie în ţara noastră în legătură cu criza energetică din Ucraina. Dar nu a fost prezentat nici un document oficial în acest sens de la compania respectivă. Mai mult, nimeni nu cunoaşte care vor fi consecinţele juridice în cazul modificării contractului cu această companie. Dacă Energocom va solicita micşorarea semnificativă a volumului furnizat al energiei electrice, nu vom achita noi penalitatea drastică pentru modificarea unilaterală a contractului?Reieşind din toate cele expuse, putem constata că, în cel mai obscur mod şi cu viteză cosmică, un grup foarte restrâns de oameni a decis pentru trei milioane de cetăţeni. Ce motive personale economice stau la baza acestei decizii, noi putem doar să ghicim. S-ar putea ca în acest fel Plahotniuc să achite poliţa autorităţilor ruse, care controlează Hidrocentrala de la Cuciurgan, pentru acceptul lui Vasile Botnari în funcţia de şef la Moldova Gaz. Foarte probabil că în scurt timp vom afla că la mijlocul schemei de furnizare a energiei electrice apare o nouă firmă-intermediar. Într-un stat capturat orice este posibil. Cert este că regimul încă o dată a demonstrat că, în spatele paravanului foarte subţire cu stele europene, se ascunde fundamentul mafiot.Guvernarea afirmă că economia Moldovei se dezvoltă vertiginos şi aduc cifre statistice privind majorarea încasărilor la buget şi creşterea exportului.Am impresia că la GBC se află un centru special, care este responsabil pentru manipulări şi pregătirea materialelor de propagandă. Acest lucru este cu atât mai uşor de realizat, cu cât toate instituţiile mass-media audiovizuale cu acoperire naţională se află sub controlul regimului de la guvernare. Iată de ce se creează acest tablou triumfalist. Dar dacă e să analizăm cifrele la rece, situaţia devine cu totul alta.Creşterea încasărilor la bugetul public naţional trebuie să fie privită în primul rând, comparativ. La începutul anului 2016 economia ţării s-a prăbuşit în urma jafului bancar, a devalorizării semnificative a valutei naţionale, a lipsei politicii bugetar-fiscale pentru anul 2016 şi a stopării finanţării externe. În condiţiile incertitudinii politice, funcţionarii responsabili pentru acumularea veniturilor în vistieria statului erau mai mult preocupaţi de viitorul carierei şi de propriile buzunare. După aşa cădere semnificativă, orice guvernare ar veni, fie şi autoritară, va constata inevitabil o oarecare creştere economică. Altă întrebare este calitatea acestei creşteri. Aici noi vedem că majorarea veniturilor bugetului public naţional este asigurată în primul rând prin ridicarea considerabilă a cotelor accizelor, amnistia parţială pentru legalizarea autoturismelor cu numere străine, introducerea contribuţiilor de asigurări sociale pentru mai mulţi militari şi funcţionarii altor organe de forţă şi creşterea salariilor în sectorul privat, impusă de riscul sporit al angajatorilor de a pierde şi ultimii salariaţi. Eu sunt convins că peste două-trei luni, când vor fi comparate perioadele semestriale ale anilor 2016 şi 2017, cifrele vor fi mult mai modeste.Dar, spre exemplu, numărul locurilor de muncă creşte. Cel puţin, aşa se spune…În anul 2016, conform statisticilor oficiale, au fost lichidate sau trecute în economia tenebră aproape 20 mii de locuri de muncă. Totodată, raportul Curţii de Conturi denotă că în ţară au rămas doar, aproximativ, 453 mii de contribuabili. Sper că aici s-a strecurat o greşeală tehnică. În caz contrar, trebuie să vorbim serios despre o catastrofă, referindu-ne la numărul mic de plătitori ai contribuţiilor sociale şi circa 700 mii de pensionari. Apropo, mulţi pensionari au aşteptat majorarea pensiilor, promisă de guvernare, cu 37%. În realitate, o bună parte de oameni în etate nu au obţinut nici măcar indexarea pensiilor, dat fiind faptul că din considerente pur matematice ei au pierdut dreptul la ajutor social în sumă de 180 lei.Aveţi altă strategie în ce priveşte reforma sistemului de pensionare?Platforma DA consideră că aşa zisă reforma pensionară este implementată în mare pripă şi este contrară intereselor oamenilor. Se majorează vârsta de pensionare, dar actualii pensionari nu obţin valorizarea promisă. Totodată, noi avem peste jumătate de milion de pensionari, care primesc pensii mai mici decât coşul minim de consum. Platforma DA a propus alt concept, similar cu cel care se implementează în Ucraina. Sarcina numărul unu trebuie să fie creşterea tuturor pensiilor până la minimul de existenţă. Astfel noi am garanta un trai minimal decent, stipulat în art. 47 din Constituţia RM. Dar în ceea ce ţine de acumularea mai multor venituri la bugetul asigurărilor sociale, este necesar să ne axăm pe detenebrizarea, deoffshorizarea şi debirocratizarea economiei. Toate acestea însoţite de reforma justiţiei şi reforma administraţiei publice centrale. Doar aşa vor fi generate creşterea vertiginoasă a numărului locurilor de muncă şi majorarea salariilor oficiale.Cum apreciaţi tendinţele în domeniul exportului, a comerţului exterior?Foarte periculoase! Acum câteva zile unul din posturile de televiziune din holdingul lui Plahotniuc a trâmbiţat că exportul mărfurilor din Republica Moldova în primele 4 luni ale anului curent a crescut cu 14,7%, comparativ cu perioada similară a anului 2016. Dar nu a fost rostit nici un cuvânt despre faptul că în luna aprilie 2017 exportul a scăzut brusc, cu 27,3 %, faţă de luna precedentă şi cu 13,6%, comparativ cu luna aprilie 2016. Mai mult, în ianuarie-aprilie 2017 a fost înregistrat un record al deficitului balanţei comerciale. Importul a depăşit exportul cu 709,8 mln. dolari SUA! Acest lucru este cauzat, în mare parte, de continuarea agravării situaţiei în care se află producătorii autohtoni.Apropo de producătorii autohtoni. Nu demult Platforma DA a venit cu un set de propuneri privind susţinerea acestora.Soluţionarea acestei probleme stringente necesită un şir de acţiuni şi, în primul rând, un sprijin real şi eficient al producătorilor autohtoni în competiţia lor inegală cu importatorii monopolişti şi concurenţa neloială, stimulate de instituţiile capturate ale statului.Înregistrăm astăzi un volum dublu de importuri (monopolizate preponderent de favoriţii guvernării), faţă de exporturile, restricţionate în marea lor parte, ca urmare a unor politici iresponsabile, de pe urma cărora profită atât exponenţii puterii, cât şi cei ai aşa-zisei opoziţii geopolitice.În aceste circumstanţe, Platforma DA, fiind în permanent dialog cu producătorii autohtoni din diverse domenii şi mereu alături de năzuinţele acestora, a propus un set de acţiuni menite să protejeze fără întârziere întreprinderile ce produc mărfuri în Republica Moldova, chiar şi fără alocarea suplimentară a mijloacelor financiare bugetare.Enumeraţi punctual cele mai importante acţiuni, care trebuie întreprinse după părerea Dvs.?1. Modificarea legii privind comerţul interior prin obligarea supermarketurilor să expună pe rafturi produse agroalimentare din fiecare categorie a nomenclatorului mărfurilor care se produc în Republica Moldova în volum de cel puţin 51%.2. Aplicarea metodelor tarifare admisibile în cadrul Organizaţiei Mondiale de Comerţ în scopul limitării importului mărfurilor care se produc în Republica Moldova. Mă refer aici la introducerea taxelor vamale de protejare şi cotelor la import în situaţii când atestăm o creştere masivă a importului din orice ţară. Anul trecut asemenea măsuri au fost aplicate pentru unele produsele lactate şi din carne, importate din Ucraina. Însă, cu părere de rău, guvernarea le-a anulat, începînd cu anul 2017. Datele statistice arată că importul produselor lactate din ţara vecină a crescut brusc în câteva luni cu peste 30%.3. Modificarea legislaţiei privind achiziţiile publice prin stabilirea obligativităţii procurării în cadrul acestora doar a produselor agroalimentare autohtone, excepţie constituind doar produsele ce lipsesc pe piaţă.4. Aprobarea urgentă a legii privind informarea consumatorilor, care să prevadă că ambalajul pentru toate mărfurile comercializate în Republica Moldova trebuie să conţină (în conformitate cu Directiva Uniunii Europene 1169/2008) informaţia obligatorie în limba română.5. Contracararea tuturor schemelor ilegale de contrabandă, care stimulează semnificativ concurenţa neloială şi pierderea unor imense venituri bugetare.Toate aceste propuneri Platforma DA le-a înaintat trei luni în urmă. Dar guvernarea era şi este preocupată de schimbarea sistemului electoral. Soarta producătorilor autohtoni, precum şi soarta altor categorii de populaţie, nu-l interesează pe Plahotniuc, atunci când apare riscul de a pierde puterea.Aţi atins problema economiei tenebre. În ce măsură ea ameninţă securitatea economică a Republicii Moldova?Economia tenebră constituie la ora actuală una dintre principalele probleme pentru securitatea economică a Republicii Moldova. Conform estimărilor experţilor naţionali şi internaţionali, cota sectorului informal în ţara noastră oscilează între 50% şi 70% din Produsul Intern Brut, ceea ce înseamnă că în circuitul tenebru al economiei anual sunt ascunse şi necontabilizate de către autorităţile statale circa 70-90 mlrd. lei. În cazul legalizării acestui substrat economic, bugetul public naţional ar încasa în fiecare an, în formă de impozite, taxe şi contribuţii, minim 30 mlrd. lei, sau aproape încă un buget de stat.Consecinţele acestui fenomen sunt foarte grave pentru economia naţională: pierderi enorme la buget, pensii şi indemnizaţii sociale foarte mici, corupţie endemică, concurenţa neloială, interesul scăzut al investitorilor, etc.Bineînţeles că economia informală extinsă este un element indispensabil al statului capturat. Schemele criminale tenebre, cu utilizarea largă a offshorurilor, sunt stimulate şi protejate de către puterea actuală, întrucât acestea asigură un flux semnificativ de mijloace financiare necontabilizate, preponderent în numerar, din care sunt finanţaţi mii de demnitari, procurori, judecători, jurnalişti etc., aserviţi regimului de guvernare.Acum câteva zile, Platforma DA a înaintat un şir de soluţii în vederea dezlegării acestui ghem foarte complicat şi dureros pentru ţara noastră. Care sunt cele mai urgente modificări în domeniu?Platforma DA a analizat sub toate aspectele fenomenul economiei tenebre şi, după consultări cu mai mulţi experţi, a venit cu un set de propuneri privind combaterea complexă a economiei tenebre, care îmbină stimulente pentru businessul legal, deoffshorizarea ţării şi sancţionarea dură a evaziunilor fiscale. Sunt foarte multe, dar eu m-aş opri la cele mai importante, cum ar fi:1. Dialogul cu mediul de afaceri legal. Fără colaborarea cu businessul legal este imposibil să luptăm cu economia tenebră. Să creăm o Platformă de dialog permanent cu toate asociaţiile de antreprenori şi să semnăm cu acest conglomerat de organizaţii ale oamenilor de afaceri un pact de colaborare, în care eradicarea economiei tenebre ar fi o prioritate.2. Deoffshorizarea economiei. Interzicerea activităţii firmelor offshor în domeniile strategice ale economiei ţării (sectorul bancar, asigurări etc.) şi introducerea unui impozit special pentru tranzacţiile cu firmele offshor.3. Înăsprirea semnificativă a sancţiunilor pentru activităţile economice tenebre, în special pentru achitarea salariilor în plic. Este absolut firesc că statul, după încheierea unui contract cu mediul de afaceri privind condiţiile atractive pentru activitatea antreprenorială şi oferirea mai multor facilităţi, să aplice nişte măsuri drastice împotriva activităţilor tenebre, a celor care procedează cu rea voinţă şi nu doresc să iasă la suprafaţă. Toate sursele acumulate în urma aplicării acestor sancţiuni vor fi destinate plăţilor sociale.4. Desfăşurarea unei reforme veritabile a administraţiei publice centrale cu micşorarea semnificativă a numărului organelor de control, după care toate autorităţile statale abilitate să devină parteneri adevăraţi ai businessului legal şi, totodată, să aplice formula toleranţa zero faţă de antreprenorii, care practică economia tenebră.5. Stimularea businessului legal. Este necesar de propus nişte stimulente, care ar micşora presiunea fiscală asupra afacerilor, precum şi ar face mai atractivă activitatea oficială pentru antreprenori.Ce stimulente aţi propune?Vă răspund, iarăşi, punctual:- Micşorarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii cu 6% şi reducerea acestor contribuţii încă cu 3% pe parcursul următorilor doi ani;- Micşorarea cu 2% a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;- Micşorarea impozitului pe venit până la 10%.- Micşorarea cu 50% cotei impozitului pe venit în următorii 5 ani pentru întreprinderile micro, mici şi mijlocii din sfera producţiei, cu condiţia că la întreprinderi sunt angajate minimum 3 persoane, iar salariul mediu pe întreprindere nu este mai mic decât salariul mediu pe ţară.- Introducerea în mai multe ramuri ale economiei (agricultură, comerţ, IT etc.) a unui impozit consolidat, care va comasa la maxim numărul impozitelor şi taxelor actuale, inclusiv simplificarea evidenţei pentru aceste întreprinderi.- Interzicerea pentru o perioadă de 2 ani a controalelor de orice tip (cu excepţia cazurilor extraordinare) la întreprinderile nou-create, la societăţile comerciale la care în ultimii 3 ani a avut loc cel puţin un control.Suntem ferm convinşi că, prin aplicarea complexă a acestor măsuri, noi, în 2-3 ani, vom micşora substanţial cota economiei tenebre, vom descătuşa economia şi vom atrage miliarde de investiţii atât pe intern, inclusiv din partea conaţionalilor noştri din diaspora, cât şi pe extern.